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 На День Независимости в Херсоне пройдут "Игры Героев"

24 августа, на День Независимости Украины в Херсоне пройдут соревнования про кроссфиту среди параспортсменов и ветеранов АТО "Игры Героев".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице события в Facebook.

В соревнованиях будут участвовать представители Нацгвардии, пограничных войск, ВСУ, полиции и СБУ. Пройдет спортивное действо на площади Свободы в 16:00.

Главная цель проекта "Игры Героев" - реабилитация ветеранов АТО, получивших серьезные травмы в зоне боевых действий, а также социальная адаптация людей с ограниченными физическими возможностями и популяризация здорового образа жизни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У них есть общий ветеранский опыт, и в этом их сила: украинская команда готовится к участию в Играх Инвиктус. ФОТОрепортаж



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