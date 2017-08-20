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Все про:терроризм (20514) шпионаж (686) Апелляционный суд (206)

 Суд оправдал начальника штаба воинской части НГУ Матолу, обвиняемого в шпионаже для "ДНР"

суд фемида правосудие

Суд отменил приговор майору Национальной гвардии Роману Матоле, осужденному за передачу российским наемникам террористической организации "ДНР" информации о передвижении высших должностных лиц Украины, расположении и перемещениях авиации в прифронтовой зоне АТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Первую инстанцию", об этом стало известно из решения Апелляционного суда Киева от 29 июня 2017 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

В Апелляционном суде была рассмотрена жалоба адвокатов Романа Матолы, просивших отменить приговор Шевченковского суда от 2 сентября 2016 года.

Этим вердиктом уроженец Донецка, бывший замкомандира авиаэскадрильи Национальной Гвардии - начальник штаба воинской части № 2269 майор Роман Матола был обвинен в содействии террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3 УК України).

Ему присудили минувшей осенью пять лет заключения, правда заменили тюрьму испытательным сроком, лишив воинского звания.

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Защитник просил отменить приговор и закрыть уголовное производство, поскольку его клиент якобы не имеет отношения к выдвинутым обвинениям в содействии террористической организации "ДНР".

Он утверждал, что ни в Украине, ни в других странах мира "самопровозглашенная Донецкая народная республика" не признана террористической организацией, и непосредственно исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами не подтверждается, что так называемая "ДНР" является террористической организацией".

Также адвокат осужденного отметил, что лицо, которому майор Нацгвардии Матола передавал данные о силах АТО не является членом террористической организации. Мол, этого не было установлено в суде первой инстанции, как и то, что он способствовал ее деятельности.

Адвокат также отмечал, что в ходе расследования эксперты по вопросам тайн исследовали информацию, которую майор Нацгвардии передавал боевикам через посредника. Они якобы пришли к выводу, что эта информация не составляла государственной тайны и ее утечка не могла нанести ущерб национальной безопасности Украины.

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Еще один аргумент защиты - выводы суда, что представители "ДНР" использовали предоставленную информацию для организации вооруженного противодействия силам АТО, а также, что передача информации могла нанести ущерб государству "не подтверждаются имеющимися в деле доказательствами".

Согласно обвинению, Матола, будучи замкомандира авиаэскадрильи Национальной гвардии Украины - начальником штаба воинской части № 2269 (с 10 по 17 апреля 2015 года), параллельно собирал и передавал боевикам "ДНР" информацию о местонахождении командующего, его позывной и маршруты передвижения, кодовое название штаба АТО, местонахождение комплектов боеприпасов и боевых самолетов сил АТО на аэродроме в Краматорске, места дислокации, маршруты перемещения и пункты назначения отдельных подразделений сил АТО, а также информацию о маршрутах полетов авиарейсов высокопоставленных украинских чиновников в зоне АТО, в том числе, поездок руководства МВД Украины в Днепропетровск, секретаря СНБО Украины Александра Турчинова в Запорожье.

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В частности, согласно обвинению, с 10 по 17 апреля 2015 включительно он передал информацию на оккупированную территорию о:

- запланированном перелете 14 апреля 2015 года руководства МВД Украины в Днепропетровск;

- запланированном на 16 апреля 2015 года перелете секретаря СНБО в Запорожье;

- перемещении вертолетов Ми-8 из Запорожья в Александрию;

- специальном рассредоточении боевого комплекта на аэродроме в Краматорске;

- размещении в Краматорске вертолетов Ми-8 и Ми-24; основном сосредоточении вертолетов и другой авиации в Чугуеве;

- данных о разработчике всех операций группировки НГУ в Краматорске,
кодовом названии аэродрома Краматорска и позывном командующего НГУ;

- нахождении основной части карт минных полей в Краматорске;

- использовании вертолетов для эвакуации раненых и доставки штурмовых бригад.

Штаб АТО на территории Донецкой и Луганской областей при СБУ утверждал, что эта информация имела ограниченный доступ.

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Обвиняемый признал факт связи и общения с террористической организацией "ДНР". Как выяснилось, его родственники - родители и сестра живут в Донецке. Весной 2015 года неизвестные приходили к ним и спрашивали о его местонахождении и роде деятельности. Осознавая, что жизни родителей и сестры в случае отказа сотрудничать с террористами может оказаться в опасности, он согласился на предложение. При этом Матола утверждал в суде, что давал ложную информацию или информацию, взятую из открытых источников. Переданные данные не относились к военной и государственной тайне.

