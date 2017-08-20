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 Общество
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Все про:граница (3143) паспорт (638) Россия (71907) Харьковщина (1290)

 Россиянка пыталась попасть в Украину по внутреннему паспорту РФ

граница

В Харьковской области задержана 23-летняя гражданка РФ, которая пыталась попасть на территорию Украины по внутреннему российскому паспорту.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", женщина пересекала границу пешком через пункт пропуска "Гоптовка". Во время паспортного контроля она продемонстрировала внутренний паспорт РФ.

Ее направили на собеседование для разъяснения порядка пересечения государственной границы Украины. Во время собеседования женщина предложила пограничникам 1 тыс. рублей РФ за содействие в пересечении границы. Пограничники от неправомерной выгоды отказались.

Гражданку России передали сотрудникам полиции.

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Кто знает. Может заблудшая в России украинка без укр паспорта отчаянно рвется на Родину. Так, как она, поступают не злостные, а отчаявшиеся люди. Надеюсь, во всём разберутся.
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У неё куриный аусвайс, значит не Украинка.
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Да сколько там еще в Русне украинцев обезукраиненных осталось.... Не забывайте о них.
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ага, вата создана для того, чтобы жопой сидеть на 2х стульях)
"подскажите, как их Крыма попасть в Харьков если есть только кацапский паспорт"))
Россиянка пыталась попасть в Украину по внутреннему паспорту РФ - Цензор.НЕТ 1810
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Ну судя по вашему "сленгу"...
Вы не белорус и тем более не грузин....
И постить сию херню не надо...
"фейсбучный" ты наш...пидарЕнок...
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Сам ты питар,он доброволец из росии,хочешь сказать,шо таких нет и не было на фронте
https://www.facebook.com/pomor.valov?fref=ts …
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Добровольцев из Раши лично я повидал не мало...
Вот только украинской идеи у них не было...
А сьеб..... сь они или из под криминала...
либо тупо вваливались в "авантюру"
Может напомнить "аля" Азовскую тематику с участием таких тел при вооруженном нападении на инкассаторскую машину????
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Ты вот обозвал человека,лично с ним знаком или знаешь про него что нибудь,а обобщенные твои размышления это ни к чему
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А ты сам то с ним лично знаком???
Был с ним на 0-ле???...
\
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А это к чему,вроде ты не с фермы, только они на вопрос,двумя отвечают,я ж его никак не обзывал,а ты представь,что какой то чел или целая свора по команде такое же и про тебя скоро нашкрябает,все к тому идет
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капец- у нас гражданство сложнее получить чем в США
я худею!!!
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Соглано путиноидной логике...
она просто "заблудилась"...
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Как жратва закончится, они толпами будут к нам лезть. Наша еда вкуснее, чем их ягель и шишки
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к стати это очень опасно. Когда на крысме начнет вонять горелая щетина у крысни то они полезут на материк на Херсонщину чтобы выжить. Вот тогда действительно их придется валить в движении, чтобы эта пошерсть дальше в Украину не расползалась. А такое наступит очень скоро.
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Как вариант, для таких создавать на Херсонщине что-то вроде гетто. Но руководство Украины на это не пойдет
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Дайте ей хлеба и одежду и отправьте назад в Мордор.
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нельзя прикармливать бродячую русню. Если это делать то эта кацапка через время с десяток своих сородичей попытается в Украину переправить.
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Наконец панове пограничники стали бороться с маленькими взятками. Вселяет надежду в завтрашний день и виликое будущее.
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Вселенская новость! Шла себе по трассе простая русская плечевая, насосала всего на тыщу ржублей и немного заблудилась по пьяни.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссиянка пыталась попасть в Украину по внутреннему паспорту РФ
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