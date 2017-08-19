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 Общество
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Все про:ВР (22903) законопроект (1898) образование (1580) Гриневич (182)

 "Новый закон "Об образовании" должен быть проголосован в парламенте ко Дню учителя", - Гриневич

гриневич

Новый законопроект "Об образовании" полностью готов к рассмотрению во втором чтении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"По моей информации, новый закон "Об образовании" должен быть проголосован в парламенте ко Дню учителя - профессиональному празднику наших педагогов. Его должны были рассмотреть раньше - в последнюю неделю предыдущей сессии, но у депутатов не хватило времени. Ко второму чтению депутатами было подано более тысячи поправок, но они полностью были проработаны, и по ним было достигнуто согласие", - рассказала она.

По ее словам, закон "Об образовании" является базовым в законодательном обеспечении образования. Его принятие разблокирует обновление законов "О среднем образовании" и "О профессиональном образовании", а также создание закона "О национальной системе квалификаций".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все первоклассники с 2018 года будут учиться по новому стандарту начального образования, - Гриневич

Напомним, 6 октября 2016 года Верховная Рада приняла проект закона "Об образовании" в первом чтении.

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опять совок, нет? а если днём раньше не пойдёт уже (к примеру)?
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да это точно деюильность нэжалезной влады от логики и здравого смысла привыкли к чему то привязывать надо надо а по сути в том законе все написано так чтобы через 10 лет образование в Украине просто исчезло как не срачка так понос.. то ночью Сенька ногами продавил цену на газ потом ночью продавили много таких реформ -от которых тощнит и воняет до рвоты..
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Как задолбала эта практика все подгонять к каким-то праздникам. Почему к Дню учителя. Почему не неделей раньше или месяцем позже?
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для списавшей 75% диссертации плагиатщицы совсем неплохо)))
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С каждым новым законом образование превращается в необразованность. Никто не боится дебилов, принимающих законы под влиянием тенденций и мыслей о ненужности образования?
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Еще образование есть. Если не в курсе, то есть Красный, Могилянка, КПИ, Гетьмана... люди там есть, их ценят...
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гриневич - малообразованная, зато патриот))
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Законы - это, конечно, хорошо, но вот детей-школьников и студентов - все меньше! У дочки из класса за время войны уже с пяток одноклассников уехали с родителями за пределы Украины! Кого учит будем, Лиля?
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Пані Гриневич , Свято є - а Солідарності немає . Чи ви не читали всі сторінки сайтів , що батьки пишуть , коли вчительку Зіну Яківлівну викинули бандити за те , що вчителька хотіла бачити на Державних Іспитах доньку Голови Благодійного Фонду Школи № 272 . м . Києва ?? Чи не ви влаштували на місце "" злодів в Законі "" свого знайомого в нашу школу , щоб покрити та приховати бандитизм та корупцію в школі , коли влаштувавли всю "" братву "" та "" мертвих душ "" працівниками школи , створивши ТРЕСТ по відмиванню грошей - і за все це - єдине покарання - ЛЮСТРАЦІЯ !!!! Чи ви також про це не знаєте ???????
Український Коледж 272 ..... Школа 272 - відгуки .. Потвора Школи 272 - дача Тарути С , О .. Благодійний Фонд Школи 272 .. Пані Гриневич , чи ви не бачили фасад школи з 2 000 000 річним бюджетом ???????
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Чем бы занимались однотуровые министры, если бы у них не было "реформ"?...
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вона з НФ і їй .......все. завдання мін., це руйнація освіти та науки України, освяченної поцєм,а точніше її знищення і як наслідок- знищення України.
читайте тут
- http://reider-nau.com/liliya-grinevich-istoriya-bezgramotnogo-no-vooruzhennogo-ministra/
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В свое время,
усилиями болтунов и приспособленцев, дискредитировали слово
"демократия", теперь, усилиями этих ожиревших
"реформаторов", дискредитировано слово "реформа"... .


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Цей закон має "троянського коня" наші реформатири рішили добавити що тепер можна Українську Мову не вчити,а можна провадити навчання на мові нацменшин,хоча є рішення суду що мова навчання в Україні є українська
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Новый закон "Об образовании" должен быть проголосован в парламенте ко Дню учителя", - Гриневич
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