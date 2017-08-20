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Все про:пожар (3468) ГСЧС (1315)

 Практически по всей Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности

пожар

Практически во всех областях Украины объявлен наивысший уровень (5 класса) пожарной опасности, который продержится до 22 августа 2017 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, до 22 августа на всей территории Украины, кроме Одесской и Закарпатской областей, сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Такой неутешительный прогноз создает предпосылки для резкого увеличения числа возгораний на территории Украины", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, причинами масштабных пожаров в природных экосистемах зачастую являются последствия человеческой легкомысленности.

"Так, только в течение минувших суток в Украине произошло 555 возгораний на открытых территориях", - сообщает ведомствове.

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В ГСЧС предупредили, что угроза возникновения пожаров будет только расти, поэтому призвали граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

"В течение пожароопасного периода запрещается:

- посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;

- разводить костры в лесу и лесопосадках;

- заезжать на автомобиле в лес;

- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

- создавать свалки и сжигать отходы;

- сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях;

Уважаемые граждане! Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону "101"", - призывает ГСЧС.

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Вернулся только с улицы, то скажу что не холодно!
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Ночью хорошо было,прохладно, сейчас жарковато.
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На самом деле это зависит от здоровья, предрасположенности...Около 30 градусов еще немного, бывало и похуже.
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В Одессе большая влажность,я тропики переношу лучше чем дома, почему так не знаю.
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Предрасположенность к определенному климату. Украина имеет громадное количество национальностей, а особенно в Одессе и Киеве... Поэтому кто-то легче холод переносит, а кто-то жару.
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А у меня это как издевательство звучит. За окном - дождь
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География мешает. У нас тут Карпаты "котлован" делают если че с Балкан/мадяров затянет, ту будет падать, пока все не выпадет...

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Спасибо, конечно! Только я со школы это помню! Зажал водичку....как не крути! А и ладно - вам тоже надо.
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А на Львівщині починаються дощі. Оголошення найвищого рівня пожежної безпеки як завжди, вчасно... Коли в нашій країні рішення такого роду будуть прийматися не постфактум, а заздалегідь? Не щоб гасити пожежі, а запобігати їм? Коли ми вже нарешті позбудемось спадщини совка?
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барыги запрещают посещать хвойные леса ?
правильно, быдло должно работать, а не думать про
пенсии и зырять на котеджи нармальных людей,
давно пора любое перемещене из населенного пункта только по
разрешению из мусарни,
однотуровое быдло разве не за это голосовало ?
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мордорстайл!
-Василий, сегодня ты лезешь спасать кота!
-говно вопрос, начальник!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрактически по всей Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности
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