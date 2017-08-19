 За полгода жертвами войны на Донбассе стали 400 мирных жителей, - МИД

Как передает

, об этом говорится в

Министерства иностранных дел к Международному дню гуманитарной помощи, которое обнародовано на сайте ведомства.

Как отмечается, этот день напоминает всем странам о необходимости соблюдения норм международного гуманитарного права и защиты мирного населения.

"Особое значение в этот день для Украины обусловленно гуманитарными последствиями российской агрессии. По подсчетам ООН, на протяжении почти трех лет военных действий РФ на Донбассе погибли по меньшей мере 2 500 мирных граждан Украины; от 7 000 до 9 000 были ранены. Война продолжает забирать и калечить человеческие жизни: лишь в первом полугодии в этом году ее жертвами стало свыше 400 гражданских лиц, что на 60% больше, чем за такой же период 2016 года", - говорится в заявлении.

В Министерстве отметили, что продолжающееся нарушение режима прекращения огня, наличие значительных заминированных площадей представляет угрозу жизни для почти 800 тыс. украинцев, проживающих рядом с линией столкновения. Почти 1,6 млн граждан, а это около 4% всего населения Украины, вынуждены были оставить свои дома и стали внутренне перемещенными лицами. По данным ООН, свыше 3,8 млн граждан по обе стороны линии столкновения требуют гуманитарной помощи.