 На День Независимости в Херсоне пройдут "Игры Героев"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице события в Facebook.
В соревнованиях будут участвовать представители Нацгвардии, пограничных войск, ВСУ, полиции и СБУ. Пройдет спортивное действо на площади Свободы в 16:00.
Главная цель проекта "Игры Героев" - реабилитация ветеранов АТО, получивших серьезные травмы в зоне боевых действий, а также социальная адаптация людей с ограниченными физическими возможностями и популяризация здорового образа жизни.
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