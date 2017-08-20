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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Львовщина (1595) Нацполиция (8448) учения (1934)

 Учения украинских и американских взрывотехников прошли на Львовщине. ФОТОрепортаж

Во Львовской области прошли учения сотрудников взрывотехнических подразделений полиции и бойцов спецподразделения КОРД совместно с представителями аналитического центра по террористическим взрывным устройствам ФБР США (ТЕDAC).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Нацполиции.

Боевые учения прошли в учебном центре взрывотехнической службы Национальной полиции Украины. Так, почти 40 украинских полицейских обменивались с американскими коллегами опытом в сфере противодействия самодельным взрывным устройствам.

В учениях принимали участие 27 взрывотехников со всей Украины и 10 сотрудников спецподразделения КОРД.

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Как отмечается, практическую часть составили криминалистические приемы осмотра места происшествия по факту их взрыва. Практике предшествовали занятия по теоретической части, а завершилась практическая часть обсуждением ее результатов.

Эти учения являются первыми, которые были проведены на базе Учебного центра взрывотехнической службы Национальной полиции Украины. В дальнейшем Центр будет готовить взрывотехников на постоянной основе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2017 году 28 боевых подразделений ВСУ подготовлены по стандартам НАТО, - Минобороны


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Лучше так : Учения украинских и американских взрывотехников прошли на ...Псковщине
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Вспомнил американский фильм про саперов в Ираке - "Повелитель бури" лучшее что видел на эту тему.
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Глава Пентагона приедет в Украину в День независимости.

Учения украинских и американских взрывотехников прошли на Львовщине - Цензор.НЕТ 7909

Министр обороны США Джеймс Мэттис посетит Украину с визитом 23 и 24 августа, он приедет именно на День Независимости.
На празднике будут министры обороны Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии, зам.обороны Великобритании.


Прошу заметить - из "дружественных" кацапстану стран ЕС никого не будет - типа ссуться "провоцировать" друга вову. Это своего рода "момент истины". Я, конечно, не в курсе приезжающих делегаций, но мне кажется, что не хватает Румынии.



Следим за приезжающими. Это показательный момент.

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А в Масквабаде прошли полуфиналы мастеров фейерверков. Пир ублюдков во время чумы.

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решил рекламку тут разместить кацап...?
там ещё одного вашего чемпиона завалили...
может по этому случаю у вас фейерверк...?
ты выпей за его здоровье...
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Там у японцев вроде неплохие шансы на победу и армяне хорошо отстрелялись. Но сегодня бразильцы и китайцы пулять будут, а это признанные мастера.
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так за здоровье своего убиенного соотечественника пить будешь...?
где ответ...?
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Пить за мёртвого кацапа? Их каждый день валят десятками, здоровья не хватит. Особенно в золотые ельцинские времена знатно подсократили эту дикую популяцию.
Учения украинских и американских взрывотехников прошли на Львовщине - Цензор.НЕТ 8437
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Ну это не я нарисовал, а официальные ватные данные.
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Во-Во - что ты режим дурачка включаешь...?
ты ещё скажи что ты украинец...
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А... так ты из всего написанного только мной и интересуешься? Извини, я не из этих, уверен ты ещё найдёшь себе хорошего парня.
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зачем мне искать парня - я не гей, или ты настолько недалёкий что этот ник можешь написать в мужском роде...?
та что там на счёт ответа на вопрос - ты украинец...?
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Дружище, я никогда не раскрываю в сети личной информации. Украинец я, еврей или чукча, пусть это останется моей маленькой тайной.
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тогда рога спили - ато здесь вылазят на Цензоре...\а так молодец кацап - хвалю...\
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Та да. "Я артист больших и малых академических театров, а фамилия моя слишком известная что бы я ее называл"
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Кто о чем, а козломордое - о наболевшем... Ты Борюське Моисееву пиши, убогое!
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Во-Во, ты так в образ вошел) Выйти хоть сможешь?)))
А помнишь, когда-то никак не мог и выговорить слово кацап, все прыгал с тумбы на тумбу) Добился-таки Клиф тогда от тебя повторения некоторых терминов) Может, он дрессировщиком работает, как думаешь?)))
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Та там были промблемы с "рюськоговорящей челюстью"... Видимо, кто-то таки подправил...
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у них свиноматки рожают без перерыва..одним больше - одним меньше..они не заморачиваются
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Если никто не пострадал то респект и уважуха.Но думаю что достаточно учений из америкосами тем более что после четырех лет гибридной войны америкосам есть чему поучтся самим янкам.Дайте нам оборонительное оружие а не каких то солдатиков.Америка прислушайся к Украине!!!!!
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пять защитных костюмов для взрывотехников на всю Украину, хоть приехали посмотрели на них.
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БОЛЬШЕ УЧЕНИЙ - ХОРОШИХ И РАЗНЫХ! "воем кацапских троллей удовлетворен"!!!
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МОЯ КОРОЛЕВА Учения украинских и американских взрывотехников прошли на Львовщине - Цензор.НЕТ 7493
И все-таки украинцев всё еще необходимо лечить от комплекса неполноценности. Когда эти геморроидальные свечи, имитирующие людей, российские 'интеллектуалы' вопрошают нас, зачем же мы хотим разрушить Мордор, мы отшучиваемся. Но ведь можно, к примеру, рассказать о том (это все исторические факты), что в 1066 году, по завоевании франко-нормандцами Британии, принцесса Гита Уэссекская, сестра последнего саксонского короля Британии Гарольда, сбежала через Фландрию и Данию в Киев, где была выдана замуж за Владимира Всеволодовича Мономаха, князя смоленского, ростовского, и т.д., и в конце концов Великого князя Киевского. Родила она преимущественно спокойному князю (на то время великий князь Киевский на Руси превратился во что-то вроде федерального президента феодалов от Дуная до Волги) положенное количество деток, которых звали то Мстислав, то Гарольд. А потом наша великая княгиня присоединилась к войскам Готфрида Бульонского в Первом крестовом походе. В латах, с мечом, копьём, на коне, естественно. Герцогиня Гита Саксонская и Киевская похоронена в Палестине. Таковы наши женщины больше десяти веков подряд и невозможно их не любить. Весьма возможно, что в наших жилах течет кровь древних крестоносцев, иначе как объяснить, что ленивые завсегдатаи киевских кафе, как один, в Дни Гнева, встали и сформировали сотни, батальоны и бригады? Никогда больше - не позволяйте болотным пенькам навязывать нам 'меншовартість'. Киевская Русь, органическая часть рыцарской Европы - это мы. Это - наше. Мордор будет разрушен нашими мечами. В этом уже давно нет никакого сомнения.
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Да учения это хорошо...вот и на учебный полигон Широкий лан приехалО очередное "эй полковник" ГШ ВСУ завгородний,который хамил бойцам и приказал снять флаги Украины с боевой техники!!!!!
У меня вопросик,это обожравшееся быдло......какой стране служит???
Кстати это на "обозревателе",странно,что на Цензоре нет.
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