EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины, Экономика
  5293  91
Все про:дороги (1780) Мининфраструктуры (496) Омелян (324)

 2018 год должен стать годом бетонных дорог, - Омелян

омелян

Следующий год должен стать годом строительства бетонных дорог в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры, об этом заявил глава министерства Владимир Омелян во время заседания правительства, которое состоялось 18 августа 2017.

"Строительство бетонных дорог запускает многие другие отрасли промышленности в Украине. Это даст дополнительный стимул для развития регионов, портов, создаст дополнительные рабочие места, а также обеспечит долговечность этих дорог. Речь идет прежде всего о Юге и Востоке Украины", - подчеркнул он.

Смотрите также: "3-5 лет - и мы наведем идеальный порядок на дорогах. Украинские граждане ощутят, что ситуация изменилась", - Гройсман. ВИДЕО

По словам министра инфраструктуры, ключевыми для успешности дорожной реформы является системность подхода и стабильность финансирования.

"В 2016 году мы заявили, что дороги - это приоритет. Мы придерживаемся своего слова. 1 тыс км было отремонтировано в прошлом году, более 2 тыс км, надеюсь, нам удастся восстановить в этом году. Мы объявили 2017 годом восстановления мостов. Более 80 мостов будет восстановлено, и эта тенденция будет сохранена на последующие годы", - заявил глава министерства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы будем формировать "черный список" недобросовестных подрядчиков", - глава "Укравтодора"
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В первую очередь нужно проложить в ОРДЛО, чтобы закатать всех парашников и сепаров в бетон. Решение двух проблем сразу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В первую очередь нужно проложить в ОРДЛО - аби сєпарам з кацапами "на Київ" було зручніше наступати ?!

Ніфіга подібного - тепер , в інфраструктуру Донбасу , будуть вкладені кошти лише з репарацій віл РФ !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ви не зрозуміли. Якщо відразу закатати у бетон, то ця гидота звідти вже не вилізе і нікуди не піде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гидота не там , там лише симптоми , а сама хвороба - в Кремлі і на Банковій ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так вони одного болота гидота,просто одна гидота в танках сидить,а інша чемодани носила та тепер в кремлі сидить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
хотелось бы, чтобы ещё и годом бетонных тазиков
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А это чё за бухарики?
2018 год должен стать годом бетонных дорог, - Омелян - Цензор.НЕТ 851
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чтобы не пистел про денег нет напоили бояркой недомерка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рожа опала, весь ботокс слинял.
У двух недомерков ху-й-ловский оскал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скажите, где найти этого ПДРСа, чтобы начистить ему аваковское е*ало?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сейчас интернетгерой - скинем тебе его GPS... ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якби він не став роком бетонних голів в нашому любимому уряді...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Тогда бегом в палату
- щас сестричка укольчик сделает...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ты думал. Ему тоже гимнасткой становится не охота
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
его законтачили, когда в карты проигрался. То есть проиграл свое оч.ко, но выигравший побрезговал. А ты че думал даунбасяне так кричали - это наш человек, он жизнь видел?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конечно видел. Кстати, выигравшего кончили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не ну а ты как хотел? Самому "президенту" куем по лбу настукал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у меня нет понятия и там и там...у меня понятие здесь и там
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шо лишнехромосомный ватан, бомбануло? :D
собирайся в ростов, скоро твои шоколадные в панаму рванут, занимай место в ростове, он же не резиновый!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Згоден !!! Козломорді ззовні ідуть війною, а свої підари дорозкрадають країну. Я ненавиджу і перших і других...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гам упорно предлагают закрыть глаза на вторых...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Господин Искариотов,добродушнейший чудак,патриот из патриотов,добрый малый,весельчак.Расстилается,как кошка,выгибается,как змей.Отчего ж таких людей мы чуждаемся немножко,и коробит нас чуть-чуть.Господин Искариотов,патриот из патриотов,подвернется где нибудь"...(с).
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
кацапа,тебе только украинские патриоты ненавистны?или мокшанские тоже?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Эх,набил бы я тебе рыло,да только Заратустра не позволяет"(с).
 показать весь комментарий
Ответить
 
я ж говорю,шо кацапье нехрести,огнепоклонцы...или ты не в курсе каким боком огнепоклонцы к заратустре
 показать весь комментарий
Ответить
 
Илья Ильф,Евгений Петров. "Двенадцать стульев".Произведение так называется.Ну книжка,что бы понятней было.Книги читай,может,за умного сойдешь.Хотя,вряд ли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
шо кацапский ватан, скуно твоему однохромосомному рылу?
ходишь, ищещь, кого бы кацапой обозвать, чтобы на тебя не подумали?
давай, быстрее забивай место в ростове, пока не поздно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
о, шоколадный лишнехромосомных ватан сиранул.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Може не треба? Ніби тільки почали вчитися асфальтові дороги класти..Хоч і не багато, але ж є..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вони дійсно потрібні- під багато-вантажні автопоїзди. І ти це маєш знати не гірше за мене- по сільському господарству як мінімум.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скільки кубів залізобетону ти у своєму житті "закатав"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
я бурсу строительную в юности окончил, работал на стройке, так что приходилось
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тоді знаєш, що закатують в асфальт, а не в бетон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Закарпатье тоже попало в тройку областей где будут строить такие дороги. Интересно будет посмотреть...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там головне- ущільнення земляного полотна перед укладанням бетону. Контроль якості має бути дуже сильний.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вообще, это прошлое. Вот оно будущее (для кого то настоящее) - https://www.youtube.com/watch?v=SdLUi5S0I58
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ідея супер! Аби експлуатаційні характеристики не підвели.
 показать весь комментарий
Ответить
 
