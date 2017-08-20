 "Более 1600 домохозяйств в Украине установили солнечные панели в 2017 году", - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбук рассказал о том, как в стране работает альтернативная энергетика.
"На пути к энергоэффективности мы не только уменьшаем потребление и диверсифицируем источники получения ресурсов, но и развиваем альтернативную энергетику. Очень хорошо, что люди подхватывают инициативу - более 500 домохозяйств Украины в январе-июне 2017 установили солнечные панели в своих жилых домах. По состоянию на конец июня 2017 количество частных домохозяйств, которые установили солнечные панели, увеличилась почти в четыре раза от уровня 2016 и составила 1635 домохозяйств. Спасибо за вклад в энергонезависимость Украины!", - пишет Гройсман.
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1. Спросить у бабушек возле парадняка.
2. Гугл.
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Я так понимаю 1600 это всего за все года а не в 2017.
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1 категорія- по "дурному" багаті- для понту, хоч і можуть платити за електроенергі. хоч і по 5грн за кВт.
2 категорія- ті, кому обленерго загорнули за підведення і підключення електричних мереж стільки, що дешевше обладнати будинок сонячними електропанелями і не мати з довбо*бами справи.
При нинішній ціні на сонячні батареї і ціні електроенергії для населення, встановлення цих сонячних батарей не рентабельне. Більше можна заробити на процентах в банку.
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Хороший вклад должен быть.
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А це не 600 вічнозелених. І у нас не Сахара, де 99% сонячні дні.
Навчіться користуватись калькулятором.
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2 - є й такі, що автономка в рази дешевше
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