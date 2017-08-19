 НАБУ и САП завершили расследование по делу броварской судьи, пойманной на взятке в тысячу евро

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.
"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении судьи Броварского горрайонного суда Киевской области, которая была задержана 14 июня 2017 в помещении служебного кабинета сразу после совершения тяжкого коррупционного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды")", - сообщает пресс-служба НАБУ.
На время осуществления досудебного расследования судья была отстранена от правосудия.
НАБУ также инициировало наложение ареста на автомобиль, квартиру и дом подозреваемой.
По данным следствия, судья требовала деньги у частного предприятия за вынесение уточняющего решения в его пользу по делу об изъятии 13,5 тонн горючего органами Государственной фискальной службы. Свои "услуги" судья оценила в 1000 евро. САП направила в суд материалы уголовного производства и обвинительный акт.
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