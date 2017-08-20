 Обстреливать Марьинку жалко, но чего не сделаешь ради денег: Бывший террорист задержан в Волновахе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 31-летний житель Волновахского района присоединился к боевикам летом 2015 года по предложению своего двоюродного брата. Мужчину, который ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за разбойное нападение и кражу, привлекла обещанная зарплата в 50 тыс. рублей. На деле он получал вдвое меньше.
Получив позывной Рыжий, мужчина в течение нескольких месяцев служил в селе Петровка под оккупированным Донецком - заряжал орудие 120-миллиметровыми снарядами. Стреляли террористы в сторону Марьинки. На вопрос, не жалко ли ему было обстреливать жителей своего же района, боевик ответил, что жалко, однако чего не сделаешь ради денег.
Формы ни у него, ни у его товарищей не было. Такую "роскошь" имели только российские наемники.
Когда террористы начали массово гибнуть, мужчина сбежал к маме. Он шел лесополосами в Зачатовку две недели. Убегая, выбросил удостоверение о "службе" в НВФ.
Вернувшись домой, злоумышленник обокрал родную тетку. Получил третью судимость. Отбыв наказание, недавно освободился и снова попал в поле зрения правоохранителей.
Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
1537 27
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
В зоне конфликта на Донбассе живут 500 тыс. детей, - Красный Крест(25)
Террористы обстреляли Зайцево: сгорели дома местных жителей. ФОТОрепортаж(59)
Террористы атаковали позиции ВСУ из танка и минометов: 1 боец ранен(38)
С начала войны на Донбассе погибло более 2,7 тыс. гражданских, - Красный Крест(56)
В Луганской области мародеры из ЛНР разграбили около 30 дач в садоводческом товариществе. ВИДЕО(0)
Иловайская трагедия: в плену у террористов остаются 8 украинских бойцов, - Минобороны(53)
"Дом был шикарнейший. Сайдингом обшит", - во время обстрела российскими террористами уничтожено три дома в Зайцево. ВИДЕО(55)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Мені ліньки іти шукати ...
Не так давно була інфа від самих же москалів, вірніше, від їхніх родичів: =что ані нікаму не нужни=, =их держат в Украине, раССийские власти не занимаются їх вазвращєнієм на родіну= і т.д.
І цифри подавалися, скільки їх сидить. Да-а-алеко не 6.
Щодо добровольців і військових, перепрошую, я б хотіла офіційної/додаткової інформації. Так просто не вірю.
Я, наприклад, теж чекаю суду з тієї гучної справи, про яку і Бутусов писав: про офіцерів 8-го полку. Вони теж під слідством.
Ответить
Ответить
Ответить
І цій істоті від 3 до 8? За вкрадений гаманець чотири дають...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответа не было.
Ответить
Ото і до вас такі "українці" приїхали-аби срака в теплі.
Такі люди живуть в коконі власного комфорту,не тільки матеріального,але і ментального.Взяти на себе тягар переживаннь,нести його та долати з ним перешкоди здатна обмежена кількість людей.Таких сміливо можна називати українцями,без лапок.
Ответить
Ответить
Але це в мережі.
А сьогодні збирали під скаргу,щодо вирубки дерев в паперовому варіанті.
Звідки Ви про це знаєте?
Я намагався тут викинути посилання-отримав бан на три дні.
Втім,якщо Вам відомо про нашу петицію-поросіть Ваших друзів з України її підписати.
Ответить
А де знайти онлайн ? Просто заґуґлити ?
Я б поширила на ФБ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Около 21.15 местного времени полиция заставила людей бегом покинуть здание вокзала. Вокзал остается оцеплен правоохранительными органами", - отмечает издание.
Сообщается, что полиция получила сообщение о том, что один или несколько человек, находящихся на вокзале, вооружены. "Сотрудники правоохранительных органов распорядились провести эвакуацию прежде, чем приступить к проверкам. Власти рекомендуют избегать района вокзала до нового распоряжения"
Ответить