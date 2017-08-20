EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Происшествия
  567  2
Все про:Днепропетровщина (1338) лес (420) пожар (3467)

 Лесной пожар на Днепропетровщине: воздушная разведка обнаружила еще один очаг площадью 30 га

пожар

Проводится проливка очагов тления.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, лесной пожар на Днепропетровщине все еще не потушен.

По состоянию на 7:00 20 августа на территории Павлоградского лесничества, вблизи хутора Самарский, открытого горения нет, проводится проливка отдельных очагов тления.

Напомним, что 18 августа около 10:00 вблизи с. Дмитровка Петропавловского района на территории Петропавловского лесничества произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 50 га (25 га верхового). Угрозы населенным пунктам нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики сожгли дома мирных жителей в Зайцево, применив зажигательные снаряды. ВИДЕО

При проведении воздушной разведки места пожара был обнаружен еще один очаг вблизи хутора Самарский на территории Павлоградского лесничества на площади около 30 га.

На месте пожара работает оперативная группа Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Там одна баба спалить траву на огороде собралась. Ну короче минус ее сарай и еще 50 га леса.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛесной пожар на Днепропетровщине: воздушная разведка обнаружила еще один очаг площадью 30 га
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти