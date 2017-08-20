EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Киевские новости, Общество
  665  2
Все про:Киев (17913) прокуратура (3125) театр (154) хищение (339)

 Руководители столичного театра пойдут под суд за халатность, хищения и подлоги

театр подол

Правоохранительные органы расследуют хищения имущества Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества, грубые нарушения трудовых прав артистов и другие преступления, совершенные руководством учреждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру столицы, в суд передан обвинительный акт в отношении помощника главного балетмейстера. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Следствием установлено, что помощник, на которого, среди прочего, возложены обязанности по учету рабочего времени артистов, с января 2012 по июль 2016 года не отражал в финансово-хозяйственных документах отсутствие на рабочих местах артистов балета, которые находились в это время за пределами Украины. Тем самым бюджету Киева нанесен ущерб в виде безосновательно выплаченной заработной платы на сумму более 190 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор детского благотворительного фонда в Киеве похитил около 40 тыс. гривен, выделенных на ремонт интернатов

Это уже третье должностное лицо данного театра, в отношении которого направлен в суд обвинительный акт. В июне был направлен в суд обвинительный акт в отношении директора театра и репетитора по балету, которые обвиняются в присвоении средств и служебном подлоге.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Показуху считайте схавали, а те что миллионами и миллиардами воруют, че они все на свободе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиРуководители столичного театра пойдут под суд за халатность, хищения и подлоги
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти