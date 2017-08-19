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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (1425) Супрун Ульяна (171)

 В Минздраве в рамках реформы появятся пять директоратов, - Супрун

минздрав

В Министерстве здравоохранения Украины в рамках реформы государственного управления появятся пять директоратов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она сообщила, что в Минздраве будут созданы новые структурные подразделения:

Директорат стратегического планирования и евроинтеграции;

Директорат общественного здоровья;

Директорат медицинских услуг;

Фармацевтический директорат;

Директорат медицинского образования, кадров и науки.

Набор кадров в новые подразделения будет проводиться по прозрачному конкурсу. В ближайшее время также заработает единый портал, на котором можно будет ознакомиться с условиями конкурса и перечнем вакансий.

"Наша команда очень заинтересована в усилении министерства для успеха медицинской реформы и приложит максимальные усилия для оперативной и максимально детальной коммуникации всех деталей этого процесса", - отметила Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5,8 тыс. абитуриентов с низкими балами по ВНО рекомендованы к зачислению в медицинские вузы, - Супрун
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Вот оно набор новых дармоедов! УРА РЕФОРМАМ! Даешь больше реформ новых и широких чтобы всем хватило кресел!!
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Вместо сокращения бюрократов,она набирает кучу новых. Дебилка.
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Так її , для того , туди і поставили - вічним И.О ...
До речі , як И.О міністра , може робити такі кадрові зміни ?
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как же достала эта старая калоша... вот что бывает с женщинами которые после мено...паузы...мозг усох а может и не развивался вовсе... теперь она ля директорию строит ...
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В каждый директорат - по 1-му директору, по 3-м замдиректора, каждому из них - по секретутке и по автомобилю за госчет?
Ай маладца, ай реформаторы!

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Нужна помощь: в Киев доставили борт с тяжелоранеными военными

В киевский Главный военный госпиталь поступили тяжелораненые на востоке Украины бойцы.
Об этом в своем Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова.
"Не прошло и двух дней, как сегодня в госпиталь доставили вертушкой ещё несколько раненых. Так что наше "лето" продолжается", - написала она.
Волонтер выражает благодарность всем, кто откликается на ее посты.
"Без Вас нам бы очень тяжело было справляться, солдат очень много, к сожалению", - отметила она.https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/nuzhna-pomosch-v-kiev-dostavili-bort-s-tyazheloranenyimi-voennyimi.htm
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шо? это такая реформа? Есть такой крупный современный экономист Аджемоглу. Написал очень популярную книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные". Бестселлер. Там есть очень классная фраза. Правительства бедных стран не потому не делают реформ, что не знают как. В конце концов они могу нанять толпу "чикагских мальчиков" на руб десяток. Потому что им не выгодно делать реформы. Либо им непосредственно, либо их окружению. Причем чаще всего в обычном меркантильном смысле этого слова. У вас никакие ассоциации в связи с этим не появляются?
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А эти всё штат министерств разширяют, только недавно заявляли о появлении отдела реформаторов на 1000 рыл с зарплатами по 50 тыс.
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з ДЕРЬМА цукерки не вийде ...точніше "вийде " те що ми зараз бачимо ...
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Это заметно прибавит здоровья украинцам, в рамках реформы, конечно...
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Тим , хто виживуть - прибавить ... можливо
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От реформ бывает мрут,
те ж которые выживают,
те до старости живут...
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ух.. пошла рехворма..ещё один нужен директорат.. по выявлению случаев переедания свыше медицинских норм среди населения
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Ма-ла-ва-та.Даёшь 50 директоратов в каждом по 500 директоров и 5000 замов.
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Нові посади, нові зарплати та пОртфелі. Ну як завжди.
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Чем больше таких директоратов тем выше средняя зарплата по Украине.))
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поставьте МЕНЯ министром = я половину расстреляю остальных посажу и система начнёт нормально работать .
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Доктор, мне плохо, помираю, помогите... Я не доктор, я директор. А где же доктора? Как где, все в Польшу выехали, одни директора и остались...
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Про страховую медицину молчат, чего боятся чиновники минздрава, что деньги пациентов потекут не в карман врача и дальше по цепочке, а на счет больницы
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пока они не начнут текти именно в карман врача, медицины у нас не будет. ПРивыкайте, врач это офигительно богатый человек, можно и по другому, если вам конечно жить надоело.
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Директорат, директорат....а вы друзья как ни садитесь....
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очередной набор "эффективных менеджеров". но украинский народ должен войти в положение живущих по-новому, ведь у них куча "золотых" сынов и дочек нетрудоустроенных... не на заводы же им идти, таким гениальным. тем более и заводов то почти не осталось...
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А самое главное не сказала-Так ,а лечить украинцев будут или нет.!!?
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Вы многого хотите... Чтобы вам и реформы... и лечить... Нельзя же все сразу...
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И сколько этим дармоедам платить будут, по 100 тыс, по 200 тыс или еще больше в месяц.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Минздраве в рамках реформы появятся пять директоратов, - Супрун
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