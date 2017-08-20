 На обыске в Белогорском районе Крыма задержан организатор памятного мероприятия крымских татар

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Крым.Реалии активист крымскотатарского национального движения Заир Смедляев.
По его информации задержанного отправили в Белогорское отделение полиции.
"Наверное на него составят протокол, потом материал передадут в суд. С чем это связанно нам не известно, но, вероятно, это новая акция устрашения", - сказал Смедляев.
На момент начала обыска Умеров находился на территории базы. На данный момент оцепление не снято, крымских татар по-прежнему не пускают на территорию проведения запланированного мероприятия.
Активисты также сообщают, что на месте российские силовики препятствуют работе СМИ.
Правоохранительные органы в Крыму ситуацию не комментируют.
Днем 20 августа было известно начале обыска в селе Белая Скала Белогорского района Крыма. Здесь российские силовики оцепили базу отдыха "Ковбой", якобы на территории базы находится "схрон с оружием".
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Может ПРИ ОБЫСКЕ, а не на обыске? Цензоровские джамшуты рулят!
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