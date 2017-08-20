 Медики в "ЛНР" отказались сообщать данные о мирных жертвах без разрешения "руководства", - ОБСЕ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
"В больнице в подконтрольном "ЛНР" г. Должанск (быв. Свердловск, 60 км к юго-востоку от Луганска) наблюдатели пытались уточнить сообщения в СМИ о жертве среди гражданского населения, но медработники сообщили, что они не могут предоставлять какую-либо информацию без разрешения главврача и "Министерства здравоохранения ЛНР", - говорится в сообщении.
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Клятва Лікаря України
Набувши професії лікаря та усвідомивши важливість обов'язків, що покладаються на мене, в присутності моїх учителів і колег урочисто клянусь:усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони і поліпшення здоров'я людини, лікуванню і запобіганню захворювань, надавати медичну допомогу всім, хто ії потребує;незмінно керуватися у своїх діях і помислах принципами загальнолюдської моралі, бути безкорисливим і чуйним до хворих, визнавати свої помилки, гідно продовжувати благородні традиції світової медицини;зберігати лікарську таємницю, не використовувати її на шкоду людині;додержувати правил професійної етики, не приховувати правди, якщо це не зашкодить хворому;постійно поглиблювати і вдосконалювати свої знання та вміння, у разі необхідності звертатися за допомогою до колег і самому ніколи їм у цьому не відмовляти, бути справедливим до колег;власним прикладом сприяти вихованню фізично і морально здорового покоління, утверджувати високі ідеали милосердя, любові, злагоди і взаємоповаги між людьми.
Вірність цій Клятві присягаю пронести через усе своє життя.
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Например, может им сразу ехать на заработки в Польшу, пока их квартиры будут разграбливаться орками?
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А на выхлопе его правления - НОЛЬ)))
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Ломброзо в гробу вздрогнул...
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