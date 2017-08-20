 Во Франции при восхождении на Монблан погиб украинский альпинист

Во Франции при восхождении на гору Монблан погиб 42-летний альпинист из Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом сообщает Le Figaro.
Отмечается, что в пятницу, 18 августа, мужчина начал восхождение на гору, где его застигла буря. Около 22:00 по местному времени он сам подал спасателям сигнал о помощи. Однако они не смогли приступить к спасательной операции из-за непогоды.
В субботу утром, когда буря утихла, вертолет спасателей обнаружил тело мужчины.
Причиной смерти, вероятно, стало падение со скалы.
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Юрий Визбор - Баксанская
Где снега тропинки заметают,
Где лавины грозные шумят,
Эту песнь сложил и распевает
Альпинистов боевой отряд.
Нам в боях родными стали горы,
Не страшны бураны и пурга,
Дан приказ - недолги были сборы
На разведку в логово врага.
Помнишь, товарищ, белые снега,
Стройный лес Баксана, блиндажи врага,
Помнишь гранату и записку в ней
На скалистом гребне для грядущих дней?
Помнишь, товарищ, вой ночной пурги,
Помнишь, как бежали в панике враги,
Как загрохотал твой грозный автомат,
Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд?
На костре в дыму трещали ветки,
В котелке дымился крепкий чай;
Ты пришел усталый из разведки,
Много пил и столько же молчал.
Синими, замерзшими руками
Протирал вспотевший автомат
И о чем-то думал временами,
Головой откинувшись назад.
Помнишь, товарищ, белые снега,
Стройный лес Баксана, блиндажи врага,
Помнишь гранату и записку в ней
На скалистом гребне для грядущих дней?
Помнишь, товарищ, вой ночной пурги,
Помнишь, как бежали в панике враги,
Как загрохотал твой грозный автомат,
Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд?
Или вы думаете, что люди только "от нечего делать" в горы лезут? Или пацанами бестолковыми горнострелковые бригады комплектовать?
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Когда гибнет гражданин Украины- это грустно
А почти каждый день гибнут на фронте герои- это трагедия.
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в который раз -поклон воинам ВСУ!
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И не похож на монумент
Тот камень, что покой тебе подарил,
Как Вечным огнем, сверкает днем
Вершина изумрудным льдом
Которую ты так и не покорил.
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На которых никто не бывал!
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а вообще Монблан- древнее развлечение для богатьіх бездельников. Может депутат или слуга олигарха?
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