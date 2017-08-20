 Суд оправдал начальника штаба воинской части НГУ Матолу, обвиняемого в шпионаже для "ДНР"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Первую инстанцию", об этом стало известно из решения Апелляционного суда Киева от 29 июня 2017 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.
В Апелляционном суде была рассмотрена жалоба адвокатов Романа Матолы, просивших отменить приговор Шевченковского суда от 2 сентября 2016 года.
Этим вердиктом уроженец Донецка, бывший замкомандира авиаэскадрильи Национальной Гвардии - начальник штаба воинской части № 2269 майор Роман Матола был обвинен в содействии террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3 УК України).
Ему присудили минувшей осенью пять лет заключения, правда заменили тюрьму испытательным сроком, лишив воинского звания.
Защитник просил отменить приговор и закрыть уголовное производство, поскольку его клиент якобы не имеет отношения к выдвинутым обвинениям в содействии террористической организации "ДНР".
Он утверждал, что ни в Украине, ни в других странах мира "самопровозглашенная Донецкая народная республика" не признана террористической организацией, и непосредственно исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами не подтверждается, что так называемая "ДНР" является террористической организацией".
Также адвокат осужденного отметил, что лицо, которому майор Нацгвардии Матола передавал данные о силах АТО не является членом террористической организации. Мол, этого не было установлено в суде первой инстанции, как и то, что он способствовал ее деятельности.
Адвокат также отмечал, что в ходе расследования эксперты по вопросам тайн исследовали информацию, которую майор Нацгвардии передавал боевикам через посредника. Они якобы пришли к выводу, что эта информация не составляла государственной тайны и ее утечка не могла нанести ущерб национальной безопасности Украины.
Еще один аргумент защиты - выводы суда, что представители "ДНР" использовали предоставленную информацию для организации вооруженного противодействия силам АТО, а также, что передача информации могла нанести ущерб государству "не подтверждаются имеющимися в деле доказательствами".
Согласно обвинению, Матола, будучи замкомандира авиаэскадрильи Национальной гвардии Украины - начальником штаба воинской части № 2269 (с 10 по 17 апреля 2015 года), параллельно собирал и передавал боевикам "ДНР" информацию о местонахождении командующего, его позывной и маршруты передвижения, кодовое название штаба АТО, местонахождение комплектов боеприпасов и боевых самолетов сил АТО на аэродроме в Краматорске, места дислокации, маршруты перемещения и пункты назначения отдельных подразделений сил АТО, а также информацию о маршрутах полетов авиарейсов высокопоставленных украинских чиновников в зоне АТО, в том числе, поездок руководства МВД Украины в Днепропетровск, секретаря СНБО Украины Александра Турчинова в Запорожье.
В частности, согласно обвинению, с 10 по 17 апреля 2015 включительно он передал информацию на оккупированную территорию о:
- запланированном перелете 14 апреля 2015 года руководства МВД Украины в Днепропетровск;
- запланированном на 16 апреля 2015 года перелете секретаря СНБО в Запорожье;
- перемещении вертолетов Ми-8 из Запорожья в Александрию;
- специальном рассредоточении боевого комплекта на аэродроме в Краматорске;
- размещении в Краматорске вертолетов Ми-8 и Ми-24; основном сосредоточении вертолетов и другой авиации в Чугуеве;
- данных о разработчике всех операций группировки НГУ в Краматорске,
кодовом названии аэродрома Краматорска и позывном командующего НГУ;
- нахождении основной части карт минных полей в Краматорске;
- использовании вертолетов для эвакуации раненых и доставки штурмовых бригад.
Штаб АТО на территории Донецкой и Луганской областей при СБУ утверждал, что эта информация имела ограниченный доступ.
Обвиняемый признал факт связи и общения с террористической организацией "ДНР". Как выяснилось, его родственники - родители и сестра живут в Донецке. Весной 2015 года неизвестные приходили к ним и спрашивали о его местонахождении и роде деятельности. Осознавая, что жизни родителей и сестры в случае отказа сотрудничать с террористами может оказаться в опасности, он согласился на предложение. При этом Матола утверждал в суде, что давал ложную информацию или информацию, взятую из открытых источников. Переданные данные не относились к военной и государственной тайне.
Показания свидетелей утверждали обратное, в одном из них даже указывалось, что "обвиняемый нередко находился в состоянии алкогольного опьянения, однажды был обнаружен патрулем в состоянии опьянения и без документов, поэтому заместитель командующего НГУ принял решение вернуть майора в часть и провести служебное расследование…".
Выслушав все аргументы, коллегия судей пришла к следующим выводам:
ни одним нормативно-правовым актом не определен список организаций Донецкой или Луганской областей, которые были признаны террористическими хотя бы одним государством или международной организацией, как и отсутствуют решения международного судебного учреждения или окончательные решения судебных органов Украины о признании "ДНР" или "ЛНР" террористическими организациями, которые должны иметь преюдициальное значение.
Показания свидетелей, письма, рапорты, которые первая инстанция признала доказательствами виновности, по мнению апелляции, только характеризуют личность обвиняемого и свидетельствуют о характере и объеме информации, которой он обладал.
Кроме того суд установил, что свидетелям якобы приписываются некоторые утверждения, которые они не делали. Были отброшены доказательства причастности собеседеника майора Нацгвардии с окуппированной территории к "ДНР", как террористической организации. Мол, фотографии и скрин-шоты из соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" - не лучшие улики.
Также апелляционный суд признал, что переданная боевикам информация не являлась гостайной.
В итоге суд признал, что майор Нацгвардии действительно передавал на ту сторону фронта информацию с ограниченным доступом.
Но, как отметила коллегия, сторона обвинения не доказала, что информация передавалась именно террористам. А это значт, что приговор, вынесенный по статье 258-3 УК Украины, следует отменить, уголовное производство, открытое по этой статье, закрыть.
В решении апелляции указано, что выводы первой инстанции о том, что в марте - апреле 2014 года в Донецке было создано устойчивое иерархическое объединение - террористическую организацию, так называемую "ДНР", основной целью деятельности которой является насильственное изменение и свержение конституционного строя, захват власти в Украине и т.п. не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного производства, поскольку не подтверждаются ни одним из предоставленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.
А раз так, то и обвинения о том, что майор принимал участие в деятельности террористической организации "ДНР", и для достижения преступной цели указанной организации способствовал ее деятельности - не состоятельны, решил суд.
2004 95
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С точки зрения текущих законов все верно. Никакой войны нет. днр лнр вовсе не терористические организации. Орки это в основном граждане Украины, которых этот суд и обязан защищать, а участники АТО вообще находятся на позициях незаконно, да еще и убивают этих самых "граждан Украины". За что любого из них можно легко и совершенно законно посадить.
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А если серьезно все аргументы суда полная фигня. Признаны, непризнаны ..... А пусть покажут документы в которых ДНР "не признан" террористической организацией. И кроме того, просто раскрытие гос тайны это уже преступление на пятерочку (лет). Там не нужно доказывать что последствия были. И суд не в состоянии и не в праве оценивать отдаленные последствия тех или иных событий. Вот, например, если бы был сбит борт с нашим шококомандующим, то это было бы хорошо или плохо для государства Украина? ... ага, и кто это может знать?
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Выслушав все аргументы, коллегия судей пришла к следующим выводам:
ни одним нормативно-правовым актом не определен список организаций Донецкой или Луганской областей, которые были признаны террористическими хотя бы одним государством или международной организацией, как и отсутствуют решения международного судебного учреждения или окончательные решения судебных органов Украины о признании "ДНР" или "ЛНР" террористическими организациями, которые должны иметь преюдициальное значение.Источник: https://censor.net.ua/n452367
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І ще- це чітко доводить непрофесійність тих, кто представляв звинувачення у суді першої інстації та самого того суду.
Закон є закон! Трясця йому у цьому випадку!
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Приехали.
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Статья 328. Разглашение государственной тайны
1. Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с выполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа -
наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия,-наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
***
1. Разглашение государственной тайны посягает на главные принципы государственных интересов Украины в сфере обороны, экономики и государственной безопасности вообще. Согласно ст. 1 Закона Украины «О государственной тайне» от 2 января 1994 г. в редакции от 21 сентября 1999 г. (ВВР. - 1999. - № 49.-Ст. 428) государственной тайной являются сведения об обороне, экономику, внешние отношения, государственную безопасность и др..
