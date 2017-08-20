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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Гройсман (3303) альтернативная энергетика (5) электроэнергия (69)

 "Более 1600 домохозяйств в Украине установили солнечные панели в 2017 году", - Гройсман

электричество

Альтернативную энергетику развивают частные домохозяйства.

Как передает Цензор.НЕТ, премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбук рассказал о том, как в стране работает альтернативная энергетика.

"На пути к энергоэффективности мы не только уменьшаем потребление и диверсифицируем источники получения ресурсов, но и развиваем альтернативную энергетику. Очень хорошо, что люди подхватывают инициативу - более 500 домохозяйств Украины в январе-июне 2017 установили солнечные панели в своих жилых домах. По состоянию на конец июня 2017 количество частных домохозяйств, которые установили солнечные панели, увеличилась почти в четыре раза от уровня 2016 и составила 1635 домохозяйств. Спасибо за вклад в энергонезависимость Украины!", - пишет Гройсман.

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Кто то говорил, что 200 грн в месяц надо платить налог, если используешь независимую энергию, не знаю правда ли это.
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Есть выбор:
1. Спросить у бабушек возле парадняка.
2. Гугл.
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Ахметов получил полный контроль не только над генерирующими мощностями,но и над распределительными сетями. рынок электроэнегрии говорите? наивные!
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Один пиар, так это люди сами за свои кровные установили, а ты сука болтливая пиаришься. Бестолочь бестолковая. Займись делом трепло
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Правильно! Отмени субсидии и за год буду устанавливать в сотни раз больше
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Так поэтому вы и повышаете постоянно тариф электроэнергии, чтобы как то компенсировать утраченное.
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Тепер - в нас кожен наступний президент і прем'єр будуть гірше "папередніков" ?
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"Те умными считаются, чьи планы воплощаются"
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"Те умными считаются, чьи планы воплощаются"
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Рады помочь Грося - с такой ценой на комуналку уже скважины для воды активно роют, и посадки на дрова рубят....
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Ну цим можна компенсувати частину єлектроенергії в господарстві. І то в приватних будинках.
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І потім їздити з міста в село з відром за напругою.))
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Зачем тебе в городе напруга??? В городе тебе деньги нужны на оплату эектроэнергии.
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Другие тоже бы установили, но разве с этими зарплатами можно на что то накопить.
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Сам був здивованим позавчора.. Був на Сумщині.. Там є село Вири в Білопільському районі, глибинка - але місця чудові, і від траси недалеко.. Так от - я бачив будинок , південний схил покрівлі якого був повністю застелений сонячними панелями.. Це ще не все - на городі стоїть металева опора, на котрій в вигляді квітки соняшника встановлені сонячні панелі також, і вони повертаються за сонцем..Не реклама - це однозначно..Навколо - тиша, ліс і річка Вир ! Скоро буду там, вирішив - зайду до господаря поговорити.. Мене цікавить акумуляція й перетворення в 220 В. От і такі дива є в Україні, навіть в глибинці.Хоч до чого тут Гройсман?
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примерно 250 тыс гривен - и у тебя будет то же самое. Максималка, дозволенная частнику по зелёному тарифу обойдётся ок 1 млн гривен. Я давно себе хочу такое чудо, да в моей тумбочке на него не хватает.
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Мене більш цікавить період - "пізня осінь - рання весна". Не побачив дротів до будівлі.. Просто хочеться поговорити з практиком а не теоретиком.. Садиба відкрита, немає паркану .. Сумчани ,при нагоді - можуть самі пересвідчитись..
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Для старта будет достаточно 150 килогривен. Остальное дает Укргазбанк.
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Лучше обратиться за консультациями к Спалахуйке , она великий спец .
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Перетворенням занимается инвертор, который продается в комплекте. Аккумулировать смысла нет. Ее надо продавать.
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Мене продажа не цікавить.. Для себе хотілося б..
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Для себя ты покупаешь у государства по гривнепиисят через свой черненький счетчик, а продаешь свою государству по 18 евроценто через беленький счетчик, который у тебя стоит прямо рядом с черненьким.
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А Гройсман эту не мешал! - вот и все его "участие". Хотя я еще не в курсе - как там с налогами на зеленуж энергетику...
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более 500 домохозяйств Украины в январе-июне 2017 установили солнечные панели в своих жилых дома.

