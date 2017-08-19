 За полгода жертвами войны на Донбассе стали 400 мирных жителей, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел к Международному дню гуманитарной помощи, которое обнародовано на сайте ведомства.
Как отмечается, этот день напоминает всем странам о необходимости соблюдения норм международного гуманитарного права и защиты мирного населения.
"Особое значение в этот день для Украины обусловленно гуманитарными последствиями российской агрессии. По подсчетам ООН, на протяжении почти трех лет военных действий РФ на Донбассе погибли по меньшей мере 2 500 мирных граждан Украины; от 7 000 до 9 000 были ранены. Война продолжает забирать и калечить человеческие жизни: лишь в первом полугодии в этом году ее жертвами стало свыше 400 гражданских лиц, что на 60% больше, чем за такой же период 2016 года", - говорится в заявлении.
В Министерстве отметили, что продолжающееся нарушение режима прекращения огня, наличие значительных заминированных площадей представляет угрозу жизни для почти 800 тыс. украинцев, проживающих рядом с линией столкновения. Почти 1,6 млн граждан, а это около 4% всего населения Украины, вынуждены были оставить свои дома и стали внутренне перемещенными лицами. По данным ООН, свыше 3,8 млн граждан по обе стороны линии столкновения требуют гуманитарной помощи.
"В этой связи требуем от России как государства-агрессора и оккупанта неуклонного выполнения гуманитарных аспектов Минских договоренностей, в частности обеспечить беспрепятственный доступ, хранение и распределение гуманитарной помощи", - говорится в заявлении МИД.
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Виявилось,що це донбасець і що ніяких іхтамнєтів він там не бачив,все про мірних шахтьоров торочив.Отакі вони...
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Намешано вас крови мама не балуй)))
Также если вы скажите русский то я панятия даже не имею где есть такая нацыя по логике нацыя не можит быть бе карней.
Если вы скажите рассиянин тогда всё панятно
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А вот русские кто они? Меня всё непонятное напригает и застовляет задовать вапросы.
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дивлячись на людей.
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та це сущий пустяк!!!
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Але чому більше ніж за аналогічний період 2016?
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так лучше стало жить чем в Украине...?\главный вопрос...\
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для мене є даунбас. і ДОНБАС !!!!! і я ці дві назви не путаю.
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ЦИТАТА: За первое полугодие 2017 года рост количество закупок у страны-агрессора увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим годом. (Госкомстат Украины)
...По итогам первого полугодия, импорт товаров и услуг, произведенных в РФ, составил почти три миллиарда гривен. В то же время Украина экспортировала в Россию собственных товаров на два миллиарда.
полностью: Торговля с оккупантами бьет рекорды
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Жертви- це не лише вбиті, а й поранені.
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Есть мирные жтели каторые нетрально атноситься к власти нынешней и нехотят не вчем участвовать.
В даном случае нетральные люди просто несмогли пакинуть место баев и пастродали
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