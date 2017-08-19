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Все про:Венгрия (439) мигранты (509) Польша (4023) трудовая миграция (120)

 Трудовая миграция из Украины позволяет Польше эффективно осваивать дотации ЕС, - Barclays

польша граница

Приток рабочей силы из Украины положительно влияет на экономику Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционного банка Barclays.

"В то время как в Польше наблюдается демографическое старение населения, существенный приток мигрантов из Украины обеспечил необходимый запас рабочей силы на рынке, что позволяет Польше более эффективно осваивать дотации ЕС", - сказано в исследовании.

При этом, как отмечают аналитики, Венгрия наряду с Польшей также получает финансирование из ЕС, однако его освоение, отражаемое в объемах инвестиций в экономику, ограничено нехваткой рабочей силы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплаты украинцев в Польше выросли после безвиза, - мониторинг

Согласно аналитическому обзору, во втором квартале 2017 года рост экономики Польши составил 3,9%, Венгрии - 3,2%. Рост валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 2,4%.
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для того щоб "предать" для початку необхідно у когось вірити ...ну це щоб було кого пре(о)давать ...
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то есть Украина подняла польшу . Значит паляки должны Украине 100 миллирдов долларов .
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Для особо тупых -- врагов Украины , ватников , дебилоросов и прочего навоза Украины ----------А что вам лично сделал Порошенко ?? Порошенко , Яценюку , Турчинову нужно памятники ставить -- они приняли разворованную страну в 2014 году ( на счетах Казначейства было ноль ) --сегодня 20 млрд долларов на счетах НБУ --- в 2014 году армии Украины не было -- даже аккумуляторов не было --- сегодня ВСУ одна из сильнейших и боеготовых армий Европы , и мы Украина сдерживаем армию России уже три года на одном месте . С Порошенко здороваются и положительно решают вопросы сильнейшие мира и Президенты мира и он не Х,,,ЙЛО --- как Путин и это понятно каждому . И самое ГЛАВНОЕ --касающееся всех граждан УКраины -- Порошенко не ввел ВОЕННОЕ положение --- а это значит не перевел Украину на ПРОДУКТОВЫЕ карточки вместо зарплат и пенсий , не ввел конфискацию всего автотранспорта на нужды фронта , не запретил собрания и ПРЕССУ --- при военном положении -- не согласных с ВЛАСТЬЮ стреляют за углом без суда и следствия . Не надо хаять Порошенко . При Войне и Порошенко -- 90 % украинцев не чувствует , что в Украине идет война уже три года . И куча дебилов еще и трандит за это на Порошенко , Яценюка и Турчинова .
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хорош уже тыкать эту муйню .Кстати из перечисленных достижений порошенко ,в твоём посте написано , что он мог сделать плохого , но не сделал .
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.........Единственная и самая громаднейшая "заслуга" шоколадного режима рыгоолигархов - это то , что они создали в Украине супер условия для быстрейшего и беспрепятственного ( думаю , что временно ) выезда из страны всех , кто может работать , думать , создавать .
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У Німеччині "блакитні картки" отримали вже майже дві тисячі українців
Найбільше посвідок на проживання в Німеччині для висококваліфікованих фахівців станом на середину 2017 року видали індійцям. Українці - четверті за кількістю отриманих "блакитних карток".http://www.dw.com/uk/у-німеччині-блакитні-картки-отримали-вже-майже-дві-тисячі-українців/a-40155365?maca=ukr-Facebook-dw
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Вот именно. Временно. Поэтому пока открыли окно, надо когти рвать. Заслуга не их, а погибшей Небесной Сотни.
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Не отрекаются любя

Темнее всего перед рассветом. А я знаю, что он начнется еще в этом десятилетии.

Я хочу уехать. Куда-нибудь туда, на Запад, вслед за миллионами хватких, трудолюбивых, предприимчивых, умных. За миллионами тех, кто надеялся и даже боролся, но устал. Кто предпочел свою мельничку донкихотству. Кто слал деньги сюда, а теперь забрал детей и отчалил, бросив стариков и фразу на прощание: "Жизнь одна и идет она в одну сторону".
Я хочу уехать от несостоявшейся Независимости. Ибо, оглядываясь назад, меня не покидает мысль, что политический класс использовал независимое Украинское государство только с одной целью - разворовать. Мы потеряли территории, усохли
в демографии, почти добили медицину, образование и промышленность, грохнули науку. Зато мы блистали в рейтингах "Форбса". Но даже это время прошло, потому что мы потеряли территории, усохли в демографии, почти добили медицину, образование и промышленность, грохнули науку.
За двадцать шесть лет лишь немногие поняли, что "меншовартість" - это не только по отношению к России, но и к Западу тоже. Власть так и не научилась говорить твердое "да" и твердое "нет", когда речь идет о национальных интересах. Она готова обменивать эти интересы на любом рынке, лишь бы ей не мешали обогащаться.
Я хочу уехать от президента, рожденного под знаком "Жадные Весы". От президента, не задающего трендов развития и не принимающего стратегических решений. Не принимающего, по причине взвешивания копеек от остановки на том или ином варианте.
Хочу уехать от олигархов, льющих крокодильи слезы по поводу низкой капитализации их бизнеса в нецивилизованной стране и неизменно во время выборов финансирующих победителей кастинга подлецов. Я просто хочу уехать от глупости.
Я боюсь избирателей, крадущих у меня пятилетки нормальной жизни и разменивающих свою на 200 гривен. Я хочу сбежать от жителей городов, готовых "доверить ключ от своей квартиры" матерому аферисту с десятком лет отсидки и неизменным трауром под ногтями. И от сельских избирателей, готовых отдать голоса за человека, на заре девяностых рэкетировавшего не вилами, а журналистским удостоверением приторговывавших наркотой аптекарей. .......................далее https://zn.ua/internal/ne-otrekayutsya-lyubya-257614_.html
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрудовая миграция из Украины позволяет Польше эффективно осваивать дотации ЕС, - Barclays
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