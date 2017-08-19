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 В зоне конфликта на Донбассе живут 500 тыс. детей, - Красный Крест

дети

В зоне боевых действий на Донбассе проживают около 500 тыс. детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Делегация Международного комитета Красного Креста в Украине на своей странице в Twitter.

"Более 500 тыс. детей живут в районах, пострадавших от конфликтов в восточной части Украины", - сообщили в организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала войны на Донбассе погибло более 2,7 тыс. гражданских, - Красный Крест
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Скільки , з них , живе безпосередньо в прифронтовій зоні ?
А головне - чому звідти , й досі не евакуйовані всі мирні мешканці ?!
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Волонтер Роман Доник заявил, что полковник Генерального штаба ВСУ по фамилии Завгородний на полигоне Широкий Лан хамил военнослужащим и приказал снять украинские флаги с боевых машин.

http://gordonua.com/news/politics/volonter-donik-polkovnik-genshtaba-prikazal-snyat-s-boevyh-mashin-54-y-brigady-flagi-ukrainy-203260.html#comments
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Кого-кого, а дітей треба вивозити в санаторії інтернати і т.д, і похєр що думають їх ватні батьки
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Если это дети сепаров - кто их должен вывозить и хотят ли они ? Или туда из Киева едут и Львова с семьями жить ?

На самой линии конфронтации - если и есть дети , это единицы. Нормальные родители детей на передовой держать не будут.
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Діти - це ті кого ще можна врятувати не тільки фізично, а і морально і духовно. На решту лугандонців мені насрать. Можна там зробить і санітарну зону. Щось на кшталт чорнобилю - 2, якщо ми не можемо відвоювать донбас.
Я розумію, що це звучить цинічно, але це практичний вихід із ситуації, що склалась - затопити шахти, знищити металургійні і хімзаводи і жорский військовий контроль, щоб не шастали туди-сюди зрадники...
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Знищення інфраструктури Донбасу , або націоналізація всього , що там є - аби вибити базу для наживи в олігархів ...
Тільки так і можна припинити цю війну !
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Думаю всё будет намного хуже. Экологическая катастрофа. Часть территория станет невозможной для проживания по типу Чернобыля. То есть потеряется смысл на ней находится и воевать за неё у россии. И они уйдут. Она частично станет демилитаризованная от людей. Плюс там мин на десятки лет разминирования. Шахт и заводов скорее всего там тоже больше не будет.
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как будто Россия воюет за землю, богатства, уголь - та ей нахрен не всралась, ей нужно гангренный гнойник держать на теле Украины.
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А при чём здесь богатства ??? Если там обвалится грунты из-за подтопления шахт , россиянцы в ямах будут сидеть что-ли ? Или они новый грунт намоют. Провал грунтов может быть километрами. Это если ещё таблица менделеева выйдет в грунтах и близлежащих водах. С таким же успехом они будут воевать возле реактора чернобыльской аэс.
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да чхать им на эти геологические подробности! Просто самой ватной оказалась Промзона Донбасса (правильное название мифического "Юго-Востока). И по совпадению, это именно шахтная зона. Только и всего.
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100% согласен, другого сценария быть не может.
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Ребята, вы и близко не представляете, как тут детей пропитывают ненавистью к США, Украине и Европе.... Агрессивные комиксы про "укропов", живодерные "Зарницы" и т.д. - в мозги детей крепко заливается ненавистническая отрава.
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Ми уявляємо - тільки нам , про це , чомусь не кажуть ...
Навпаки - наша пропаганда тільки і розповідає про те , як бідолашні "жітєлі Донбаса" тільки і чекають визволення від кацапні .. .
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Давайте откажемся от Лугандона. Пусть варятся в своем кодлятнике в атмосфере ненависти и лжи. Даже если Рашка оттуда уйдет мы получим полмиллиона детей, которые будут нас ненавидить и калечить уже наших детей. зачем нам это нужно??? Мне не нужен Даунбасс, срать я на него хотел с высокой колокольни.
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Не можна відмовлятися - "тамженашілюді.."
Донбас відіграє роль каменю на шиї в Україні ...
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Потом Закарпатье отдадим мадьярам, Крым кацапам....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ зоне конфликта на Донбассе живут 500 тыс. детей, - Красный Крест
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