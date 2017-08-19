 Трудовая миграция из Украины позволяет Польше эффективно осваивать дотации ЕС, - Barclays

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционного банка Barclays.
"В то время как в Польше наблюдается демографическое старение населения, существенный приток мигрантов из Украины обеспечил необходимый запас рабочей силы на рынке, что позволяет Польше более эффективно осваивать дотации ЕС", - сказано в исследовании.
При этом, как отмечают аналитики, Венгрия наряду с Польшей также получает финансирование из ЕС, однако его освоение, отражаемое в объемах инвестиций в экономику, ограничено нехваткой рабочей силы.
Согласно аналитическому обзору, во втором квартале 2017 года рост экономики Польши составил 3,9%, Венгрии - 3,2%. Рост валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 2,4%.
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Найбільше посвідок на проживання в Німеччині для висококваліфікованих фахівців станом на середину 2017 року видали індійцям. Українці - четверті за кількістю отриманих "блакитних карток".http://www.dw.com/uk/у-німеччині-блакитні-картки-отримали-вже-майже-дві-тисячі-українців/a-40155365?maca=ukr-Facebook-dw
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Темнее всего перед рассветом. А я знаю, что он начнется еще в этом десятилетии.
Я хочу уехать. Куда-нибудь туда, на Запад, вслед за миллионами хватких, трудолюбивых, предприимчивых, умных. За миллионами тех, кто надеялся и даже боролся, но устал. Кто предпочел свою мельничку донкихотству. Кто слал деньги сюда, а теперь забрал детей и отчалил, бросив стариков и фразу на прощание: "Жизнь одна и идет она в одну сторону".
Я хочу уехать от несостоявшейся Независимости. Ибо, оглядываясь назад, меня не покидает мысль, что политический класс использовал независимое Украинское государство только с одной целью - разворовать. Мы потеряли территории, усохли
в демографии, почти добили медицину, образование и промышленность, грохнули науку. Зато мы блистали в рейтингах "Форбса". Но даже это время прошло, потому что мы потеряли территории, усохли в демографии, почти добили медицину, образование и промышленность, грохнули науку.
За двадцать шесть лет лишь немногие поняли, что "меншовартість" - это не только по отношению к России, но и к Западу тоже. Власть так и не научилась говорить твердое "да" и твердое "нет", когда речь идет о национальных интересах. Она готова обменивать эти интересы на любом рынке, лишь бы ей не мешали обогащаться.
Я хочу уехать от президента, рожденного под знаком "Жадные Весы". От президента, не задающего трендов развития и не принимающего стратегических решений. Не принимающего, по причине взвешивания копеек от остановки на том или ином варианте.
Хочу уехать от олигархов, льющих крокодильи слезы по поводу низкой капитализации их бизнеса в нецивилизованной стране и неизменно во время выборов финансирующих победителей кастинга подлецов. Я просто хочу уехать от глупости.
Я боюсь избирателей, крадущих у меня пятилетки нормальной жизни и разменивающих свою на 200 гривен. Я хочу сбежать от жителей городов, готовых "доверить ключ от своей квартиры" матерому аферисту с десятком лет отсидки и неизменным трауром под ногтями. И от сельских избирателей, готовых отдать голоса за человека, на заре девяностых рэкетировавшего не вилами, а журналистским удостоверением приторговывавших наркотой аптекарей. .......................далее https://zn.ua/internal/ne-otrekayutsya-lyubya-257614_.html
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