EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Происшествия, За рубежом
  2440  30
Все про:альпинист (61) горы (46) смерть (5186) Франция (1967)

 Во Франции при восхождении на Монблан погиб украинский альпинист

монблан

В субботу утром, когда буря утихла, вертолет спасателей обнаружил тело мужчины

Во Франции при восхождении на гору Монблан погиб 42-летний альпинист из Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что в пятницу, 18 августа, мужчина начал восхождение на гору, где его застигла буря. Около 22:00 по местному времени он сам подал спасателям сигнал о помощи. Однако они не смогли приступить к спасательной операции из-за непогоды.

В субботу утром, когда буря утихла, вертолет спасателей обнаружил тело мужчины.

Причиной смерти, вероятно, стало падение со скалы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала француза, похитившего у компаний 200 млн евро и 5 лет скрывавшегося в странах Европы. ВИДЕО+ФОТО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Монблан не покорився...Царство небесне загиблому.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Увидеть Монблан и умереть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В 1942 году бои шли в предгорьях Кавказа. Именно отряды альпинистов помогли сбросить с них врага...
Юрий Визбор - Баксанская

Где снега тропинки заметают,
Где лавины грозные шумят,
Эту песнь сложил и распевает
Альпинистов боевой отряд.
Нам в боях родными стали горы,
Не страшны бураны и пурга,
Дан приказ - недолги были сборы
На разведку в логово врага.

Помнишь, товарищ, белые снега,
Стройный лес Баксана, блиндажи врага,
Помнишь гранату и записку в ней
На скалистом гребне для грядущих дней?
Помнишь, товарищ, вой ночной пурги,
Помнишь, как бежали в панике враги,
Как загрохотал твой грозный автомат,
Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд?

На костре в дыму трещали ветки,
В котелке дымился крепкий чай;
Ты пришел усталый из разведки,
Много пил и столько же молчал.
Синими, замерзшими руками
Протирал вспотевший автомат
И о чем-то думал временами,
Головой откинувшись назад.

Помнишь, товарищ, белые снега,
Стройный лес Баксана, блиндажи врага,
Помнишь гранату и записку в ней
На скалистом гребне для грядущих дней?
Помнишь, товарищ, вой ночной пурги,
Помнишь, как бежали в панике враги,
Как загрохотал твой грозный автомат,
Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд?

Или вы думаете, что люди только "от нечего делать" в горы лезут? Или пацанами бестолковыми горнострелковые бригады комплектовать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Советское быдло когда то Эверест штурмовало,дабы показать клятым пиндосам вяличие дохлого сссра..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Царство небесное .
Когда гибнет гражданин Украины- это грустно
А почти каждый день гибнут на фронте герои- это трагедия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прости меня Господи, никогда не понимала бессмысленного заигрывания со смертью,
в который раз -поклон воинам ВСУ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он что в одиночку покорял Монблан? Рисковый хлопец
 показать весь комментарий
Ответить
 
был на Кавказе не один раз,альпинеров погибших море у каждой горы и не очень сложных к восхождению.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Самую высокую гору покорил без всякого снаряжения в Домбае,называется Мусса-Ачитара больше 3 000 метров в 1981 году дело было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я тоже ее покорял, в 1996, с помощью канатной дороги
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет алых роз и траурных лент,
И не похож на монумент
Тот камень, что покой тебе подарил,
Как Вечным огнем, сверкает днем
Вершина изумрудным льдом
Которую ты так и не покорил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На которых ещё не бывал...
На которых никто не бывал!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ни видео, ни селфи.. турист пошел безответственньій
а вообще Монблан- древнее развлечение для богатьіх бездельников. Может депутат или слуга олигарха?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это розенблат хотел на горе спрятаться -шоб не посадили ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Щёлкай клювом и используй каждую возможность.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Один пошёл. Видимо, был слишком самоуверен. Горы не прощают...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо Франции при восхождении на Монблан погиб украинский альпинист
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти