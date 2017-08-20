 Учения украинских и американских взрывотехников прошли на Львовщине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Нацполиции.
Боевые учения прошли в учебном центре взрывотехнической службы Национальной полиции Украины. Так, почти 40 украинских полицейских обменивались с американскими коллегами опытом в сфере противодействия самодельным взрывным устройствам.
В учениях принимали участие 27 взрывотехников со всей Украины и 10 сотрудников спецподразделения КОРД.
Как отмечается, практическую часть составили криминалистические приемы осмотра места происшествия по факту их взрыва. Практике предшествовали занятия по теоретической части, а завершилась практическая часть обсуждением ее результатов.
Эти учения являются первыми, которые были проведены на базе Учебного центра взрывотехнической службы Национальной полиции Украины. В дальнейшем Центр будет готовить взрывотехников на постоянной основе.
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Министр обороны США Джеймс Мэттис посетит Украину с визитом 23 и 24 августа, он приедет именно на День Независимости.
На празднике будут министры обороны Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии, зам.обороны Великобритании.
Прошу заметить - из "дружественных" кацапстану стран ЕС никого не будет - типа ссуться "провоцировать" друга вову. Это своего рода "момент истины". Я, конечно, не в курсе приезжающих делегаций, но мне кажется, что не хватает Румынии.
Следим за приезжающими. Это показательный момент.
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там ещё одного вашего чемпиона завалили...
может по этому случаю у вас фейерверк...?
ты выпей за его здоровье...
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где ответ...?
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ты ещё скажи что ты украинец...
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та что там на счёт ответа на вопрос - ты украинец...?
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А помнишь, когда-то никак не мог и выговорить слово кацап, все прыгал с тумбы на тумбу) Добился-таки Клиф тогда от тебя повторения некоторых терминов) Может, он дрессировщиком работает, как думаешь?)))
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И все-таки украинцев всё еще необходимо лечить от комплекса неполноценности. Когда эти геморроидальные свечи, имитирующие людей, российские 'интеллектуалы' вопрошают нас, зачем же мы хотим разрушить Мордор, мы отшучиваемся. Но ведь можно, к примеру, рассказать о том (это все исторические факты), что в 1066 году, по завоевании франко-нормандцами Британии, принцесса Гита Уэссекская, сестра последнего саксонского короля Британии Гарольда, сбежала через Фландрию и Данию в Киев, где была выдана замуж за Владимира Всеволодовича Мономаха, князя смоленского, ростовского, и т.д., и в конце концов Великого князя Киевского. Родила она преимущественно спокойному князю (на то время великий князь Киевский на Руси превратился во что-то вроде федерального президента феодалов от Дуная до Волги) положенное количество деток, которых звали то Мстислав, то Гарольд. А потом наша великая княгиня присоединилась к войскам Готфрида Бульонского в Первом крестовом походе. В латах, с мечом, копьём, на коне, естественно. Герцогиня Гита Саксонская и Киевская похоронена в Палестине. Таковы наши женщины больше десяти веков подряд и невозможно их не любить. Весьма возможно, что в наших жилах течет кровь древних крестоносцев, иначе как объяснить, что ленивые завсегдатаи киевских кафе, как один, в Дни Гнева, встали и сформировали сотни, батальоны и бригады? Никогда больше - не позволяйте болотным пенькам навязывать нам 'меншовартість'. Киевская Русь, органическая часть рыцарской Европы - это мы. Это - наше. Мордор будет разрушен нашими мечами. В этом уже давно нет никакого сомнения.
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У меня вопросик,это обожравшееся быдло......какой стране служит???
Кстати это на "обозревателе",странно,что на Цензоре нет.
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