 Лесной пожар на Днепропетровщине: воздушная разведка обнаружила еще один очаг площадью 30 га

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, лесной пожар на Днепропетровщине все еще не потушен.
По состоянию на 7:00 20 августа на территории Павлоградского лесничества, вблизи хутора Самарский, открытого горения нет, проводится проливка отдельных очагов тления.
Напомним, что 18 августа около 10:00 вблизи с. Дмитровка Петропавловского района на территории Петропавловского лесничества произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 50 га (25 га верхового). Угрозы населенным пунктам нет.
При проведении воздушной разведки места пожара был обнаружен еще один очаг вблизи хутора Самарский на территории Павлоградского лесничества на площади около 30 га.
На месте пожара работает оперативная группа Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.
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