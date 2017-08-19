 К 1 сентября будут проверены пищеблоки во всех школах и детсадах, - Госпродпотребслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс- центр Госпродпотребслужбы.
"Для безопасности детей Госпродпотребслужба на всех уровнях активизировала свою работу, чтобы накануне 1 сентября проверить каждый пищеблок школы и детского сада. Тем более, проверять учебные заведения мы можем без дополнительных разрешений и согласований", - отметил глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.
Он добавил, что эти меры будут осуществляться во избежание случаев пищевых отравлений, заболеваний ботулизмом и другими инфекциями среди школьников.
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А то с каждым годом порции становятся все меньше и меньше, плавно перетекая в чьи=то жирные морды.
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О всякой рутине пишут
А ещё - все работники школ пройдут флюорографию...
А еще - там целый перечень мероприятий, на неделю Цензору хватит новостей печатать
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/ http://ukr-biz.com.ua/blogs/55165/
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2 - ця історія вже не нова , колись вже про таке розповідали
3 - й досі нікого не спіймали ...
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Такая умная!
Критикует, нивзирая на лица!
Ты мине крестик паставил? Лави, сумской мыслитель!
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Абасралась от страха Малятка?
Забанила меня?
Ну я тибя и под камнем найду!
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МОЗ , СЕС , Радіологічна станція , Пожежна Служба категорично забороняє в школах використання АЗБЕСТУ , ба Азбест - це РАК , ТУБЕРКУЛЬОЗ , ЦИРОЗ !! Підвісні стелі "" Армстронг "" не мають Сертифікату дозволу використання в школі , то чому в школі № 272 м . Києва ,виконроб Щербатенко А . М . змонтував підвісні стелі в класах , Актовому Залі , Бібліотеці , з порушеннями Т / Б , та без системи УЗО , без Гарантій та Кошторису .?? Цю потвору люстрували за створення бандформування в школі - а хто відповідатиме , коли впадуть стелі , струмом дітей вб"є ??????? Почитайте , що цей бандит витворяв в школі , влаштовуючи ВСЮ "" братву "" та "" мертвих душ "" працівниками , створивши ТРЕСТ по відмиванню грошей ...... Український коледж 272 .. Школа 272 - відгуки .. Потвора Школи 272 - дача Тарути С . О . Благодійний Фонд школи 272 .. ось так купуються квартири на Микільсько - Слобідській , Тойоти "" кемрі "" , хатинки під Одесою !!!!!!!!
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