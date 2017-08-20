 Россиянка пыталась попасть в Украину по внутреннему паспорту РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", женщина пересекала границу пешком через пункт пропуска "Гоптовка". Во время паспортного контроля она продемонстрировала внутренний паспорт РФ.
Ее направили на собеседование для разъяснения порядка пересечения государственной границы Украины. Во время собеседования женщина предложила пограничникам 1 тыс. рублей РФ за содействие в пересечении границы. Пограничники от неправомерной выгоды отказались.
Гражданку России передали сотрудникам полиции.
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"подскажите, как их Крыма попасть в Харьков если есть только кацапский паспорт"))
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Вы не белорус и тем более не грузин....
И постить сию херню не надо...
"фейсбучный" ты наш...пидарЕнок...
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https://www.facebook.com/pomor.valov?fref=ts …
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Вот только украинской идеи у них не было...
А сьеб..... сь они или из под криминала...
либо тупо вваливались в "авантюру"
Может напомнить "аля" Азовскую тематику с участием таких тел при вооруженном нападении на инкассаторскую машину????
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Был с ним на 0-ле???...
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я худею!!!
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она просто "заблудилась"...
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