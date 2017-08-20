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 Обстреливать Марьинку жалко, но чего не сделаешь ради денег: Бывший террорист задержан в Волновахе

наручники

Участник незаконных вооруженных формирований (НВФ) задержан на автовокзале в Волновахе (Донецкая область).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 31-летний житель Волновахского района присоединился к боевикам летом 2015 года по предложению своего двоюродного брата. Мужчину, который ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за разбойное нападение и кражу, привлекла обещанная зарплата в 50 тыс. рублей. На деле он получал вдвое меньше.

Получив позывной Рыжий, мужчина в течение нескольких месяцев служил в селе Петровка под оккупированным Донецком - заряжал орудие 120-миллиметровыми снарядами. Стреляли террористы в сторону Марьинки. На вопрос, не жалко ли ему было обстреливать жителей своего же района, боевик ответил, что жалко, однако чего не сделаешь ради денег.

Формы ни у него, ни у его товарищей не было. Такую "роскошь" имели только российские наемники.

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Когда террористы начали массово гибнуть, мужчина сбежал к маме. Он шел лесополосами в Зачатовку две недели. Убегая, выбросил удостоверение о "службе" в НВФ.

Вернувшись домой, злоумышленник обокрал родную тетку. Получил третью судимость. Отбыв наказание, недавно освободился и снова попал в поле зрения правоохранителей.

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
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Що значить "бывший"? Терорист він є терористом. І не має значення, скільки пройшло часу від того як він випустив міну на людей. 2 секунди чи 2 роки чи 20 років.
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Ну теперь надо зарядить и выстрелить его причендалами.
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зробіть так шоб він раптом втопився. ну нах таке за податки в тюрьмі годувать. а?
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До вчорашньої новини про репетицію параду.
Обстреливать Марьинку жалко, но чего не сделаешь ради денег: Бывший террорист задержан в Волновахе - Цензор.НЕТ 2938
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Я вбивав би тих, хто палить на дитячих майданчиках.
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Лео,
Мені ліньки іти шукати ...
Не так давно була інфа від самих же москалів, вірніше, від їхніх родичів: =что ані нікаму не нужни=, =их держат в Украине, раССийские власти не занимаются їх вазвращєнієм на родіну= і т.д.
І цифри подавалися, скільки їх сидить. Да-а-алеко не 6.
Щодо добровольців і військових, перепрошую, я б хотіла офіційної/додаткової інформації. Так просто не вірю.

Я, наприклад, теж чекаю суду з тієї гучної справи, про яку і Бутусов писав: про офіцерів 8-го полку. Вони теж під слідством.
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Vedana - пошарил сейчас официальную статистику - не нашел.., но по пабликам добрбатов и националистов везде кого то судят... Может кого то и за дело..., а может репрессии...
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Бывший террорист--- 1. Не террорист , а коллаборант . 2. Бывших коллаборантов не бывает !
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Офігенно-заряджав 120мм мінами міномета.Тобто,наскільки мені зрозуміло стрільба з міномета саме такою і є-береш міну,кидаєш в трубу-капсюль детонує і постріл.Тобто фактично вів обстріли,яки з великою долею ймовірності призвели до руйнуваннь та жертв.
І цій істоті від 3 до 8? За вкрадений гаманець чотири дають...
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_Не, ну шо вы сразу так категорично? Животное просто перекладывало мины с одного места в другое. Фактически, грузчик. Грузил из ящика в ствол миномёта. Шо ж теперь за это его наказывать штоле?
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Та навіщо "наказьівать"? Відрубати голову,та і все.
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О,так. Я непомітив цієї обставини.Тоді відрубати ноги по саму шию
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Посадите на дуло)и выстрелите,а вдруг это новый Мюнхгаузен)
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Хочетя ругануться. Очень хочеться. Вчера, сижу в гостиннице, недалеко от границы Беларуси, отдыхаю, заезжает "украинец" из Одессы. Поздний вечер, хозяева спят. Я обьясняю, что есть один номер свободный. Вижу, человек устал с дороги. Спрашиваю: "Как дела в Украине?" - "Все хорошо, только жарко!!!" Я говорю: "В Украине война, люди гибнут, вам жарко?!"
Ответа не было.
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Байдужих багато.Сьогодні намагалися збирати підписи проти вирубки зелених насаджень та забудови-вернуть морди,немов не чують.Причому одразу видно,де свої а де "понаехавшие".
Ото і до вас такі "українці" приїхали-аби срака в теплі.
Такі люди живуть в коконі власного комфорту,не тільки матеріального,але і ментального.Взяти на себе тягар переживаннь,нести його та долати з ним перешкоди здатна обмежена кількість людей.Таких сміливо можна називати українцями,без лапок.
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Зараз 600 підписів,треба 10000,залишилося 80 днів
Але це в мережі.
А сьогодні збирали під скаргу,щодо вирубки дерев в паперовому варіанті.
Звідки Ви про це знаєте?
Я намагався тут викинути посилання-отримав бан на три дні.
Втім,якщо Вам відомо про нашу петицію-поросіть Ваших друзів з України її підписати.
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Я прочитала той Ваш пост. Не знала, що Вас за це забанили.
А де знайти онлайн ? Просто заґуґлити ?
Я б поширила на ФБ.
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Mr. Zukatokiari - а вы ожидали, что незнакомый человек с вами откровенничать начнет?
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Нет. Но после моих слов о войне, ЧТО ЛЮДИ ГИБНУТ ОТ РАШИСТОВ, хотел бы слышать нечто иное. Sad but True.
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Ну не знаю,три судимости,участие в банде,тут дело не чисто.Как-то сразу вышли на него,думаю тут дело в подковёрной борьбе за власть в домбабве,рецидивист с таким послужным списком кандидат номер раз на должность министр культуры всея домбабве.Думаю СБУ этого деятеля сдали недобросовестные политические конкуренты,ну или у самого захарченко чуйка сработала и он решил сдать того,кто в будущем смог бы занять его место,генофонд домбасской нации же Будь в его послужном списке педофилия и скотоложество,точно бы занял достойный его пост в руководстве ДНР,а так...
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Вокзал южного французского города Ним вечером в субботу был срочно эвакуирован из-за присутствия одного или нескольких вооруженных человек, передает газета Midi Libre.
"Около 21.15 местного времени полиция заставила людей бегом покинуть здание вокзала. Вокзал остается оцеплен правоохранительными органами", - отмечает издание.
Сообщается, что полиция получила сообщение о том, что один или несколько человек, находящихся на вокзале, вооружены. "Сотрудники правоохранительных органов распорядились провести эвакуацию прежде, чем приступить к проверкам. Власти рекомендуют избегать района вокзала до нового распоряжения"
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОбстреливать Марьинку жалко, но чего не сделаешь ради денег: Бывший террорист задержан в Волновахе
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