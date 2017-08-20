 Практически по всей Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, до 22 августа на всей территории Украины, кроме Одесской и Закарпатской областей, сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Такой неутешительный прогноз создает предпосылки для резкого увеличения числа возгораний на территории Украины", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, причинами масштабных пожаров в природных экосистемах зачастую являются последствия человеческой легкомысленности.
"Так, только в течение минувших суток в Украине произошло 555 возгораний на открытых территориях", - сообщает ведомствове.
В ГСЧС предупредили, что угроза возникновения пожаров будет только расти, поэтому призвали граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.
"В течение пожароопасного периода запрещается:
- посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
- разводить костры в лесу и лесопосадках;
- заезжать на автомобиле в лес;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
- создавать свалки и сжигать отходы;
- сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях;
Уважаемые граждане! Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону "101"", - призывает ГСЧС.
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правильно, быдло должно работать, а не думать про
пенсии и зырять на котеджи нармальных людей,
давно пора любое перемещене из населенного пункта только по
разрешению из мусарни,
однотуровое быдло разве не за это голосовало ?
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мордорстайл!
-Василий, сегодня ты лезешь спасать кота!
-говно вопрос, начальник!
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