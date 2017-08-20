 Полиция выявила 29 нелегальных мигрантов на Соломенке в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.
"В итоге совместно проведенных с сотрудниками Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы мероприятий в отношении 148 человек составлены протоколы о совершении административных правонарушений, 29 из них уплатили штрафы за нарушение правил пребывания в Украине. Выдворены за пределы Украины три человека. Еще один гражданин ждет выдворения в пункте пребывания иностранцев и лиц без гражданства, поскольку отказался исполнять решение суда и не покинул территорию государства в установленные сроки", - сообщил заместитель начальника Соломенского управления полиции Олег Волошин.
Уточняется, что во время практического этапа операции оперативники районного управления полиции задержали еще одного иностранца за совершение кражи. Потерпевший - житель Николаевской области - сообщил полицейским, что находился на территории железнодорожного вокзала и обнаружил отсутствие мобильного телефона. Технику в присутствии понятых изъяли у злоумышленника и передали мужчине.
"Выяснилось, что иностранец неоднократно судим за кражи на территории Украины. Следователи открыли уголовное производство на основании части второй статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - уточнил Волошин.
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а тут, в Києві в Солом"янському р-ні нелегальні мігранти!!!
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