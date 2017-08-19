 Россия не может модернизировать ВПК и энергетику из-за санкций, - Горбулин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет директор Института стратегических исследований НАНУ, советник Президента Украины Владимир Горбулин в своем материале для ZN.UA.
По его мнению, новые санкции США будут вести к постепенному коллапсу современной российской экономической модели, потому что они наносят серьезный урон энергетическому сектору РФ. Российские компании не смогут заручиться поддержкой американских партнеров в крупных нефтегазовых проектах и получить доступ к "длинным деньгам" инвесторов из США.
"Топ-10 крупнейших российских налогоплательщиков выглядит следующим образом: "Роснефть", "Газпром", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Сбербанк России", "Татнефть", РЖД, "Росатом", "Башнефть", "Славнефть". Из них лишь две компании - "Сбербанк России" и РЖД - не имеют прямого отношения к нефти и газу. Впрочем, весьма условно", - отмечает автор.
Кроме того, по его словам, разрыв Украиной сотрудничества с РФ в сфере военно-промышленного комплекса блокирует техническую модернизацию российской "оборонки". "России до сих пор так и не удалось наладить у себя производство как минимум 185 уникальных деталей и компонентов, производимых украинскими предприятиями… По самым осторожным оценкам, почти 30% компонентов, поставляемых украинским ВПК, являются уникальными, и пока Россия не смогла найти им замену... Абстрактные 30% на самом деле являются вполне конкретным 51% всех российских межконтинентальных баллистических ракет, несущих 82% всех ядерных боеголовок, находящихся на вооружении ВС РФ. "Южмаш", харьковский "Хартрон", "Космотранс", киевские "Арсенал" и "Артем", запорожский "Мотор Сич" - это системы поиска и наведения российских ракет класса "воздух-воздух", комплексы наведения для бомбометания МиГ и Су, почти вся гидравлика российских ВВС, двигатели для всех российских боевых вертолетов и многое другое", - информирует Горбулин.
По его словам, технологическое отставание и несамостоятельность России заметны не только в сфере ВПК, но и в других сферах, что продемонстрировал скандал с турбинами Siemens, которые России пришлось завозить из-за рубежа по "серым" схемам.
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