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 Политика Украины
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 На обыске в Белогорском районе Крыма задержан организатор памятного мероприятия крымских татар

крым карта

Во время обыска на базе отдыха "Ковбой" в Белогорском районе Крыма, где должна была состояться памятная акция крымских татар к событиям в Москве летом 1987 года, задержан один из организаторов мероприятия Бекир Умеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Крым.Реалии активист крымскотатарского национального движения​ Заир Смедляев.

По его информации задержанного отправили в Белогорское отделение полиции.

"Наверное на него составят протокол, потом материал передадут в суд. С чем это связанно нам не известно, но, вероятно, это новая акция устрашения", - сказал Смедляев.

На момент начала обыска Умеров находился на территории базы. На данный момент оцепление не снято, крымских татар по-прежнему не пускают на территорию проведения запланированного мероприятия.

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Активисты также сообщают, что на месте российские силовики препятствуют работе СМИ.

Правоохранительные органы в Крыму ситуацию не комментируют.

Днем 20 августа было известно начале обыска в селе Белая Скала Белогорского района Крыма. Здесь российские силовики оцепили базу отдыха "Ковбой", якобы на территории базы находится "схрон с оружием".
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Кримчаки це євреї, кримці це кримські татари, татари в Казані.
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А еще некоторые доказывают, что крымские татары не сопротивляются.
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сильная рука уже посадила руцких витязей НА БУТЫЛКУ!!!
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На обыске в Белогорском районе Крыма задержан организатор памятного мероприятия крымских татар

Может ПРИ ОБЫСКЕ, а не на обыске? Цензоровские джамшуты рулят!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа обыске в Белогорском районе Крыма задержан организатор памятного мероприятия крымских татар
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