Не признается государственной тайной информация о стихийных бедствиях, катастрофах, о здоровье и жизненный уровень населения, о состоянии правопорядка, о неправомерных действиях государственных органов и должностных лиц. Те или иные сведения признает государственной тайной Государственный комитет Украины по вопросам государственных секретов на основании решений государственных экспертов по вопросам тайн.
2. Разглашение государственной тайны - это сообщения о таких сведения хотя бы одному постороннему лицу любым способом - в разговоре, письме, по телефону или каким-либо другим способом. Сущность разглашение заключается в том, что сведения, которые являются тайной, стали известны лицу, не могла их знать.
3. Разглашение государственной тайны является и действием, и следствием - тайна стала известна постороннему лицу. С момента разглашения государственной тайны (передачи информации о тайне) преступление считается законченным.
4. Субъективно разглашение государственной тайны может быть умышленным (при похвальбе, намерении выдать свою осведомленность) и неосторожным.
5. Ответственными за разглашение государственной тайны могут быть только лица, которым эти сведения были
доверены или стали известны по службе или работе. Если сообщение посторонним лицам о государственных тайнах сделано лицом, которому эти тайны стали известны не в связи с работой или службой, то такое действие состава преступления не содержит.
6. Часть 2 ст. 328 УК предусматривает ответственность за совершение этого преступления при отягчающих обстоятельствах. Квалифицирующим признаком ч. 2 ст. 328 УК является причинение собе-лошенням государственной тайны тяжелым последствиям - тайна, например, стала известна иностранной разведке, или если вследствие этого было потеряно приоритет на важный для обороны или экономики изобретение т.д..
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Ми тут можемо обговорювати це до посиніння, та це мають робити фахові юристи, що мають доступ до матеріалів справи.
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Т.е. наша правовая система работает только для того, чтоб карать невиновных и защищать преступников. Ну так получается! Сталинизм в расцвете и развитии...
Интересно, все понимают, что этот Матола - не жилец?.. Суд же ему смертный приговор подписал.
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...І до кого ...тягнеться ?
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І останнє- я відповідаю лише на більш-менш коректні коменти, як цей. Робіть висновки.
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Так может еще ОБЯЖУТ предоставлять ему САМУЮ секретную информацию Украины??? Если он чист как стеклышко....
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Как вы войну собираетесь выиграть с таким цирком?
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Сегодня спорил с одним ватником по поводу терроризма. Оказывается, кроме как генпрокуратурой, больше никем ни ЛДНР, ни те, кто воюют против Украины не признаны террористами. Или я плохо искал?
12.08.2017 18:21
злой крот
Все правильно,они не террористы,они торговые партнеры Петра Поросенко,нет ни одного официального документа о том что они террористы,да и судят их,если попадаются вовсе не за терроризм.
12.08.2017 22:16
Alexander Cherepchenko
А вот это не важно. Знаешь, что значит термин "внутреннее дело страны"? Урки "русского мира! просто исчезнут и все. Ни в какой суд подавать некому будет. И суд к этому готов. Кстати... не хочу расстраивать, но если исчезнем мы - в суд тоже никто не подаст. И этот же суд к такому варианту тоже готов.
Так что, все ка в каменном веке - или мы их, или они нас. А какой-то там суд, просто зафиксирует результат. Т. Гоббса еще никто не отменял, даже не оспаривал!!!
Ось і підтвердження недавньго діалогу, де навіть патріоти можуть помилятись
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Знаете, отчего мы живем в говне? 54% нашего населения считают коррупцию - нормой жизни. Сами понимаете, шансов вырваться из него - нет.
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"...ни одним нормативно-правовым актом не определен список организаций Донецкой или Луганской областей, которые были признаны террористическими хотя бы одним государством или международной организацией, как и отсутствуют решения международного судебного учреждения или окончательные решения судебных органов Украины о признании "ДНР" или "ЛНР" террористическими организациями, которые должны иметь преюдициальное значение..."
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