EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины, Происшествия
  610  18
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6787) терроризм (20513) штаб (798) Донбасс (15791) Антитеррористическая операция (17307) наемники РФ (70)

 Наемники РФ 30 раз за сутки открывали огонь, один воин ВСУ получил ранение, - штаб

ато

Боевики пренебрегают Минскими договоренностями.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, прошлые сутки в зоне АТО завершилась активизацией российско-оккупационных группировок вдоль всей линии разграничения.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения.

Так, на Донецком направлении, с 19 часов и почти до полуночи, боевики обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты в Авдеевский промзоне. Также, вечером, под вражеским огнем оказались украинские позиции на подступах к Каменке, Пескам и Верхнеторецкому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горбулин предполагает, что Сурков отпустил главарей "ДНР/ЛНР" в свободное плавание

На Луганском направлении противник из гранатометов бил по Малиновому и Троицкому. А около 22 часов боевики применяли миномет калибра 82 миллиметра в районе Новотошковского.

На Мариупольском направлении напряжение и дальше сохраняется неподалеку Старогнатовки. Здесь, в конце суток, преступники обстреливали наши опорные пункты из минометов и артиллерии калибра 152 миллиметра.

Также стоит добавить, что вчера, в очередной раз демонстрируя пренебрежение к Минским договоренностям, боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреливали дома мирных жителей в поселке Зайцево. А около 19 часов из гранатометов били по Марьинке.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Значить, це "найомнікі", а не росіянські війська. Генштаб теж каже, що "їх там нєт".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, прошлые сутки в зоне АТО завершилась активизацией российско-оккупационных группировок вдоль всей линии разграничения.Источник: https://censor.net.ua/n452353
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ИХТАМНЕТОВ РАБссии валить проще,нет и нет,значит нет ни в Сирии,ни в Сев.Корее ни в Венесуэле кацаПсинского быдла нигде нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Конвейєр смерті працює і краю цьому не видно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Криваве російське хуйло ніяк не нап"ється крові людської та сліз...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Саша, Цензор передає з посиланням на пресцентр штабу т.з. АТО про активізацію "російско-окупаціонних" войск вдоль лінії разгранічєнія". І що роблять оті російсько-окупанти? - " боєвікі откривалі огонь". Тобто, не російсько-окупанти, а боєвікі. Бо перших "тамнєт". Ми давно вже наачилися правильно читатати прокремлівські звіти штабів "АТО". А тобі зарахують пост як "відмазав". Скоро парад. Сподіваємося, з кремлінами в той час з Банкової ніхто не домовиться про розстріли, вбивство добровольців - еліту України, як під Іловайськом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
https://www.facebook.com/UkrayinskyyKontent/photos/pcb.514956845510004/514955488843473/?type=3&theater
Сьогодні - Всесвітній день безпритульних тварин.
Будьмо добрішими до друзів наших менших... Вони потребують любові.
Фотопроект бійців АТО на підтримку безпритульних хвостатих.
Наемники РФ 30 раз за сутки открывали огонь, один воин ВСУ получил ранение, - штаб - Цензор.НЕТ 5170
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Также стоит добавить, что вчера, в очередной раз демонстрируя пренебрежение к Минским договорённостям, боевики из крупнокалиберных пулемётов обстреливали дома мирных жителей в посёлке Зайцево".
Вчера было сообщение о том, что в том же Зайцево боевики сожгли дома мирных жителей, применив зажигательные боеприпасы.
Параллельно с этим гордо отрапортовано:-"Вооружённые силы Украины на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали".
- Зачем тогда там находятся Вооружённые силы Украины? В качестве вооружённых мишеней?
Тогда стоит добавить, что с момента подписания Минских договорённостей, постоянно демонстрируя пренебрежение к жизням военнослужащих Вооружённых сил Украины и к жизням мирных жителей на подконтрольной Украине территории, высшее военное руководство Украины запрещает ВСУ уничтожать вражескую артиллерию и танки врага, который демонстрирует пренебрежение к Минским договорённостям с начала их подписания.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаемники РФ 30 раз за сутки открывали огонь, один воин ВСУ получил ранение, - штаб
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти