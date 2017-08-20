 В Херсоне задержан пьяный "минер", который пять раз звонил в полицию

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, звонки в call-центр "102" насчет минирования различных объектов поступали с 17:00 до 18:00. Работники полиции совместно с другими экстренными службами проверяли здания, но взрывчатку не находили.
Полицейские установили местонахождение псевдоминера. В этом им помогли граждане. Они описали внешность мужчины, который у Центрального универмага вел себя неадекватно и угрожал всех взорвать.
Его обнаружили у Привокзальной площади. Он сидел на земле и был в нетрезвом состоянии.
Злоумышленником оказался 27-летний житель Киевской области, неоднократно судимый за незаконное хранение оружия и кражи. В последнее время он проживал в городе Таврийск в доме сожительницы, вместе они работали на полях.
Мужчина объяснил, что заработал деньги и решил хорошо отдохнуть в Херсоне. Он купил себе новый мобильный телефон и бутылку водки, после употребления которой стал звонить в полицию. После пяти звонков он разбил новый мобильный, а SIM-карту выбросил.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.
71 0
Обстреливать Марьинку жалко, но чего не сделаешь ради денег: Бывший террорист задержан в Волновахе(36)
Киевлянин подозревается в распространении детской порнографии. ФОТО(63)
Теракт в Барселоне: полиция задержала третьего подозреваемого(28)
Никакого отношения к спецслужбам задержанный в Донецке "диверсант" не имеет, - спикер АТО(16)
Главред "Страны" Гужва задержан за вымогательство взятки, - Луценко. ФОТО(0)
Россиянин, незаконно проживающий в Украине, задержан в Краматорске за кражу(11)
Задержаны трое мужчин, пытавшихся купить 5 автоматов под Харьковом(20)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума