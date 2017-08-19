 В зоне конфликта на Донбассе живут 500 тыс. детей, - Красный Крест

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Делегация Международного комитета Красного Креста в Украине на своей странице в Twitter.
"Более 500 тыс. детей живут в районах, пострадавших от конфликтов в восточной части Украины", - сообщили в организации.
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А головне - чому звідти , й досі не евакуйовані всі мирні мешканці ?!
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/ http://ukr-biz.com.ua/blogs/55165/
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http://gordonua.com/news/politics/volonter-donik-polkovnik-genshtaba-prikazal-snyat-s-boevyh-mashin-54-y-brigady-flagi-ukrainy-203260.html#comments
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На самой линии конфронтации - если и есть дети , это единицы. Нормальные родители детей на передовой держать не будут.
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Я розумію, що це звучить цинічно, але це практичний вихід із ситуації, що склалась - затопити шахти, знищити металургійні і хімзаводи і жорский військовий контроль, щоб не шастали туди-сюди зрадники...
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Тільки так і можна припинити цю війну !
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Навпаки - наша пропаганда тільки і розповідає про те , як бідолашні "жітєлі Донбаса" тільки і чекають визволення від кацапні .. .
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Донбас відіграє роль каменю на шиї в Україні ...
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