 В аэропорту "Львов" задержали украинку, причастную к международному каналу торговли людьми

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.
"В ходе мероприятий контроля второй линии пограничники выяснили, что наша соотечественница, воплощая свой преступный умысел в жизнь, пыталась переправить через государственную границу другую гражданку Украины с целью дальнейшего использования ее в сфере предоставления интимных услуг на территории Турции", - сообщает ГПСУ.
Таким образом, как отмечается, сотрудники Госпогранслужбы и Национальной полиции обнаружили международный канал торговли людьми. Сейчас в отношении задержанной ведется расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 149 УК.
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Не, ну, когда Штирлиц пастора через швейцарскую границу, там да, переправлял. А здесь-то в чём сложнось? Или она её в чемодане провозила?
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