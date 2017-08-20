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Все про:взятка (4391) судья (1895) Харьков (4364) Высший совет правосудия (78)

 Высший совет правосудия отстранил харьковского судью Лазюка, пойманного на взятке

взятка

Высший совет правосудия (ВСП) отстранил от должности судью Дзержинского районного суда Харькова Сергея Лазюка в связи с привлечением его к уголовной ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП, совет рассмотрел ходатайство руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о временном отстранении Лазюка до 30 сентября.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) расследуют уголовное производство, в рамках которого судья Лазюк подозревается в получении взятки (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины). 30 мая ему было сообщено о подозрении. По постановлению Холодницкого досудебное расследование продлено до 30 сентября.

Высший совет правосудия решил удовлетворить ходатайство и временно, до 30 сентября, отстранить Лазюка от должности.

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Напомним, Лазюка задержали в январе 2016 года во время получения в служебном кабинете 300 долл. (части основной взятки в 1 тыс. долл.) за положительное решение вопроса, связанного с жильем. После года следствия обвинение было передано в суд в Полтаве, где Лазюку был избран залог в качестве меры пресечения. Защита заявляла, что деньги судье подброшены, а дело сфабриковано.

Лазюк известен одобрением решения Харьковского горсовета об особом статусе русского языка и затягиванием рассмотрения жалобы на бездеятельность городских властей, которые не регистрировали инициативные группы местного референдума по снятию Михаила Добкина с должности мэра. Кроме того, он назначал административные наказания участникам Евромайдана.
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Вести с паралельной реальности,планета ОбезьянВысший совет правосудия отстранил харьковского судью Лазюка, пойманного на взятке - Цензор.НЕТ 9141
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ой ГандонЫ,ой Пидорасы.Грамоту не забудте ему дать ,за "МАЛО БЕРЕТ"
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВысший совет правосудия отстранил харьковского судью Лазюка, пойманного на взятке
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