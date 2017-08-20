 Госпогранслужба перешла на усиленный режим службы

С 20 августа в связи с подготовкой ко Дню независимости Украины Госпогранслужба совместно с другими правоохранительными органами будет особо бдительно нести службу и находиться в усиленном варианте, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.
"Накануне государственных праздников, Дня Государственного флага и Дня независимости Украины, все органы Госпогранслужбы сосредотачивают максимальные усилия на обеспечении безопасности и порядка в пунктах пропуска на государственной границе Украины, в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО и на административной границе с ВОТ АР Крым. В частности, усиленна обзорная работа, увеличено количество пограничных нарядов и активно привлекаются служебные собаки", - говорится в сообщении.
Для обеспечения безопасности пограничники будут тесно взаимодействовать с представителями Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, местными властями, органами местного самоуправления и осуществлять тщательную проверку документов лиц и транспортных средств, которые будут находиться вблизи государственной границы.
В период государственных праздников сотрудники Госпогранслужбы будут обеспечивать круглосуточное дежурство ситуативных групп для реагирования в случае изменения обстановки, а также с целью локализации конфликтных ситуаций в пунктах пропуска и на государственной границе. В пограничных подразделениях, особенно в тех, которые задействованы в Антитеррористической операции в Луганской и Донецкой областях, будут проведены дополнительные практические занятия по противодействию террористической деятельности боевиков и готовности к отражению в случае внезапных нападений.
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-срочной покраски бордюров;
-срочной покраски травы;
-срочкной покоски травы;
-срочной встречи генералов;
- срочного пиара для депутатов и СМИ отдельно;
Не допущено чрезмерное занятие боевой подготовкой и другой фигней, а также реальной охраны госграницы Украины.
ПЕРЕМОГА!
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