Показания свидетелей утверждали обратное, в одном из них даже указывалось, что "обвиняемый нередко находился в состоянии алкогольного опьянения, однажды был обнаружен патрулем в состоянии опьянения и без документов, поэтому заместитель командующего НГУ принял решение вернуть майора в часть и провести служебное расследование…".

Выслушав все аргументы, коллегия судей пришла к следующим выводам:

ни одним нормативно-правовым актом не определен список организаций Донецкой или Луганской областей, которые были признаны террористическими хотя бы одним государством или международной организацией, как и отсутствуют решения международного судебного учреждения или окончательные решения судебных органов Украины о признании "ДНР" или "ЛНР" террористическими организациями, которые должны иметь преюдициальное значение.

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Показания свидетелей, письма, рапорты, которые первая инстанция признала доказательствами виновности, по мнению апелляции, только характеризуют личность обвиняемого и свидетельствуют о характере и объеме информации, которой он обладал.
Кроме того суд установил, что свидетелям якобы приписываются некоторые утверждения, которые они не делали. Были отброшены доказательства причастности собеседеника майора Нацгвардии с окуппированной территории к "ДНР", как террористической организации. Мол, фотографии и скрин-шоты из соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" - не лучшие улики.

Также апелляционный суд признал, что переданная боевикам информация не являлась гостайной.

В итоге суд признал, что майор Нацгвардии действительно передавал на ту сторону фронта информацию с ограниченным доступом.

Но, как отметила коллегия, сторона обвинения не доказала, что информация передавалась именно террористам. А это значт, что приговор, вынесенный по статье 258-3 УК Украины, следует отменить, уголовное производство, открытое по этой статье, закрыть.

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В решении апелляции указано, что выводы первой инстанции о том, что в марте - апреле 2014 года в Донецке было создано устойчивое иерархическое объединение - террористическую организацию, так называемую "ДНР", основной целью деятельности которой является насильственное изменение и свержение конституционного строя, захват власти в Украине и т.п. не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного производства, поскольку не подтверждаются ни одним из предоставленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.

А раз так, то и обвинения о том, что майор принимал участие в деятельности террористической организации "ДНР", и для достижения преступной цели указанной организации способствовал ее деятельности - не состоятельны, решил суд.
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Видать судьи из его "сети информаторов"...
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Что судьям сказали из Киева, то они и делали.
С точки зрения текущих законов все верно. Никакой войны нет. днр лнр вовсе не терористические организации. Орки это в основном граждане Украины, которых этот суд и обязан защищать, а участники АТО вообще находятся на позициях незаконно, да еще и убивают этих самых "граждан Украины". За что любого из них можно легко и совершенно законно посадить.
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Треба вводити військові трибунали, бо абсурд виходить .
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Кстати хорошая мысл для предвыборной программы.
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Кто ж его ведёт?Власть против себя?А быдлу он не нужен
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Якщо ні,то виникає сумнів в доцільності суда над винуватцями Іловайська в даний час .
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Какой ещё суд?Суд признаёт виновного главнокомандующего?Смешно
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Це продовження обговорення новини від 10,27 на ЦН .
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А трибуналы что отменили? Да, этот не из тех офицеров, что пускали себе пулю в лоб. когда была задета их честь. И в армию что ли вернут, на прежнюю должность?
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А он еще и зарплату отсудит за весь срок, не сомневайтесь.
А если серьезно все аргументы суда полная фигня. Признаны, непризнаны ..... А пусть покажут документы в которых ДНР "не признан" террористической организацией. И кроме того, просто раскрытие гос тайны это уже преступление на пятерочку (лет). Там не нужно доказывать что последствия были. И суд не в состоянии и не в праве оценивать отдаленные последствия тех или иных событий. Вот, например, если бы был сбит борт с нашим шококомандующим, то это было бы хорошо или плохо для государства Украина? ... ага, и кто это может знать?
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чудны дела в шоколадном царстве.На передке этого дятла придушили бы тихонько,что б никто не видел и Украина только бы выиграла от этого
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Не время ругаться,нужно следить за баржой с кавунами и готовиться к параду
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Родной,украинцы даже не румыны,не хватает ума и решительности
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А не пора вводить законы для таких случаев с наказанием лет 10-20 без всяких оговорок и лазеек((( Раньше такого и присниться не могло и в законодательстве соответственно - пусто. А сейчас - куча ОТБРОСОВ сдают Украину и на них нет управы - ни на судей, ни на самих исполнителей (((!!
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ВЕРХ цинизма ((( На минуту представлю чтобы с ним сделали в раисе если те из пустого - по 20 лет сляпывают. То этому бы пожизненное светило бы. А тут ПРЕДАТЕЛИ Украины его ОТМАЗАЛИ !!!!
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Хвала Петрові за "потужну і рішучу судову реформу"! Хвала прихильникам Петра тут на форумі - за невтомне "одобрямс" "рішучих і потужних реформ" Петра!
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Леонид Днепр - петюня с компанией личным бизнесом занимаются и проблемой как остаться на 2-й срок...Это читатели на Цензоре все ни как не успокоятся ......- хватит уже расстраиваться.. В следующий раз выберем другого ......, но я уверен, снова какого нибудь мудака с очередными 54-мя % Рабинович подойдет - не укронацик и богатый (красть не будет)... А что еще надо?
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от так чергова гнида і ворог України вийшла на волю і буде і дальше завдавати шкоди нашій державі...
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Та не, можно просто наконец назвать войну войной, а ОРДЛО - террористическими организациями, а не торговыми партнерами. А то получается, что гиви с моторылом тоже не террористы.
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Дело исключительно в суде, точнее - в судьях.
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Ну перша інстанція же засудила, так що справа не тільки в законі .
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Пора отдать власть в руки адекватным воевавшим .Иначе толку не будет.
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Суд має бути об"єктивним арбітром між сторонами, він неупереджено ставитись до аргументів і методу доведення. В даному випадку відсутній склад злочину, права людини захищені. Так і має бути.
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вермут, що ти несеш!!! Цей підар передавав розвітдані лугандонцям. Тут і суда ніякого не треба було в принципі - розстріл і усе!!!
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Верх абсурда и цинизма, а виновата наша Рада. И это просто устрашающий прецедент. На основании его можно было даже Моторылу оправдать.
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Судьи то второй вопрос,а главная фишка то здесь,кто там собрался не всех амнистировать,а кого то судить
Выслушав все аргументы, коллегия судей пришла к следующим выводам:

