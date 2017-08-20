 Руководители столичного театра пойдут под суд за халатность, хищения и подлоги

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру столицы, в суд передан обвинительный акт в отношении помощника главного балетмейстера. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).
Следствием установлено, что помощник, на которого, среди прочего, возложены обязанности по учету рабочего времени артистов, с января 2012 по июль 2016 года не отражал в финансово-хозяйственных документах отсутствие на рабочих местах артистов балета, которые находились в это время за пределами Украины. Тем самым бюджету Киева нанесен ущерб в виде безосновательно выплаченной заработной платы на сумму более 190 тыс. гривен.
Это уже третье должностное лицо данного театра, в отношении которого направлен в суд обвинительный акт. В июне был направлен в суд обвинительный акт в отношении директора театра и репетитора по балету, которые обвиняются в присвоении средств и служебном подлоге.
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