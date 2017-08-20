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 Политика Украины
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 Медики в "ЛНР" отказались сообщать данные о мирных жертвах без разрешения "руководства", - ОБСЕ

обсе база попасная патруль

На оккупированной террористами "ЛНР" территории медики отказались сообщать специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) данные о жертвах среди мирного населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"В больнице в подконтрольном "ЛНР" г. Должанск (быв. Свердловск, 60 км к юго-востоку от Луганска) наблюдатели пытались уточнить сообщения в СМИ о жертве среди гражданского населения, но медработники сообщили, что они не могут предоставлять какую-либо информацию без разрешения главврача и "Министерства здравоохранения ЛНР", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ разместила наблюдателей на передовой патрульной базе в Станице Луганской на постоянной круглосуточной основе. ФОТО
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А як же ж клятва лікаря України? Може вони її забули, або ніколи не знали? За відмову від надання даних по кількості загиблих та поранених лікарі мають притягатись до кримінальної відповідальності в Україні. Кожен випадок відмови в наданні даних по кількості загиблих та поранених має документуватись - хто відмовився надавати даних, дата, час, свідки, фото-відео фіксація. На цю людину має заводитись кримінальна справа в прокуратурі як на пособника терористів та члена терористичної банди! Міністерство охорони здоров'я має видати наказ лікарям України надавати повні та достовірні дані предстваникам ОБСЄ про наявність загиблих та поранених під час бойових дій чи будь яких конфліктів з використанням зброї по всій території України!

Клятва Лікаря України
Набувши професії лікаря та усвідомивши важливість обов'язків, що покладаються на мене, в присутності моїх учителів і колег урочисто клянусь:усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони і поліпшення здоров'я людини, лікуванню і запобіганню захворювань, надавати медичну допомогу всім, хто ії потребує;незмінно керуватися у своїх діях і помислах принципами загальнолюдської моралі, бути безкорисливим і чуйним до хворих, визнавати свої помилки, гідно продовжувати благородні традиції світової медицини;зберігати лікарську таємницю, не використовувати її на шкоду людині;додержувати правил професійної етики, не приховувати правди, якщо це не зашкодить хворому;постійно поглиблювати і вдосконалювати свої знання та вміння, у разі необхідності звертатися за допомогою до колег і самому ніколи їм у цьому не відмовляти, бути справедливим до колег;власним прикладом сприяти вихованню фізично і морально здорового покоління, утверджувати високі ідеали милосердя, любові, злагоди і взаємоповаги між людьми.
Вірність цій Клятві присягаю пронести через усе своє життя.
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При чём здесь клятва, если стоит выбор между жизнью и смертью?
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Чому ж не їдуть звідти? Тому що терористи гарно платять за роботу у фронтовій зоні та за лікування поранених терористів і насправді це не примус а добра воля - лікувати терористів та приховувати факти загибелі та поранення мирних мешканців від дій терористів! Лікарі ДНР та ЛНР перетворились на частину терористичної банди і надають терористам саму гарячу підтримку та допомогу! Прийшов час записати лікарів ДНР та ЛНР до бандитів і почати притягати їх до кримінальної відповідальності за тероризм!
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Потому, что есть множество причин - почему люди оттуда не выезжают.
Например, может им сразу ехать на заработки в Польшу, пока их квартиры будут разграбливаться орками?
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А на кой это конченное ОБСЕ шляется до сих пор у террористов? Ну не хотят они идти на контакт, да и хер на них.
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Щуколов у власти уже поди подольше Брежнева!!!))))))))
А на выхлопе его правления - НОЛЬ)))
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Ватаны, почему у Путина и Медведева рожи, как у алкашей?! (не фотошоп) Что это? Реклама боярышника?

Ломброзо в гробу вздрогнул...

Медики в "ЛНР" отказались сообщать данные о мирных жертвах без разрешения "руководства", - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2486
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Длительный перелет. Сутки летели. Еле отошли.
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Медики ЛНР.... Сводки с территории буйных. Дурдом "Ромашка" переименовали в "ЛНР/ДНР" и вооружили. Жах! 4-ый год!
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Дядя Вова, что ты, родной, не было спички...

Медики в "ЛНР" отказались сообщать данные о мирных жертвах без разрешения "руководства", - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8072
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМедики в "ЛНР" отказались сообщать данные о мирных жертвах без разрешения "руководства", - ОБСЕ
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