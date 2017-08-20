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 Политика Украины, Спорт
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Все про:бокс (594) победа (381) поздравление (645) спорт (1734) Гройсман (3302)

 Украинский боксер Гвоздик нокаутировал американца Бейкера

гвоздик

Спортсмен одержал победу над соперником.

Как передает Цензор.НЕТ, боксер Александр Гвоздик одержал очередную уверенную победу на профессиональном ринге. В США украинец нокаутировал американца Крэйга Бейкера (17-2, 13 КО).

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем Фейсбуке поздравил украинского спортсмена с победой.

"Поздравляю украинского боксера Александра Гвоздика с яркой и уверенной победой над Крейгом Бейкером! Замечательный бой! Новых побед!" - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: "Это исторический день: Кабмин утвердил Энергетическую стратегию Украины"

Напомним, Гвоздик выиграл уже четырнадцатый бой на профи-ринге. Теперь у него есть возможность сразиться за чемпионские пояса.






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Гвоздик вбил гвоздь в победу ,нормальный ход.
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Дивовижно, як соціальні мережі змінили світ.
От якби ми без них знали- поздоровив Гройсман когось з такою перемогою чи ні?
Ще й обговорили, мав він це робити чи ні?
Як на мене- мав.
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Молодец Саша! Ты показал всему миру силу Ураинского Спорта!
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вовик, это хрень какая-то, а не пиар! Меняй имиджмейкеров))))))
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лучше пусть поменяет место дислокации, на тюрьму например
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Интересно, много ли осталось людей, которых ещё не тошнит о вездесущности гроси!
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Молодець, Саша !
Не сильно напружуючись, натовк суперника.
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Гвоздик - молодец, супер!!!

а гойсман, що ці поздоровлення від атавізм) від сраліна чи лі-брежнева?!
добре що не війшов цьомати його! ))) )))) )))))
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чем дальше тем больше офигеваю, как цензор стелится под барыгу - статья не о победе боксера, а о том как его позравил жидяра гнойман..
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Путлер поздравил подлодку Курск красивши...,а жён подводников назвал 10-долларовыми проститутками...,прошло 17 лет,а не извинился за свою Тупость...
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Тому такі ж тупі його і обирають- "" Бригада...!".
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и такие же тупари выбрали барыгу и восхваляют гнойсамна
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Гройсман в отличие от пупкина, хоть на человека похож..
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Та Гвоздіку ні холодно,ні жарко від поздоровлень гройсмана. Йому,ну достойнику нашому гройсману,мабуть,робити більше ніякого чорта.І де воно таке взялося на нашу голову...
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Так он шо, нарушил субординацию и поздравил раньше Петра?
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До речі- а хто в Україні має більше влади, Гройсман чи Порошенко? По Закону, звичайно, більше.
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спроси лучше, кто из них больше ложил на закон
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Динамо Киев в 1975 году за победу в Кубке обладателей Кубка и Суперкубке поздравляли все подряд.Ребятам выдали эквивалент в 600 долларов США.Поздравляли ли команду Брежнев Косыгин и Подгорный история хранит молчание
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тогда не умели пиариться на всем, к чему не имеют никакого отношения
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Бред!!! Рядовой нетитульный бой с каким-то бакланом - и поздравлять? Совсем что-то у наших керманычей крыша едет. Винницкие понтари - нарциссы...
Интересно, Трамп поздравил Кроуфорда с действительно выдающимся достижением - завоеванием титула абсолютного чемпиона в своей весовой категории?
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Гвоздик - Бейкер. Все про бій, що виводить українця на найкращого боксера світу
Український боксер Олександр Гвоздик робить черговий крок до чемпіонського бою проти найкращого боксера світу - американця Андре Ворда

http://espreso.tv/article/2017/08/19/gvozdyk_beyker_vse_pro_biy_yakyy_vyvodyt_ukrayincya_na_naykraschogo_boksera_svitu


Мені вітання Гросі не заважає. Він же у своєму ФБ написав.
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Слышь, спец? Бой как раз и титульный, и на кону 2 пояса стояло. Надо смотреть бой, а не по заголовкам строчить говнопосты!
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А куда ему жабу девать, что грудь хилую истоптала?
Казламордым интереснее нам про Гросю рассказать, чем порадоваться победе, надо же чем ударить , чтобы нам не так весело радовалось.
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Советские гоффноеды пиарились даже на БАМе и Беломорканале с Солнечным Магаданом..,не говоря о вводе в Афганистан войск,но их там не было.Просто ограниченный КОнтингент...
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про арбузы сегодня не будет, на боксере пиар гроси остановится!
Арфы нет, возьмите бубен (с)
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Проспав Порошенко, а Гройсман використав ситуацію . Шустрий.Це початок шляху на пост президента.
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Алексей Стаканов нарубил за смену 104 тонны угля.а Пашка Ангелина на трахторе накосила пшеницы больше чем 2 комбайна вместе... а самая крутая Байка об СССРе вяликам была про подвиг Сашки Матросова,худой и малой закрыл амбразуру немецкого дзота....,мне почти 2 метровому сержанту с весом 90 кг амбразура сия не покорилась и наполовину в 1967 году на полигоне в Прибалтике...
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Постраждалий у резонансному викраденні у Києві назвав подію "непорозумінням"
Київські оперативники знайшли чоловіка, якого у ніч на 19 серпня викрали в Дніпровському районі міста.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.У поліції зазначили, що молодик відмовляється писати заяву про скоєння щодо нього будь-яких правопорушень.Викрадений чоловік пояснив ситуацію "непорозумінням зі знайомими" і заявив, що ні до кого не має претензій.Правоохоронці додали, що кінцеву правову оцінку події зроблять після перевірки.Нагадаємо, у ніч на 19 серпня у Києві викрали 22-річного хлопця. Невідомі під'їхали до BMW, що стояв у дворі, кийками розбили скло та витягли водія. Спочатку йому завдали кілька ударів, а далі заштовхали у свою машину і зникли.
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Читаю,что Задорнов стал 200-м,точнее стал легче воздуха ...

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Пам*ятаєте, недавно якогось чемпіона-москаля вбили ? (в Удмуртії чи Башкирії)
Ще один.

http://echo.msk.ru/news/2040324-echo.html
Чемпион мира по пауэрлифтингу убит в Хабаровске в драке

32-летнего спортсмена несколько раз ударил возле кафе 25-летний молодой человек.
Как сообщают следователи, чемпион мира скончался в больнице от черепно-мозговой травмы. Подозреваемый скрылся.
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На кацапии особые соревнования - кто кого убьет первым.
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Аж невдобно якось...

http://echo.msk.ru/news/2040322-echo.html
Советник главы Минздрава, по некоторым данным, был убит в Крыму ударом молнии

Это произошло в Ялте, где отдыха чиновник, передает канал «РенТВ». Игорю Ланскому был 41 год.
Соболезнования его семье выразила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинский боксер Гвоздик нокаутировал американца Бейкера
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