ни одним нормативно-правовым актом не определен список организаций Донецкой или Луганской областей, которые были признаны террористическими хотя бы одним государством или международной организацией, как и отсутствуют решения международного судебного учреждения или окончательные решения судебных органов Украины о признании "ДНР" или "ЛНР" террористическими организациями, которые должны иметь преюдициальное значение.Источник: https://censor.net.ua/n452367
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Так і є. І це величезна дірка у нашому діючому законодавстві.
І ще- це чітко доводить непрофесійність тих, кто представляв звинувачення у суді першої інстації та самого того суду.
Закон є закон! Трясця йому у цьому випадку!
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а какая разница,как называется одло и кем в каком качестве признана?есть преступление конкретного майора.

Статья 328. Разглашение государственной тайны
1. Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с выполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа -
наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия,-наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
***
1. Разглашение государственной тайны посягает на главные принципы государственных интересов Украины в сфере обороны, экономики и государственной безопасности вообще. Согласно ст. 1 Закона Украины «О государственной тайне» от 2 января 1994 г. в редакции от 21 сентября 1999 г. (ВВР. - 1999. - № 49.-Ст. 428) государственной тайной являются сведения об обороне, экономику, внешние отношения, государственную безопасность и др..

Не признается государственной тайной информация о стихийных бедствиях, катастрофах, о здоровье и жизненный уровень населения, о состоянии правопорядка, о неправомерных действиях государственных органов и должностных лиц. Те или иные сведения признает государственной тайной Государственный комитет Украины по вопросам государственных секретов на основании решений государственных экспертов по вопросам тайн.

2. Разглашение государственной тайны - это сообщения о таких сведения хотя бы одному постороннему лицу любым способом - в разговоре, письме, по телефону или каким-либо другим способом. Сущность разглашение заключается в том, что сведения, которые являются тайной, стали известны лицу, не могла их знать.

3. Разглашение государственной тайны является и действием, и следствием - тайна стала известна постороннему лицу. С момента разглашения государственной тайны (передачи информации о тайне) преступление считается законченным.

4. Субъективно разглашение государственной тайны может быть умышленным (при похвальбе, намерении выдать свою осведомленность) и неосторожным.

5. Ответственными за разглашение государственной тайны могут быть только лица, которым эти сведения были
доверены или стали известны по службе или работе. Если сообщение посторонним лицам о государственных тайнах сделано лицом, которому эти тайны стали известны не в связи с работой или службой, то такое действие состава преступления не содержит.

6. Часть 2 ст. 328 УК предусматривает ответственность за совершение этого преступления при отягчающих обстоятельствах. Квалифицирующим признаком ч. 2 ст. 328 УК является причинение собе-лошенням государственной тайны тяжелым последствиям - тайна, например, стала известна иностранной разведке, или если вследствие этого было потеряно приоритет на важный для обороны или экономики изобретение т.д..
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Гыга,ты судьям свою простыню отощли и не забудь поздравить матиола
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Це лише одна сторона медалі. Інша- які саме формулювання були у звинуваченні.
Ми тут можемо обговорювати це до посиніння, та це мають робити фахові юристи, що мають доступ до матеріалів справи.
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О порошенко правит. ДНР не является ни какой террористической организацией. Поэтому ни с какими террористами он не связан. Просто охренеть! Такое впечатление что сам порошенко один из главарей ДНР.
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Уже щось звиздять про верховенство права чи тупо мовчать - це я про порохоботів
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Где там Крещатик со своим прогибом "Коли заради вищої справедливості треба відкласти мої особисті вимоги справедливості, то я їх відкладу на потім."?
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они с Хасаном по другим веткам ищут повод,кого б забанить.. Как в песне "работа у нас такая..."
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та какая у вас,зрады работа? бабки у подьезда на лавочке и то больше вас работают
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Мне вот интересно... Если пьяный сын прокурора въедет, грубо нарушив все ПДД, а потом еще устроит дебошь с боевым пистолетом, то наш суд примет решение об оправдании мажера, а пострадавших признает виновными (тысячи реальных дел, громких и не очень по всей стране). А признать человека предателем и посадить - суд не может, законов дескать нет...
Т.е. наша правовая система работает только для того, чтоб карать невиновных и защищать преступников. Ну так получается! Сталинизм в расцвете и развитии...
Интересно, все понимают, что этот Матола - не жилец?.. Суд же ему смертный приговор подписал.
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З такими новинами рука мимоволі тягнеться до рушниці!
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Та ти шо ? ...*.Озаріння* ПРийшло !?
...І до кого ...тягнеться ?
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Рушниця? До наших "законотворців"! До кого ж ще.
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Саша,ты ли это?? или тебя взломали? У нас же прошла самая судебная из всех судебных рехформа?
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Вона тільки почалася, це по-перше. А по-друге, тут претезії не до суддів Апеляційного суду, а до Ради, яка допустила такі "дірки" у законодавстві.
І останнє- я відповідаю лише на більш-менш коректні коменти, як цей. Робіть висновки.
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Не треба стрілятись , Сашку.. Хто ж буде вилизувати Петра? Хоч з недавніх пір ти почав це вилизування називати "конструктивною критикою".
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Ти тролити сюди прийшов? Чи новини обговорювати?
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Куди мені до професійного троля? Не моє це.. Це твоя царина..
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Ему присудили минувшей осенью пять лет заключения, правда заменили тюрьму испытательным сроком, лишив воинского звания. - в место разстрела, вдуматса только - начальник штаба, тоисть тот кто руководит всей частью - вместо пожизненного без права освобождэния - офигеть. Скажу так, если даже разследователи или обвинитель где то ошибса, то тут тот редкый случый - если судья принял бы решение по совести (пожизненное заключение) а не по закону, то я бы такому судье оплодировал стоя.
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ведь адвокат играл на то что днр не признанна терористической а не на то - передовал или нет - сцука, от злости кричать хочетса - освободили и в принцыпе не наказали предателя и убиицу.
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У адвоката работа такая - защищать. И он молодец, раз так вывернул линию защиты... В остальном с тобой согласен.
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===начальника штаба воинской части НГУ Матолу===

Так может еще ОБЯЖУТ предоставлять ему САМУЮ секретную информацию Украины??? Если он чист как стеклышко....
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Кстати возник вопрос - а почему тогда Безьязыков оказывается виновен а этот - нет? В разных государствах процессы?
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Кроме того, суд обязал выплатить Матоле компенсацию и восстановить в должности. В НГУ не согласны с таким решением и уже направили письмо в военную прокуратуру с просьбой подать кассацию на указанное решение суда.
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))))))))))))))))

Как вы войну собираетесь выиграть с таким цирком?
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Да по-ходу соєві не збираються перемагати, навіть у думках, не то, що в діях
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оце тобі й маєш ,на чому наполягав адвокат .що денера не признана ні в україні ні в світі терористичною організацією, а як же її світ такою признає якщо Україна ДО цих пір не спромоглася це зробити. ГАНЬБА ВЛАДІ !
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Yakov Divny

Сегодня спорил с одним ватником по поводу терроризма. Оказывается, кроме как генпрокуратурой, больше никем ни ЛДНР, ни те, кто воюют против Украины не признаны террористами. Или я плохо искал?
12.08.2017 18:21
злой крот

Все правильно,они не террористы,они торговые партнеры Петра Поросенко,нет ни одного официального документа о том что они террористы,да и судят их,если попадаются вовсе не за терроризм.

