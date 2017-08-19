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 Общество
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Все про:детсад (162) проверка (510) школа (1789) Госпродпотребслужба (68)

 К 1 сентября будут проверены пищеблоки во всех школах и детсадах, - Госпродпотребслужба

столовая

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей планирует до 1 сентября проверить все пищеблоки в украинских школах и детских садах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс- центр Госпродпотребслужбы.

"Для безопасности детей Госпродпотребслужба на всех уровнях активизировала свою работу, чтобы накануне 1 сентября проверить каждый пищеблок школы и детского сада. Тем более, проверять учебные заведения мы можем без дополнительных разрешений и согласований", - отметил глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.

Он добавил, что эти меры будут осуществляться во избежание случаев пищевых отравлений, заболеваний ботулизмом и другими инфекциями среди школьников.

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Пусть лучше проверять ДНО в КАСТРЮЛЯХ.
А то с каждым годом порции становятся все меньше и меньше, плавно перетекая в чьи=то жирные морды.
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И шо вы Маша такая вредная? Нет, что бы детей пожалеть. Прямо житель донецкой области мужского пола, а не женщина.
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Я жительница Киева по предкам минимум 7м поколении, а вот кто вы это очень большой вопрос...
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Дык это. Осталось то 11 дней. ну проверят, В каждом втором недостатки. а исправлять то когда? Неужели за три месяца лета нельзя было сделать?
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не будут... реформы утекли в промежность судьбы
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Немножко по дэбильному звучит , А кого посадили за десятки смертей от ботулизма?
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что, уже новостей не осталось?
О всякой рутине пишут
А ещё - все работники школ пройдут флюорографию...
А еще - там целый перечень мероприятий, на неделю Цензору хватит новостей печатать
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у меня в городе хороший дет.садик прямо сейчас отжимают в пользу расширения завода по производству орешков... Как родительский комитет не бился, куда не писали - всем похер.. (купцы уже договорились).. Детишек посылают на уплотнение в другой - холодный, хотя и большой...
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Иллария Соняшникова - наверное не заберут...- очереди и так на год расписаны... Скоты без сердца вообщем..
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Ali Hasan - и митинги, и пресса была... - так подкупили какого то инженера с гос.инспекции и тот выписал акт, что крыша садика не соответствует тех.безопасности... Перебить такой акт частная контора побоится..., а вызывать другого государственного инспектора очень дорого около 40 000 гривен...Люди смирились вообщем...
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Вот если смирились, то и результат такой. Надо идти до конца и говорить с инвесторами, объяснять что его орешки он будет есть, пока до смерти не подавится. А так инвестор и добился всего понимая, что вы смиритесь со всем.
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NNN - если одесситы этих скотов поймают (а они поймают)..., то хана будет подонкам..
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1 - ловити треба всім містом - і поліцаям і просто громадянам , тотальну облаву !
2 - ця історія вже не нова , колись вже про таке розповідали
3 - й досі нікого не спіймали ...
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Ай, Малятка!
Такая умная!
Критикует, нивзирая на лица!
Ты мине крестик паставил? Лави, сумской мыслитель!
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Ага!
Абасралась от страха Малятка?
Забанила меня?
Ну я тибя и под камнем найду!
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При слове пищеблок вспомнился мордоворот Гройсмана и Пети
К 1 сентября будут проверены пищеблоки во всех школах и детсадах, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 2616
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УВАГА !!!!
МОЗ , СЕС , Радіологічна станція , Пожежна Служба категорично забороняє в школах використання АЗБЕСТУ , ба Азбест - це РАК , ТУБЕРКУЛЬОЗ , ЦИРОЗ !! Підвісні стелі "" Армстронг "" не мають Сертифікату дозволу використання в школі , то чому в школі № 272 м . Києва ,виконроб Щербатенко А . М . змонтував підвісні стелі в класах , Актовому Залі , Бібліотеці , з порушеннями Т / Б , та без системи УЗО , без Гарантій та Кошторису .?? Цю потвору люстрували за створення бандформування в школі - а хто відповідатиме , коли впадуть стелі , струмом дітей вб"є ??????? Почитайте , що цей бандит витворяв в школі , влаштовуючи ВСЮ "" братву "" та "" мертвих душ "" працівниками , створивши ТРЕСТ по відмиванню грошей ...... Український коледж 272 .. Школа 272 - відгуки .. Потвора Школи 272 - дача Тарути С . О . Благодійний Фонд школи 272 .. ось так купуються квартири на Микільсько - Слобідській , Тойоти "" кемрі "" , хатинки під Одесою !!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоК 1 сентября будут проверены пищеблоки во всех школах и детсадах, - Госпродпотребслужба
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