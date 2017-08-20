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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2990) граница (3144) День независимости (712) праздник (1585)

 Госпогранслужба перешла на усиленный режим службы

граница

Усиление мер безопасности связано с приближением государственных праздников.

С 20 августа в связи с подготовкой ко Дню независимости Украины Госпогранслужба совместно с другими правоохранительными органами будет особо бдительно нести службу и находиться в усиленном варианте, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

"Накануне государственных праздников, Дня Государственного флага и Дня независимости Украины, все органы Госпогранслужбы сосредотачивают максимальные усилия на обеспечении безопасности и порядка в пунктах пропуска на государственной границе Украины, в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО и на административной границе с ВОТ АР Крым. В частности, усиленна обзорная работа, увеличено количество пограничных нарядов и активно привлекаются служебные собаки", - говорится в сообщении.

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Для обеспечения безопасности пограничники будут тесно взаимодействовать с представителями Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, местными властями, органами местного самоуправления и осуществлять тщательную проверку документов лиц и транспортных средств, которые будут находиться вблизи государственной границы.

В период государственных праздников сотрудники Госпогранслужбы будут обеспечивать круглосуточное дежурство ситуативных групп для реагирования в случае изменения обстановки, а также с целью локализации конфликтных ситуаций в пунктах пропуска и на государственной границе. В пограничных подразделениях, особенно в тех, которые задействованы в Антитеррористической операции в Луганской и Донецкой областях, будут проведены дополнительные практические занятия по противодействию террористической деятельности боевиков и готовности к отражению в случае внезапных нападений.
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Еще бы они, кроме усиления - ускорились бы - цены бы им не было
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Полковники уже ускорились, Кеш первому завезли, ждут результатов инвестици - новых звезд к 24-му. Порошенко обещал всех наградить за вклад в будущую предвыборную компанию.
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Подготовлены группы:
-срочной покраски бордюров;
-срочной покраски травы;
-срочкной покоски травы;
-срочной встречи генералов;
- срочного пиара для депутатов и СМИ отдельно;
Не допущено чрезмерное занятие боевой подготовкой и другой фигней, а также реальной охраны госграницы Украины.
ПЕРЕМОГА!
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Усилили бы лучше прозрачный заборчик на границе с Эрэфией а не скрысили выделенные деньги!
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показушники! дрг если должны чудить на День Независимости они давно зашли!
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Так Саакашвили ж говорил, что 10 сентября приедет. Чего раньше очковать?
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та за яценюковським муром можна спати в караулі
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В последние недели политтехнологи говорят о том, что Полонская, наша "няша", возможно выставит свою кандидатуру на президентских выборах, со слезами на глазах сжимая ладошкой на груди иконку своего любимого Николаши. А что такого? Сколько можно тасовать колоду из старых, прованиленных кандидатов-Зюганова, Миронова, Жириновского, Явлинского, кому они теперь интересны? А молодая сексуальная Поклонская привлечет интерес многих. Например, тех, кто нашел ее светлый образ в интернете на видео, где "похожая на прокурора Крыма дама" занимается интимными шалостями с представителем одной дружественной африканской страны.
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