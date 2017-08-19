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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2989) Львов (3655) торговля людьми (135)

 В аэропорту "Львов" задержали украинку, причастную к международному каналу торговли людьми

торговля людьми

Сотрудники Львовского пограничного отряда совместно с оперативными сотрудниками Западного регионального управления и представителями Национальной полиции задержали гражданку Украины, причастную к налаживанию международного канала торговли людьми.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.

"В ходе мероприятий контроля второй линии пограничники выяснили, что наша соотечественница, воплощая свой преступный умысел в жизнь, пыталась переправить через государственную границу другую гражданку Украины с целью дальнейшего использования ее в сфере предоставления интимных услуг на территории Турции", - сообщает ГПСУ.

Таким образом, как отмечается, сотрудники Госпогранслужбы и Национальной полиции обнаружили международный канал торговли людьми. Сейчас в отношении задержанной ведется расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 149 УК.

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Более того обвиняемая наверное везла её связанной в чемодане и с заклеиным ртом, и тут жертву спасли доблестные таможеники, теперь она свободна, завтра пойдет устроится на птицекомбитат и будет 8 часов стоя потрошить курей за 3000 грн/мес.
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"...пыталась переправить через государственную границу другую гражданку Украины..."

Не, ну, когда Штирлиц пастора через швейцарскую границу, там да, переправлял. А здесь-то в чём сложнось? Или она её в чемодане провозила?
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Полиция подставила свою девку, которая упросила знакомую взять с собой на заработки. При прохождении пограничного контроля знакомую взяли. Все герои, всем премия и новые звания. Вот и вся постанова.
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какой-то странноватый тут народ комментирует, торговля людьми это не когда готовый заниматься проституцией человек едет на работу, нелегально (у нас же, к сожалению, сфера интимных услуг не легализована) с помощью посредников, а когда его продают в рабство, т.е. отбирают документы не платят заработанную плату, угрожают физической расправой и нередко убивают если заболел и непригоден к работе или при попытке бегства, чтобы запугать остальных
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ аэропорту "Львов" задержали украинку, причастную к международному каналу торговли людьми
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