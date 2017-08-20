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 В Херсоне задержан пьяный "минер", который пять раз звонил в полицию

херсон

В Херсоне задержали псевдоминера, который за час сделал пять звонков в полицию, угрожая взорвать себя, Привокзальную площадь, Центральный универмаг и людей вокруг него.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, звонки в call-центр "102" насчет минирования различных объектов поступали с 17:00 до 18:00. Работники полиции совместно с другими экстренными службами проверяли здания, но взрывчатку не находили.

Полицейские установили местонахождение псевдоминера. В этом им помогли граждане. Они описали внешность мужчины, который у Центрального универмага вел себя неадекватно и угрожал всех взорвать.

Его обнаружили у Привокзальной площади. Он сидел на земле и был в нетрезвом состоянии.

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Злоумышленником оказался 27-летний житель Киевской области, неоднократно судимый за незаконное хранение оружия и кражи. В последнее время он проживал в городе Таврийск в доме сожительницы, вместе они работали на полях.

Мужчина объяснил, что заработал деньги и решил хорошо отдохнуть в Херсоне. Он купил себе новый мобильный телефон и бутылку водки, после употребления которой стал звонить в полицию. После пяти звонков он разбил новый мобильный, а SIM-карту выбросил.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.
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