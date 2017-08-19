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 Киевские новости
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 Повышенное загрязнение воздуха в Киеве продержится до 21 августа

смог

Повышенные показатели загрязнения воздуха в Киеве будут сохраняться до 21 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве, с 16 августа в столице наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

17-18 августа уровень загрязнения формальдегидом достиг 4-5 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах Бессарабской, Демеевской площадей и площади Победы, улицы Довженко. Уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-5 среднесуточных ПДК в районах Бессарабской и Демеевской площадей, улиц Довженко, Попудренко, Каунасской.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загрязнение воздуха в Киеве превышает нормы в 1,3-4,25 раза

Превышение ПДК оксида углерода составляет 1-2,4 раза в районах Бессарабской, Демеевской площадей и площади Победы, Оболонского проспекта, улицы Довженко.

Такие метеорологические условия, по прогнозу Гидрометцентра (антициклональний характер погоды, высокая температура воздуха, слабый ветер в приземном слое) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) проздержатся в Киеве до 21 августа.
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подивіться це відео і вси зрозумієте схеми наших можновладців.
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Ну, логично - спадет жара, похолодает, дожди, ветра...скажите Витальке - срочно пора организовать крестный ход - "спасение от загрязнения". Картину помните? Как-то так:

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Но точно - не так! Не россия все же, Киев!


Всем доброй ночи!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПовышенное загрязнение воздуха в Киеве продержится до 21 августа
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