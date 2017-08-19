 В Минздраве в рамках реформы появятся пять директоратов, - Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Она сообщила, что в Минздраве будут созданы новые структурные подразделения:
Директорат стратегического планирования и евроинтеграции;
Директорат общественного здоровья;
Директорат медицинских услуг;
Фармацевтический директорат;
Директорат медицинского образования, кадров и науки.
Набор кадров в новые подразделения будет проводиться по прозрачному конкурсу. В ближайшее время также заработает единый портал, на котором можно будет ознакомиться с условиями конкурса и перечнем вакансий.
"Наша команда очень заинтересована в усилении министерства для успеха медицинской реформы и приложит максимальные усилия для оперативной и максимально детальной коммуникации всех деталей этого процесса", - отметила Супрун.
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До речі , як И.О міністра , може робити такі кадрові зміни ?
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Ай маладца, ай реформаторы!
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В киевский Главный военный госпиталь поступили тяжелораненые на востоке Украины бойцы.
Об этом в своем Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова.
"Не прошло и двух дней, как сегодня в госпиталь доставили вертушкой ещё несколько раненых. Так что наше "лето" продолжается", - написала она.
Волонтер выражает благодарность всем, кто откликается на ее посты.
"Без Вас нам бы очень тяжело было справляться, солдат очень много, к сожалению", - отметила она.https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/nuzhna-pomosch-v-kiev-dostavili-bort-s-tyazheloranenyimi-voennyimi.htm
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те ж которые выживают,
те до старости живут...
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