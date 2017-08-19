 "Новый закон "Об образовании" должен быть проголосован в парламенте ко Дню учителя", - Гриневич

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.
"По моей информации, новый закон "Об образовании" должен быть проголосован в парламенте ко Дню учителя - профессиональному празднику наших педагогов. Его должны были рассмотреть раньше - в последнюю неделю предыдущей сессии, но у депутатов не хватило времени. Ко второму чтению депутатами было подано более тысячи поправок, но они полностью были проработаны, и по ним было достигнуто согласие", - рассказала она.
По ее словам, закон "Об образовании" является базовым в законодательном обеспечении образования. Его принятие разблокирует обновление законов "О среднем образовании" и "О профессиональном образовании", а также создание закона "О национальной системе квалификаций".
Напомним, 6 октября 2016 года Верховная Рада приняла проект закона "Об образовании" в первом чтении.
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Український Коледж 272 ..... Школа 272 - відгуки .. Потвора Школи 272 - дача Тарути С , О .. Благодійний Фонд Школи 272 .. Пані Гриневич , чи ви не бачили фасад школи з 2 000 000 річним бюджетом ???????
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читайте тут
- http://reider-nau.com/liliya-grinevich-istoriya-bezgramotnogo-no-vooruzhennogo-ministra/
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усилиями болтунов и приспособленцев, дискредитировали слово
"демократия", теперь, усилиями этих ожиревших
"реформаторов", дискредитировано слово "реформа"... .
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