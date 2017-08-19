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Все про:Еврокомиссия (717) НАТО (5687) Юнкер (126)

 Евросоюз не может полагаться на США для своей защиты, - Юнкер

юнкер

Европейский Союз не может продолжать полагаться на американскую поддержку своей обороны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в интервью австрийской прессе.

Говоря о состоянии дел в ЕС, Юнкер отметил, что взгляды европейцев на блок улучшаются, но регион не может обращаться к США для защиты своего будущего.

"Становится понятно, что мы не можем в долгосрочной перспективе полагаться на американскую поддержку обороны", - отметил глава Еврокомиссии.

Как известно, Дональд Трамп долгое время отказывался публично заявлять о приверженности Соединенных Штатов статье 5 Североатлантического договора. Она определяет, что нападение на одного из членов НАТО является нападением на всех.

Трамп критикует страны-члены НАТО за невыполнение обязательств по расходам на оборону в размере 2% от ВВП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юнкер: ЕС готов защитить свои интересы, если санкции США против РФ навредят европейским компаниям


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співпрацюють з хуйлом! і ще захисту в штатів просять!!!
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Може на хуйла збираються "положитися"? Чи під нього..?
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не знаю, може й смоктати будуть і не тільки нафту-газ!
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Совсем как Украина,да)
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не трогайте порохосрань.бо пукатєльну вєну собі зараз порвуть спорячи з вами
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В Европе есть планы создать единую армию Европейского союза. Думаю что Рабссии этот шаг очень не понравиться.
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вообще-то это был голос в защиту самостоятельности Европы. Трамп показал ЕС насколько изменчивой может быть позиция США. думаю, в Украине тоже все помнят про Будапештский меморандум. кто же знал, что так выйдет? да-да... вот Юнкер теперь знает, как может выйти.
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А що саме помінялося в позиції США? Гроші заставляють витрачати? Так вірно роблять.
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кстати, почему растет товарооборот Украина - раша? или это санкции такие?
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саша всі твої відповіді в одній відповіді президента. ну прям як ти...і не прям як ти

https://www.facebook.com/1024125771001946/videos/1477878735626645/
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Мені питання Гнапа про офшори особисто Пороху більше сподобалося.
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я от тебя услышать хотел. тебе ж из Киева виднее...
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Нууу, на сколько я помню... какой вопрос-таков ответ))
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тому що контрабас, який йшов до козломордії через лугандонію до блокади після блокади пішов через митницю
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Якби не Штати , то навряд - чи була б нині Західна Європа.. Зажиріли жадібні бюргери, забрехались..
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Последнее время из фатерляндии одно дерьмо лезет. Не зря Сталин с Гитлером лобызались, одна порода, фашики.
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нусс, посмотрим что за армию соберут европейцы
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Полагайтесь на Россию.. они прийдут и защитят вас..
Сарказм
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И не воспринимайте всерьез лозунги и плакатики путинвведи !
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Сказано трохи інше, ніж в заголовку. І сказано вірно.
"Становится понятно, что мы не можем в долгосрочной перспективе полагаться на американскую поддержку обороны", - отметил глава Еврокомиссии.

