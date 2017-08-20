 Высший совет правосудия отстранил харьковского судью Лазюка, пойманного на взятке

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП, совет рассмотрел ходатайство руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о временном отстранении Лазюка до 30 сентября.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) расследуют уголовное производство, в рамках которого судья Лазюк подозревается в получении взятки (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины). 30 мая ему было сообщено о подозрении. По постановлению Холодницкого досудебное расследование продлено до 30 сентября.
Высший совет правосудия решил удовлетворить ходатайство и временно, до 30 сентября, отстранить Лазюка от должности.
Напомним, Лазюка задержали в январе 2016 года во время получения в служебном кабинете 300 долл. (части основной взятки в 1 тыс. долл.) за положительное решение вопроса, связанного с жильем. После года следствия обвинение было передано в суд в Полтаве, где Лазюку был избран залог в качестве меры пресечения. Защита заявляла, что деньги судье подброшены, а дело сфабриковано.
Лазюк известен одобрением решения Харьковского горсовета об особом статусе русского языка и затягиванием рассмотрения жалобы на бездеятельность городских властей, которые не регистрировали инициативные группы местного референдума по снятию Михаила Добкина с должности мэра. Кроме того, он назначал административные наказания участникам Евромайдана.
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