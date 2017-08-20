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 Пьянство наемников РФ на Донбассе: нетрезвый боевик сел за руль - в результате ДТП погибли "командиры"

разведка

С целью повышения бдительности, боевой готовности и предотвращения повального пьянства на передовых позициях в выходные дни командованием отдельных частей ВС РФ распространяется ложная информация о деятельности разведывательных групп сил АТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МОУ, пьяные боевики часто попадают в ДТП, жертвами которых становятся их сослуживцы и мирное население

"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжает расти количество правонарушений, совершенных российскими военнослужащими в общественных местах. В частности, вечером 18 августа с.г. военнослужащий 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), управляя транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил ДТП (лобовое столкновение с встречным автомобилем) в н.п. Гусельщиково. В результате погибли начальник штаба и заместитель командира по воспитательной работе мотострелкового батальона", - сказано в сообщении.

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В Докучаевске военнослужащий 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское), управляя транспортным средством, совершил ДТП (сбил мотоциклиста) и пытался скрыться с места происшествия.

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Спасибо за прекрасную новость. Только не погибли, а зашкварились
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нетрезвый боевик сел за руль - в результате ДТП погибли его, боевые собутыльники
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После такой новости ..пора разрешать контрабас горілчаних виробів...це буде ще один крок до перемоги)))
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Только водку им поставлять из этилового спирта произведенного из древесной опилки. В котором содержание примесей превышает норму,от которых человек "дуреет" и наступать проблемы с печенью. Все на благо победы.
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Ваш , козорылый , написано же чёрным по белому !
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Нормальные люди всё поняли, тупому боту везде козломордые мерещатся.
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Цензор , дружи с логикой.
Если у тебя в Крыму оккупанты и оккупационная власть, то почему они" наемники" в лугандоне????? Наемники бывают только во Французском легионе.
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Ихтамнет, порохобот?
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Потому что пукин признал войска в Крыму, а значит окупация и НЕ признал в лугандоне - значит найомники. Вот такая вот петрушка.
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Хоть настроение поднялось, побольше таких новостей.
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Каждый орк, задавивший начальника принят на службу в СБУ задним числом или вернувшийся из отпуска сотрудник СБУ...
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Даже не знаю - что ответить...
Может это

"распространяется ложная информация о деятельности разведывательных групп сил АТО Источник: https://censor.net.ua/n452370 "

Вам поможет понять то, что я написал?
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Больше стекломоя. Ждем новых задавленных.
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Для мене є прийнятними будь-які методи утилізації вати і скрєпов..Навіть - якість утилізації річ другорядна.. Головне - кількість!
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Нууу не скажи, какчество тоже имеет значение.
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Это они знакомятся со своим будущим "местом жительства"... Знают же, что нужно заранее об этом позаботиться... Недаром на поминках "рассеяне", выпив рюмку, говорят - "Все там будем...". Выберут местечко, чтобы и солнышко светило правильно, и влагу ветром не выдувало и цветы не сохли, и "соседи" были порядочные...
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интересно,что мы потом с этими скотомогильниками делать будем? Их же даже родным передать нельзя - непонятно,кто они там все такие. Вернее,понятно,но своим марфушкам они уже и ненужны будут
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"Елена", они их хоронят под экскаватор, "пунктиром". В каком -нибудь леспромхозе заранее заказываем саженцы айвы японской, "хеномелес маулея". Привозим ранней весной на Донбасс и сажаем по два кустика на могилке - один в головах, другой - в ногах. Плодоносить начинает на пятый год, очень обильно. Любит солнце - чем его больше, тем больше цветов и плодов. Засухи не боится - корневая система расходится от куста диаметром в 10 м и до 3-х метров в глубину. А цветёт как красиво - тёмно-розовые или алые цветы, по размеру и форме - как у яблони, кусты весной стоят все алые...
Кислотность в могилке "гасится" донбасскими известняковыми грунтами, поэтому удобрение прекрасное... В плодах витамина С в четыре раза больше, чем в лимоне. Сироп для лимонада, а также варенье и цукаты, по вкусу напоминающие смесь яблока и груши. Не растение, а клад...
(Таким образом англичане на Тасмании сады яблонёвые сажали... Тело тасманийца и мешок извести в яму, а потом туда яблоньку... Поэтому старые сады на Тасмании - это памятник уничтоженному народу). Ну, а в отношении "орков", я думаю, "заморочек никаких не будет. Тем более, что для выделения территории под кладбище должно быть решение местных властей. Теперешние, если и что-то "решали", то их решения - незаконны. Вот и всё... А незаконные захоронения подлежат ликвидации...
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Конкретно цього п"яного придурка можна і амністувати!!! Він так сказать змив позор кров"ю, ворожою кров"ю...
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погиб зам по воспитательной работе,на минуточку,если это чудо синее,то тогда какие его подчиненные
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нетрезвый боевик сел за руль - в результате ДТП погибли его, боевые собутыльники
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Цензор , так они оккупанты или "военнослужащие" ?
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И то и другое , НО они собутыльники - и это главное. Чем больше - тем чище МИР!
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Больше водки!
Завозить на территорию и оставлять на видном месте.
Любую. Левую, бодяжную...
Вплоть до р-ра метанола.
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Водки и наркоты бесплатной. Афганцы так победили шоветский шоюз.
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да не истери так, свинособака))) хотя лучше..истери)) меня это забавляет))
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Бояришніка не подаємо, тому тобі, рашн швайн, тут нема чого робити.
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минздрав россии предупреждает, не курите дети на открытой местности в грозу, иначе окажетесь в гробу)
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прям как в Библии))))) Русишвайнов уже Вселенная не терпит)))
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Вот, а тут некоторые возмущались, что бойцы Азова Перуну капище поставили...
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Сколько энергии ушло... хватило бы и процента... остальное - в розетки.
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Дополнение к лифту и кафе Ветерок? Отлично,катайтесь чаще,дебилы!
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Виявляється, інформація про розвідувальну діяльність сил АТО "является ложной"? Що це за маразм? Виявляеться, сили АТО тупо сидять по бліндажах та укріпрайонах і навіть моніторинг ситуації не проводять?! Якщо так, то зрозуміла природа регулярних втрат. А нерозумним писати про АТО зведення для преси - напевно не можна.
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А можно ли верить на слово ГРУ МОУ? Хотелось бы какие нибудь доказательства в виде фотовидео.
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Тебе конкретно - выдаётся разрешение, можешь не верить.
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Ну слава богу, значит я могу оставаться разумным и мыслящим
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Оставаться разумным и мыслящим ты конечно можешь, но только в пределах своей палаты.
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Один з небагатьох випадків,коли п'янство принесло користь суспільству!!!
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ну,какая воспитательная работа была-такая и постигла этого сепарозамполита .оказывается очень даже опасная у них специальность
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Командир не уследил, замполит недовоспитал...
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ВАдитель хоть и ватный урод, но поступок бандЄровский...
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Учебный плакат на тему "Центр тяжести и балансировка".