у временщиков вся работа в "будущем" времени...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А шо такое, асфальт уже весь спистили? Или бетон легче пистить так как его можно на стройки толкать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да уже пофиг из чего они будут, главное чтобы ровные и надолго.... ой что-то я замечтался....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
2018 год должен стать годом бетонных дорог, - Омелян :2018 год должен стать годом бетонных дорог, - Омелян - Цензор.НЕТ 7227
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Речь идет прежде всего о Юге и Востоке УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n452332 - чому так ?! Чим інші регіони гірші ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тем,что там ни черного,ни азовского моря нету...весь экспорт зерновых проходит через порты.соответственно зерновозы с прицепами в хлам раздолбали все дороги на юге и востоке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тобто - у 21 столітті , коли весь Світ освоює супертехнології , а нам , й надалі як і багато років до цього , уготована доля ексортерів збіжжя , сировини і дешевого металопрокату ?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та мы еще сша не догнали по экспорту збижжя... нам есть куда расти,ныныны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"вам" немає куди рости - ви вже доросли ... до кацапського рівня ..))
А Україні треба на рівнятись на США по експорту збіжжя , а розвивати технології , бо інакше - навічно так і залишимось в країнах "третього світу" ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты хоть чтото можешь возразить?ну,по поводу бетонок на юге и востоке и по экспорту продовольствия ?нет?словоблудие мне не интересно
 показать весь комментарий
Ответить
 
тебе не расти нужно, ватан лишнехромосомный, а билет в кацапию пора покупать.
петя то с собой в панамку тебя не возмет.
так что давай, быстрее. побеспокойся заранее...
 показать весь комментарий
Ответить
 
да че ты переживаешь за дороги на юге и востоке, ватан?
тебе пора думать о будущей родине, кацапии.
твоя лишняя хромосома там точно пригодится, каца!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Год фонарных столбов, на всех вас гнид хватит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Омельян видно как заработал сразу после ухода Бальчуна
2018 год должен стать годом бетонных дорог, - Омелян - Цензор.НЕТ 590

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ась? Балчун только объявил об отставке 10 дней назад
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
16 августа 2017

ПАО "Укрзализныця" обнародовало проект консолидированного финансового плана общества на 2017 год, согласно которому чистая прибыль по итогам года планируется в размере 59,8 млн грн, тогда как ранее этот показатель планировался на уровне 1,2 млрд грн, сообщается в пресс-релизе общества
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так объявить это не значит уволится. Пока Балчун в УЗ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Раскукарекался петушок сопливый про бетонные дороги,асфальтовых ещё почти нигде нету,но распил бабла уже намечается наперёд,тем более на юге и востоке,согласен,если бы эти дороги использовались для проезда техники уже на парад победы,а так,только закатывание в бетон народных денег.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А давайте деревянные дороги слепим, круто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у себя в якутии лепи...из того же,из чего петуха лепили
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Колись дорога Київ - Ковель була бетонною. Її так і називали - бетонка... Не сама добра дорога була, скажу вам. Її побудували за сирисири і тільки для того, щоб танки відносно швидко могли проїхати по ній...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хочу сказать, что наконец под Киевом автобан Киев-Одесса заливают щебень бетоном!
Посмотрим правда после сколько бетона украли, если дорога опять будет на сезон!
Еще бы этот так званый автобан проложили за сёлами или пешеходные мостики поделали!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не знаю как у этих преступников получится на счет бетонных дорог, хорошо было бы если бы получилось заменить пластмассовые канализационные крышки на металлические.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бывает. Может и тебе когда-то с таким повезет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Правильно мыслишь вова.И в этих дорогах закатать тебя,гроцмана,какао-соевого короля и ко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не делали дороги- политики плохие. Делают дороги, тоже плохие... Наверное не для всех нужно работать над страной, для кого- то нужно просто зомби ТВ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У нас Лука под Минском попробовал сейчас делать бетонку. Расскажу о минусах: при строительстве бетонка требует большой концентрации специальной техники в одном месте, дорога более шумная, даже после сдачи дороги скорость надолго ограничивается пока бетон не наберет свои характеристики.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бесконечная пустая болтовня!Очередной поезд в Китай!Лоукосты неспособны запустить в Украину,не то ,что дороги строить! А те тысячи километров,не более чем замыливыние глаз и растаскивание бюджетных денег!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины2018 год должен стать годом бетонных дорог, - Омелян
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти