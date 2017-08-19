 Повышенное загрязнение воздуха в Киеве продержится до 21 августа

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве, с 16 августа в столице наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.
17-18 августа уровень загрязнения формальдегидом достиг 4-5 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах Бессарабской, Демеевской площадей и площади Победы, улицы Довженко. Уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-5 среднесуточных ПДК в районах Бессарабской и Демеевской площадей, улиц Довженко, Попудренко, Каунасской.
Превышение ПДК оксида углерода составляет 1-2,4 раза в районах Бессарабской, Демеевской площадей и площади Победы, Оболонского проспекта, улицы Довженко.
Такие метеорологические условия, по прогнозу Гидрометцентра (антициклональний характер погоды, высокая температура воздуха, слабый ветер в приземном слое) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) проздержатся в Киеве до 21 августа.
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Всем доброй ночи!
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