12.08.2017 22:16
Alexander Cherepchenko
А вот это не важно. Знаешь, что значит термин "внутреннее дело страны"? Урки "русского мира! просто исчезнут и все. Ни в какой суд подавать некому будет. И суд к этому готов. Кстати... не хочу расстраивать, но если исчезнем мы - в суд тоже никто не подаст. И этот же суд к такому варианту тоже готов.
Так что, все ка в каменном веке - или мы их, или они нас. А какой-то там суд, просто зафиксирует результат. Т. Гоббса еще никто не отменял, даже не оспаривал!!!

Ось і підтвердження недавньго діалогу, де навіть патріоти можуть помилятись
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А что вы хотите от суда? Наша власть не может определиться воюет она или проводит АТО. С кем воюет (проводит АТО) - с Россией, террористами, сепаратистами, "лугандоном", "даунбасом" или "ватой". Шили конкретную статью (терроризм), но при всем желании ни один нормальный судья не возьмет на себя смелость заниматься тем, чем должно заниматься высшее руководство страны (называть вещи своими именами). И да, если мы все-таки воюем с Россией, то ст.258-3 - это не верная квалификация преступления прокурорами. Почему не измена родине, шпионаж и т.д.?
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По неволе согласишься с тем, что внутренняя война куда опаснее внешней. И эти твари действуют безнаказанно, уверенно, что им ничего не будет. Они растут, набираются сил. Мураев с Рабиновичем открыто топят за рашку зная, что и им ничего не будет. Рашка не на фронте нам вредит, она нас разъедает, как ржавчина, изнутри.. ПР никуда не исчезла, ее успешно клонирует нынешняя власть. В расчете на то, что если не переизберут, то с этими тварями они точно смогут договориться, как и в 2014 году. Ведь ни одного посаженного рыга так и не появилось. Вилкул, Шуфрич, Бойко и вся остальная гидота открыто служит рашке в Украине. А клоунада с судами над Штепой, Ефремовым и другими так и осталась клоунадой.
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Власть не понимает, что их пересадят . В любом случае и рыги и националисты. Вот гонтарева уже смылась- наверно делает пластическую операцию под новый паспорт.
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Да....охуевание судей,прокуроров просто шашкалило до охуения....Вот это суд...ебаный стыд,сука....И мы еще хотим чтото хорошее в стране?...С такими доводами тюрьмы будут пополнятся только теми,кто защищает Родину,кто патриот,кто не молчит о безпределе и безвластии в стране,а такие майоры,балон пены ему в сраку,будут и дальше,только теперь уже прям по телефону,не скрываясь докладывать на восток,а хули,все нормально,ЛДНР это же не террористическая организация,это так себе клуб по интересам наиобщественных началах....я просто хуею,нет слов.
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шоколадні гандони, ви де? напишіть якусь муру про те що такий закон
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Суд оправдал начальника штаба воинской части НГУ Матолу, обвиняемого в шпионаже для "ДНР" - Цензор.НЕТ 3611Вiльний‏ @NoFated 49 мин.49 минут назад
Знаете, отчего мы живем в говне? 54% нашего населения считают коррупцию - нормой жизни. Сами понимаете, шансов вырваться из него - нет.
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ЦЕ - ПЕРЕМОГА!!!
"...ни одним нормативно-правовым актом не определен список организаций Донецкой или Луганской областей, которые были признаны террористическими хотя бы одним государством или международной организацией, как и отсутствуют решения международного судебного учреждения или окончательные решения судебных органов Украины о признании "ДНР" или "ЛНР" террористическими организациями, которые должны иметь преюдициальное значение..."
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Наші суди можуть Саакашвілі позбавити громадянства. а от сєпарів-ні ! ні судить, ні позбавити громадянства.... а коли воно ще з нах.гвардії(червонопагонник) то і подавно...
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вот вам петина "судебная реформа" в действии - ешьте, жрите пока не повылазеет!
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Україна стрімко втрачає прихильників по всьому світові. Влада, яка торгує з вбивцями, замість того, щоб назвати їх терористами, - є злочинною.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд оправдал начальника штаба воинской части НГУ Матолу, обвиняемого в шпионаже для "ДНР"
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