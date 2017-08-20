 Пьянство наемников РФ на Донбассе: нетрезвый боевик сел за руль - в результате ДТП погибли "командиры"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МОУ, пьяные боевики часто попадают в ДТП, жертвами которых становятся их сослуживцы и мирное население
"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжает расти количество правонарушений, совершенных российскими военнослужащими в общественных местах. В частности, вечером 18 августа с.г. военнослужащий 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), управляя транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил ДТП (лобовое столкновение с встречным автомобилем) в н.п. Гусельщиково. В результате погибли начальник штаба и заместитель командира по воспитательной работе мотострелкового батальона", - сказано в сообщении.
В Докучаевске военнослужащий 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское), управляя транспортным средством, совершил ДТП (сбил мотоциклиста) и пытался скрыться с места происшествия.
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Если у тебя в Крыму оккупанты и оккупационная власть, то почему они" наемники" в лугандоне????? Наемники бывают только во Французском легионе.
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Может это
"распространяется ложная информация о деятельности разведывательных групп сил АТО Источник: https://censor.net.ua/n452370 "
Вам поможет понять то, что я написал?
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Кислотность в могилке "гасится" донбасскими известняковыми грунтами, поэтому удобрение прекрасное... В плодах витамина С в четыре раза больше, чем в лимоне. Сироп для лимонада, а также варенье и цукаты, по вкусу напоминающие смесь яблока и груши. Не растение, а клад...
(Таким образом англичане на Тасмании сады яблонёвые сажали... Тело тасманийца и мешок извести в яму, а потом туда яблоньку... Поэтому старые сады на Тасмании - это памятник уничтоженному народу). Ну, а в отношении "орков", я думаю, "заморочек никаких не будет. Тем более, что для выделения территории под кладбище должно быть решение местных властей. Теперешние, если и что-то "решали", то их решения - незаконны. Вот и всё... А незаконные захоронения подлежат ликвидации...
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Завозить на территорию и оставлять на видном месте.
Любую. Левую, бодяжную...
Вплоть до р-ра метанола.
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Российский доброволец Андрей Камаев приехал в украинский фронтовой город в конце сентября 2014 года. Он был полон патриотической бравады и верил в то, что воюя против «фашистов и нацистов», идет по стопам своего деда ‒ советского разведчика времен Второй мировой войны. Теперь его сын пойдет по его... стопе.
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Слава Украіні !
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Любимая Хунта, а что это у кацапов за мор такой мельдоневых спортсменов??? Кто знает чего такое происходит...
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Кстати, фото сделано в китайском метро:
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