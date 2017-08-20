 Украинский боксер Гвоздик нокаутировал американца Бейкера

Как передает Цензор.НЕТ, боксер Александр Гвоздик одержал очередную уверенную победу на профессиональном ринге. В США украинец нокаутировал американца Крэйга Бейкера (17-2, 13 КО).
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем Фейсбуке поздравил украинского спортсмена с победой.
"Поздравляю украинского боксера Александра Гвоздика с яркой и уверенной победой над Крейгом Бейкером! Замечательный бой! Новых побед!" - написал он.
Напомним, Гвоздик выиграл уже четырнадцатый бой на профи-ринге. Теперь у него есть возможность сразиться за чемпионские пояса.
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От якби ми без них знали- поздоровив Гройсман когось з такою перемогою чи ні?
Ще й обговорили, мав він це робити чи ні?
Як на мене- мав.
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Не сильно напружуючись, натовк суперника.
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а гойсман, що ці поздоровлення від атавізм) від сраліна чи лі-брежнева?!
добре що не війшов цьомати його! ))) )))) )))))
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Интересно, Трамп поздравил Кроуфорда с действительно выдающимся достижением - завоеванием титула абсолютного чемпиона в своей весовой категории?
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Український боксер Олександр Гвоздик робить черговий крок до чемпіонського бою проти найкращого боксера світу - американця Андре Ворда
http://espreso.tv/article/2017/08/19/gvozdyk_beyker_vse_pro_biy_yakyy_vyvodyt_ukrayincya_na_naykraschogo_boksera_svitu
Мені вітання Гросі не заважає. Він же у своєму ФБ написав.
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Казламордым интереснее нам про Гросю рассказать, чем порадоваться победе, надо же чем ударить , чтобы нам не так весело радовалось.
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Арфы нет, возьмите бубен (с)
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Київські оперативники знайшли чоловіка, якого у ніч на 19 серпня викрали в Дніпровському районі міста.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.У поліції зазначили, що молодик відмовляється писати заяву про скоєння щодо нього будь-яких правопорушень.Викрадений чоловік пояснив ситуацію "непорозумінням зі знайомими" і заявив, що ні до кого не має претензій.Правоохоронці додали, що кінцеву правову оцінку події зроблять після перевірки.Нагадаємо, у ніч на 19 серпня у Києві викрали 22-річного хлопця. Невідомі під'їхали до BMW, що стояв у дворі, кийками розбили скло та витягли водія. Спочатку йому завдали кілька ударів, а далі заштовхали у свою машину і зникли.
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Ще один.
http://echo.msk.ru/news/2040324-echo.html
Чемпион мира по пауэрлифтингу убит в Хабаровске в драке
32-летнего спортсмена несколько раз ударил возле кафе 25-летний молодой человек.
Как сообщают следователи, чемпион мира скончался в больнице от черепно-мозговой травмы. Подозреваемый скрылся.
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http://echo.msk.ru/news/2040322-echo.html
Советник главы Минздрава, по некоторым данным, был убит в Крыму ударом молнии
Это произошло в Ялте, где отдыха чиновник, передает канал «РенТВ». Игорю Ланскому был 41 год.
Соболезнования его семье выразила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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