 Евросоюз не может полагаться на США для своей защиты, - Юнкер

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в интервью австрийской прессе.
Говоря о состоянии дел в ЕС, Юнкер отметил, что взгляды европейцев на блок улучшаются, но регион не может обращаться к США для защиты своего будущего.
"Становится понятно, что мы не можем в долгосрочной перспективе полагаться на американскую поддержку обороны", - отметил глава Еврокомиссии.
Как известно, Дональд Трамп долгое время отказывался публично заявлять о приверженности Соединенных Штатов статье 5 Североатлантического договора. Она определяет, что нападение на одного из членов НАТО является нападением на всех.
Трамп критикует страны-члены НАТО за невыполнение обязательств по расходам на оборону в размере 2% от ВВП.
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https://www.facebook.com/1024125771001946/videos/1477878735626645/
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Сарказм
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"Становится понятно, что мы не можем в долгосрочной перспективе полагаться на американскую поддержку обороны", - отметил глава Еврокомиссии.
Источник: https://censor.net.ua/n452321
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Гондон в Молдове и т.д. Это и есть информационная и гибридная война
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здесь, если человеку на улице стало плохо, то скорая приезжает и оказывает неотложную помощь, а все финансовые вопросы решаются потом!
Трамп же поступил, как настоящий барыга, которым он и является. и вот мы видим результат его популизма. Европа уже не может надеяться на то, что американская скорая таки приедет и спасет. она начинает думать как помочь себе самой. разве это плохо?
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Украины говорят - как можно противостоять "великой непобедимой
России" - только "минский процесс" сдачи национальных интересов...
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Подальше от Европы и от ее денег нужно держаться... Содом и Гомморра в новом разливе.
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