Я так понимаю 1600 это всего за все года а не в 2017.
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Встановили електропанелі 2 категорії громадян.
1 категорія- по "дурному" багаті- для понту, хоч і можуть платити за електроенергі. хоч і по 5грн за кВт.
2 категорія- ті, кому обленерго загорнули за підведення і підключення електричних мереж стільки, що дешевше обладнати будинок сонячними електропанелями і не мати з довбо*бами справи.
При нинішній ціні на сонячні батареї і ціні електроенергії для населення, встановлення цих сонячних батарей не рентабельне. Більше можна заробити на процентах в банку.
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Доход от СЭС на 30 квт в Киевском регионе около 600 вечнозеленых в месяц (среднее по году)
Хороший вклад должен быть.
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30квт х 12год в день (в середньому за рік) х 30днів х 4,5грн/кВт (зел.тариф)=10800грн.
А це не 600 вічнозелених. І у нас не Сахара, де 99% сонячні дні.
Навчіться користуватись калькулятором.
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1 По дурному багаті - підключили "зелений тариф" з окупністю 5-7 років
2 - є й такі, що автономка в рази дешевше
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Окупність 5-7 років чисто теоретична. Бо не враховані додаткові затрати на акумулятори, обслуговування і девальвацію гривні. Реальна окупність 10-15 років. при умові, що доллар не буде сильно рости, як це часто в нас буває, за останні 19 років з 1,86 до 26,00
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При "зеленому тарифі" акумулятори не ставлять. Ти продаєш ел. енергію по одній ціні та купляєш по дешевшій. Лічильник рахує як потрачену, так і добуту. І на різниці цін і виходить 5-7 років. Якщо повністю автономна система - то так, там окупність набагато довша, все що добув - твоє, але не можеш продати надлишок, коли він є. Лише акумулювати, що додаткові витрати на акумулятори.
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3 категория, кто не играет в рулетку, чтобы получить прибыль через 5 секунд, а те, кто знает, что лет через 6 (или ранее, если хозяйство установило достаточно мощную установку и/или потребляет сравнительно немного по сравнению с установленной мощностью) установка окупится и начнёт приносить прибыль
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какой молодец Гройсман . и частную инициативу людей себе в заслугу поставил а вообще 500 да даже и 1600 для многомиллионной Украины это такая мизерная цифра о которой лучше промолчать
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установили 1600 .... 450 из которых работают в парламенте.
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По-моему, даже в заголовке написано - домохозяйств...
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поки крапля в морі - маленький хуторок. Аби пішло.
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От вас народ скоро на Марс начнет улетать. А вы солнечные батареи, солнечные батареи....
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Это до хрена, как много. А я думаю ,почему сейчас 36 по цельсию.
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На свою скважину для воды уже нужно ставить счетчик, теперь осталось установить налог на свою солнечную панель, ведь установив панель пользуешься солнцем на территории Украины.....
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Ну и где же "руководящая и направляющая", где льготы, где упорядочивание на гос.уровне таких подключений на безоплатной основе. Только гордиться, что выиграли тендер на поставку эл.в Молдову, по ценам ниже внутренних при спец.режиме в энергетике, мне совесть не позволяет. Премьеру очевидно это по "барабану", главное какие то цифры, и сравнения. Так надо обращаться к совету класика (М.М.Жванецкий) - "а если что то сравнить надо, так у нас есть 1913 год."
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https://censor.net.ua/news/452377/ochen_bolshaya_chast_rabot_ne_podtverdilas_sytnik_dopuskaet_novye_podozreniya_po_delu_steny_video Поци урядові, ось ваші досягнення.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Более 1600 домохозяйств в Украине установили солнечные панели в 2017 году", - Гройсман
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