Российский доброволец Андрей Камаев приехал в украинский фронтовой город в конце сентября 2014 года. Он был полон патриотической бравады и верил в то, что воюя против «фашистов и нацистов», идет по стопам своего деда ‒ советского разведчика времен Второй мировой войны. Теперь его сын пойдет по его... стопе.
Пьянство наемников РФ на Донбассе: нетрезвый боевик сел за руль - в результате ДТП погибли "командиры" - Цензор.НЕТ 7352
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Московские врачи вынули вату из головы ребенка.Тоже мне сенсация. Да в такой стране, как Россия, в таких операциях нуждаются миллионы, а точнее 86% населения
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Обьявляется благодарность агенту "бендеровец" за диверсию . Награда ждетт хероя, посмертно. 😁
Слава Украіні !
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В России погиб чемпион мира по пауэрлифтингу (видео)



Любимая Хунта, а что это у кацапов за мор такой мельдоневых спортсменов??? Кто знает чего такое происходит...
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Интересно, а они ещё не додумались презервативы именем Путина назвать? По-видимому, в капусту не те грибы добавили... Надо было или мухоморы полярные, или "псилоцибе полуланцетовидный". И тогда они даже на лунном диске рожу Путина узрят...
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результат не плохой, только вот чтоб бандитов называли военнослужащими - появляетса вопрос, к чему готовите общество
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Намного интересней почитать о ротах для алкашей ВСУ Но эту тему поднимать ззяя , а то Путин нападет .
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ты Серёга следи за базаром!!!На чью мельницу воду льёшь??? Не видишь разницы между "шпионами" и "разведчиками"..."палачами" и "мстителями"..."агрессором" и "защитником"??? Да ты- консерва сепарская!!!
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Тю , а шо ? По сообщению издания «Украинские новости», в Национальной гвардии Украины созданы так называемые «роты уставного порядка» для тех, кто злоупотребляет спиртным. По словам заместителя командующего Нацгвардией генерал-майора Ярослава Сподара, «в таких ротах проводились учебные сборы злоупотребляющих алкоголем военных, а также с ними работали капелланы, психологи, медики, они занимались физкультурой и закаливанием снегом». О том, что с пьянством в рядах вооруженных сил надо бороться, говорил еще в конце мая министр обороны Украины Степан Полторак. Кое-какие меры были приняты, но, как видим, проблема не решена. Более того, политолог Эдуард Попов утверждает: «Масштабы пьянства в рядах ВСУ не просто серьезны - они огромны " .
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Не могу сказать, что в голове у этого хлопца, но он явно наш - из бандеровцев.
Кстати, фото сделано в китайском метро:

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Курить вредно, пить про противно - но, сука, до чего весело.
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Чему вы бля радуетесь,каким то пьяным боевикам что они порезвились и продолжают убивать наших ребят, противно читать всякую бредятину когда гибнут наши братья и сестры за то чтобы всякие там Порошенки ,Кононенки,Луценки,Грановские,убийца Ахметов и т.д. на их крови,прикрываясь войной увеличивали свои состояния,МЫ ЭТОГО ХОТЕЛИ,НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ПДЫМИСЬ И ПОСМОТРИ ,,,,,,,
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Дороги....... а нам Украинцам надато знать, за кацапов пускай все весят по веселица ,та може народ Украини сдихнет свободно . Нам ненужни такие новости кацапов, забить за них как плохой сон мрази фашистские.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПьянство наемников РФ на Донбассе: нетрезвый боевик сел за руль - в результате ДТП погибли "командиры"
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