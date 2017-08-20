 Наемники РФ 30 раз за сутки открывали огонь, один воин ВСУ получил ранение, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, прошлые сутки в зоне АТО завершилась активизацией российско-оккупационных группировок вдоль всей линии разграничения.
Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения.
Так, на Донецком направлении, с 19 часов и почти до полуночи, боевики обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты в Авдеевский промзоне. Также, вечером, под вражеским огнем оказались украинские позиции на подступах к Каменке, Пескам и Верхнеторецкому.
На Луганском направлении противник из гранатометов бил по Малиновому и Троицкому. А около 22 часов боевики применяли миномет калибра 82 миллиметра в районе Новотошковского.
На Мариупольском направлении напряжение и дальше сохраняется неподалеку Старогнатовки. Здесь, в конце суток, преступники обстреливали наши опорные пункты из минометов и артиллерии калибра 152 миллиметра.
Также стоит добавить, что вчера, в очередной раз демонстрируя пренебрежение к Минским договоренностям, боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреливали дома мирных жителей в поселке Зайцево. А около 19 часов из гранатометов били по Марьинке.
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Сьогодні - Всесвітній день безпритульних тварин.
Будьмо добрішими до друзів наших менших... Вони потребують любові.
Фотопроект бійців АТО на підтримку безпритульних хвостатих.
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Вчера было сообщение о том, что в том же Зайцево боевики сожгли дома мирных жителей, применив зажигательные боеприпасы.
Параллельно с этим гордо отрапортовано:-"Вооружённые силы Украины на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали".
- Зачем тогда там находятся Вооружённые силы Украины? В качестве вооружённых мишеней?
Тогда стоит добавить, что с момента подписания Минских договорённостей, постоянно демонстрируя пренебрежение к жизням военнослужащих Вооружённых сил Украины и к жизням мирных жителей на подконтрольной Украине территории, высшее военное руководство Украины запрещает ВСУ уничтожать вражескую артиллерию и танки врага, который демонстрирует пренебрежение к Минским договорённостям с начала их подписания.
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