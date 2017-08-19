 2018 год должен стать годом бетонных дорог, - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры, об этом заявил глава министерства Владимир Омелян во время заседания правительства, которое состоялось 18 августа 2017.
"Строительство бетонных дорог запускает многие другие отрасли промышленности в Украине. Это даст дополнительный стимул для развития регионов, портов, создаст дополнительные рабочие места, а также обеспечит долговечность этих дорог. Речь идет прежде всего о Юге и Востоке Украины", - подчеркнул он.
По словам министра инфраструктуры, ключевыми для успешности дорожной реформы является системность подхода и стабильность финансирования.
"В 2016 году мы заявили, что дороги - это приоритет. Мы придерживаемся своего слова. 1 тыс км было отремонтировано в прошлом году, более 2 тыс км, надеюсь, нам удастся восстановить в этом году. Мы объявили 2017 годом восстановления мостов. Более 80 мостов будет восстановлено, и эта тенденция будет сохранена на последующие годы", - заявил глава министерства.
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Ніфіга подібного - тепер , в інфраструктуру Донбасу , будуть вкладені кошти лише з репарацій віл РФ !
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У двух недомерков ху-й-ловский оскал.
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- щас сестричка укольчик сделает...
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собирайся в ростов, скоро твои шоколадные в панаму рванут, занимай место в ростове, он же не резиновый!
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ходишь, ищещь, кого бы кацапой обозвать, чтобы на тебя не подумали?
давай, быстрее забивай место в ростове, пока не поздно!
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А Україні треба на рівнятись на США по експорту збіжжя , а розвивати технології , бо інакше - навічно так і залишимось в країнах "третього світу" ...
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петя то с собой в панамку тебя не возмет.
так что давай, быстрее. побеспокойся заранее...
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тебе пора думать о будущей родине, кацапии.
твоя лишняя хромосома там точно пригодится, каца!
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ПАО "Укрзализныця" обнародовало проект консолидированного финансового плана общества на 2017 год, согласно которому чистая прибыль по итогам года планируется в размере 59,8 млн грн, тогда как ранее этот показатель планировался на уровне 1,2 млрд грн, сообщается в пресс-релизе общества
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Посмотрим правда после сколько бетона украли, если дорога опять будет на сезон!
Еще бы этот так званый автобан проложили за сёлами или пешеходные мостики поделали!
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Ото все має бути пиж##не та стріляне. Наше завдання номер один - відвоювати власну державу, - Арестович
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