Источник: https://censor.net.ua/n452321
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Смотрю на политику ЕС и понимаю, что Минские соглашения будут длиться вечно...
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Одна минская группа ОБСЕ в этом году справляет 25-летний юбилей, а воз и ныне там.
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з на росією співпрацюйте. на донбасі і в криму вони вже отработали суки козломорді.
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Тонкий намек, что пора развивать свою военную программу, свою армию и нечего кормить штатовские военные заводы - это нож в спину и Трампу за его политику военные концерны бошку свернут.
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А що поганого у власних заводах? А ножа немає- черга навіть стоїть за озброєнням зі США. І то довга.
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Насчет очереди ничего не слышал, а то что Германия может выйти из решений Гаагского трибунала и начать интенсивно вооружаться могут испугать кого угодно в том числе и США. Первые две мировые войны Германия была зачинщиком.
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НАТО скоро 70 лет. и все время НАТО справлялось с угрозой "миролюбивой политики" СССР. И нынешняя педерашка лишь пародия на "единый. могучий". И вот пришел клоун - Юнкер и оказалось и НАТО не такое, и Штаты уже не те . Сколько хуйло заплатило этому жалкому фигляру?
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Юнкер, к сожалению, прав. Трамп сам оттолкнул ЕС, своими громкими заявлениями о НАТО в начале своего президентского срока. заявление Юнкера - всего лишь реакция на эти недружественные слова Донни. и реакция правильная. семена сомнений и недоверия со стороны ЕС к США посеяны самим американским президентом. так что лучше мы приготовимся на всякий случай. и дай Бог, чтобы случай этот не настал...
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Трамп сказал одно, что в НАТО должны башлять все. Коллективная безопасность так коллективная. Все остальное просто домыслы. А что до случая. референдумы в Греции Каталонии, брекзит в Британии, Ле-Пен во Франции, Гондон в Молдове и т.д. Это и есть информационная и гибридная война
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если бы Трамп сказал только "одно"... но он же наговорил на два твиттера! финансовые вопросы в цивилизованном мире решаются за столом переговоров или, в крайнем случае, в суде. в чем проблема то? есть договора, есть бухгалтерия, дебет/кредит - все дела. но он же пошел дальше. гораздо дальше! он заявлял (я точно помню), что США не обязаны вступаться за европейских союзников по НАТО, т.к. они недоплачивают взносы в НАТО. т.е. с моей точки зрения, вопрос был не в деньгах. я уже объяснил как тут решают финансовые вопросы.
здесь, если человеку на улице стало плохо, то скорая приезжает и оказывает неотложную помощь, а все финансовые вопросы решаются потом!
Трамп же поступил, как настоящий барыга, которым он и является. и вот мы видим результат его популизма. Европа уже не может надеяться на то, что американская скорая таки приедет и спасет. она начинает думать как помочь себе самой. разве это плохо?
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Дело даже не в том кто кого оттолкнул. Вся суть в том что Европа без США никто и звать ее никак с ее тремя старыми танками и десятком лошадей. И даже Индия с Турцией вытерут об Европу жопу и будут тогда европейские питерасты плакать и просить США помочь как ето было в 1939году. Вот етого и добивается Хуйло. Тогда кремль не то что Украину а и прибалтику и Польшу будет кошмарить.
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Эрдоган призвал беженцев турок, которых приютила фрау риббентроп в большом количестве не поддерживать правящие партии на выборах в Германии,меркель в замешательстве конечно,хотелось подыграть,а оно боком теперь вылазит
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Якось не віриться- точно? Це втручання у вибори як мінімум.
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18 августа 2017, 17:33Эрдоган призвал немецких турок голосовать против Меркель"Я призываю не голосовать за партии, которые проявили агрессивное и неуважительное отношение к Турции".Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоганпризвал этнических турок, имеющих немецкое гражданство, голосовать против партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и других "врагов" Турции. Об этом сообщает агентство Рейтер. По словам Эрдогана, к противникам Анкары относятся основные ведущие немецкие политические силы: Христианско-демократический союз (ХДС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и "Зеленые"."Я призываю не голосовать за партии, которые проявили агрессивное и неуважительное отношение к Турции, я предлагаю проучить их на избирательных участках", - заявил турецкий лидер.
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Мдаа... а в нас якусь фігню про Манафорта белькотять- а тут розмах!
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72 подводные лодки США и куча авианосцев не защитят ЕС. если бы это сказал Рейган в 1984 году,я бы с кресла свалился о смеха...
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Наши евро-союзники и руководители независимой 40-миллионной
Украины говорят - как можно противостоять "великой непобедимой
России" - только "минский процесс" сдачи национальных интересов...
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Писец! Иран защитит! С Кетаем...
Подальше от Европы и от ее денег нужно держаться... Содом и Гомморра в новом разливе.
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Римская империя погибла от лени и самоуспокоенности под ударами "варваров"... Сейчас это повторяется во всей Европе...
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чушь собачья. Римская империя погибла не от ударов или военных поражений (этого добра на ее веку было в избытке), а оттого, что перестала расширяться. империи, они такие... не могут без расширения. демократия - другое дело. так что не надо путать теплое с длинным.
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О ,мы с вами уже сегодня встречались.Как это погибла от того ,что не расширялась.Вот как раз принцип воздушного шара здесь уместен.Погибла ,от того что расширилась-и лопнула. Лопнула из внутри,от амбиций и спеси,от без идейности и внутреннего разврата.От появления в каждом регионе своих,выбираемых легионами,цезарями ,местного разлива.А когда наступил управленческий хаос,и от внешних ударов.Эпоха великого Рима пришла в упадок и от внешних ударов к разрушению.Вот так .
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Специалисты по демографии предлагают перенести столицу РАБссии за Урал.Глава наблюдательного совета института демографии РАБссии Юрий Крупнов утверждает что Зауралье,Сибирь и Д.Восток могут лишиться кацаПсинского суверинитета в связи с перенаселением европейской части РАБссии и самой Мацквы...
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Обратили внимания, что хотят поближе к Европе быть, а не к задней части.
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не хотят быть монголами якутско-бурятского происхождения
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Юнкер намекает мол нужно самим быть готовыми противостоять России.
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Чем они смогут противостоять? Европа даже говорит, что Украина лучше вооружена чем вся Европа вместе взятая. Европейцы довольные что США им пригнала пару десятков танков и сотню Джавелинов.
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Еффективно управлять РАБсией невозможно из за больших расстояний.Распад последней империи на планете проходит в судорогах и муках....
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ви головне свій зад ХУЙЛУ підставте ...а ХУЙЛО вас защтитить...зграя шуганих 3,14дарасів напустило у Европу "урюків" а тепер "нерозуміють" за що їх таких толерантних "імеют" ...
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Крысы по одной выглядывают из бочки с зерном. Остается только приноровиться и отрубать им головы.
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все шліть і швиденько, но канєшна, токмо на кассапстан надьога.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвросоюз не может полагаться на США для своей защиты, - Юнкер
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