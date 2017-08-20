 Горбулин предполагает, что Сурков отпустил главарей "ДНР/ЛНР" в свободное плавание

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое предположение высказал директор Института стратегических исследований НАНУ, советник Президента Украины Владимир Горбулин в материале для ZN.UA.
"Те хаотичные движения, которые наблюдаются среди лидеров боевиков "ДНР" и "ЛНР", позволяют предположить, что главные организаторы и идеологи построения этих образований (в лице Владислава Суркова) бросили этих граждан на волю разведывательно-контрразведывательного сообщества РФ", - пишет он.
"Отчаянная попытка Захарченко вновь "поговорить о Малороссии" была настолько бессодержательной, что вызвала жесткую реакцию даже в Москве. Что, впрочем, не означает, что и эта самодеятельность в перспективе не будет использована Кремлем против Украины: хотя сейчас тему "законсервировали", однако в случае необходимости ее всегда снова могут пустить в ход. Тем более что за этими абстрактными разговорами о "перезапуске проекта украинского государства" угадывается реинкарнация одной из старых стратегий Кремля: навязывание и украинскому, и международному обществу идеи о "борьбе двух государств", претендующих на одну и ту же территорию. С разными картинами будущего", - подчеркнул Горбулин.
"Захарченко нужен не для того, чтобы думать, а для озвучивания того, что ему скажут. А политический куратор российской агрессии против Украины Сурков вполне в состоянии думать на несколько шагов наперед. Даже если предположить, что он пока отпустил лидеров "ДНР/ЛНР" в свободное плавание", - добавил эксперт.
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Но тем не мение...
Был в свое время фильм "Воспоминание о будущем".....
У кого есть желание посмотреть... а тем более помыслить..
Все станет как всегда на свои места
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