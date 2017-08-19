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 Политика Украины
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 НАБУ и САП завершили расследование по делу броварской судьи, пойманной на взятке в тысячу евро

набу

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по делу судьи Броварского районного суда Киевской области, обвиняемой в получении взятки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении судьи Броварского горрайонного суда Киевской области, которая была задержана 14 июня 2017 в помещении служебного кабинета сразу после совершения тяжкого коррупционного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды")", - сообщает пресс-служба НАБУ.

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На время осуществления досудебного расследования судья была отстранена от правосудия.

НАБУ также инициировало наложение ареста на автомобиль, квартиру и дом подозреваемой.

По данным следствия, судья требовала деньги у частного предприятия за вынесение уточняющего решения в его пользу по делу об изъятии 13,5 тонн горючего органами Государственной фискальной службы. Свои "услуги" судья оценила в 1000 евро. САП направила в суд материалы уголовного производства и обвинительный акт.

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Понять, и простить. Це наші люди, вони інакше не можуть...
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мелковато как-то... тут народ роттердамами возит...
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отпустить под залог 500 баксов это святое дело.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ и САП завершили расследование по делу броварской судьи, пойманной на взятке в тысячу евро
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