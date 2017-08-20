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 Политика Украины
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 Горбулин предполагает, что Сурков отпустил главарей "ДНР/ЛНР" в свободное плавание

горбулин

Помощник президента РФ Владислав Сурков, координирующий деятельность главарей террористических группировок "ДНР" и "ЛНР", мог позволить им принимать некоторые решения самостоятельно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое предположение высказал директор Института стратегических исследований НАНУ, советник Президента Украины Владимир Горбулин в материале для ZN.UA.

"Те хаотичные движения, которые наблюдаются среди лидеров боевиков "ДНР" и "ЛНР", позволяют предположить, что главные организаторы и идеологи построения этих образований (в лице Владислава Суркова) бросили этих граждан на волю разведывательно-контрразведывательного сообщества РФ", - пишет он.

"Отчаянная попытка Захарченко вновь "поговорить о Малороссии" была настолько бессодержательной, что вызвала жесткую реакцию даже в Москве. Что, впрочем, не означает, что и эта самодеятельность в перспективе не будет использована Кремлем против Украины: хотя сейчас тему "законсервировали", однако в случае необходимости ее всегда снова могут пустить в ход. Тем более что за этими абстрактными разговорами о "перезапуске проекта украинского государства" угадывается реинкарнация одной из старых стратегий Кремля: навязывание и украинскому, и международному обществу идеи о "борьбе двух государств", претендующих на одну и ту же территорию. С разными картинами будущего", - подчеркнул Горбулин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Названия "Малороссия" не будет", - главарь террористов "ДНР" Захарченко. СКРИНШОТ

"Захарченко нужен не для того, чтобы думать, а для озвучивания того, что ему скажут. А политический куратор российской агрессии против Украины Сурков вполне в состоянии думать на несколько шагов наперед. Даже если предположить, что он пока отпустил лидеров "ДНР/ЛНР" в свободное плавание", - добавил эксперт.
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Непогано би в цьому плаванні їм до горла якісь цеглини та гантелі поприкручувати.
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Эта мразь без российской шпаргалки два слова не свяжет,хотя правда было раз, Захарченко на открытии теплицы пообещал завалить Турцию помидорами.
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Бред. Кремль пытается сыграть в злого и доброго полицейского. Плохой Захерченко якобы решил выйти из минского процесса и перейти в активную войну, а кремль типа его успокоил и разрядил ситуацию в глазах Запада.
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И для этого захар и плотва по указанию хуйла (как раз перед выборами его в президенты) проводят "референдум" по типу крымского. Лугандонские ксивы рашкой уже признаны, ржубль там платежное средство, граница общая и даже мост строить не надо. Германия облегченно вздыхает - не надо уже играться в Минск и может даже выразить удовлетворение что все так хорошо без войны кончилось.. О санкциях даже говорить смешно на фоне Сименса и новой газовой трубы. Вот Горбулин может сказать как должна в таком случае действовать Украина, а не гадать что там себе думают сурковы и захеры?
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Да пускай проводят рехверендум какой хотят. Они уже проводили рехверендумы и что дальше? Ето все делается для запугивания. Да и нам без разницы какое будет ОРДЛО с рехверендумом или нет, пока Федерашка не сдохнет она ни крым ни даунбас нам не отдаст в таком смысле слова как мы хотим. Так что нам остается только ждать когда за несколько лет санкции обрушат економику Федерашки настолько, что она не сможет защищать уже свои собственные границы не говоря уже об окупированных территориях. То что *здоровье* економики Федерашки уже хромает видим по сокращениям финансирования разных ее проектах и даже казалось бы самого святого, пенсий и зарплат ее шавкам приднестровским.
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Уважаю Горбулина как социологика...
Но тем не мение...
Был в свое время фильм "Воспоминание о будущем".....
У кого есть желание посмотреть... а тем более помыслить..
Все станет как всегда на свои места
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Горбулин- большая умничка. Сам Бог велел ему быть секретарем СНБО. Дай Бог ему крепкого здоровья и еще долгих лет жизни.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГорбулин предполагает, что Сурков отпустил главарей "ДНР/ЛНР" в свободное плавание
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