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 Политика Украины
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 За полгода жертвами войны на Донбассе стали 400 мирных жителей, - МИД

помощь гуманитарная

На протяжении почти трех лет военных действий на Донбассе погибли по меньшей мере 2 500 мирных граждан Украины, от 7 000 до 9 000 были ранены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел к Международному дню гуманитарной помощи, которое обнародовано на сайте ведомства.

Как отмечается, этот день напоминает всем странам о необходимости соблюдения норм международного гуманитарного права и защиты мирного населения.

"Особое значение в этот день для Украины обусловленно гуманитарными последствиями российской агрессии. По подсчетам ООН, на протяжении почти трех лет военных действий РФ на Донбассе погибли по меньшей мере 2 500 мирных граждан Украины; от 7 000 до 9 000 были ранены. Война продолжает забирать и калечить человеческие жизни: лишь в первом полугодии в этом году ее жертвами стало свыше 400 гражданских лиц, что на 60% больше, чем за такой же период 2016 года", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2,6 млн украинцев, пострадавших от конфликта на Донбассе, получили гуманитарную помощь ООН, - Порошенко

В Министерстве отметили, что продолжающееся нарушение режима прекращения огня, наличие значительных заминированных площадей представляет угрозу жизни для почти 800 тыс. украинцев, проживающих рядом с линией столкновения. Почти 1,6 млн граждан, а это около 4% всего населения Украины, вынуждены были оставить свои дома и стали внутренне перемещенными лицами. По данным ООН, свыше 3,8 млн граждан по обе стороны линии столкновения требуют гуманитарной помощи.

"В этой связи требуем от России как государства-агрессора и оккупанта неуклонного выполнения гуманитарных аспектов Минских договоренностей, в частности обеспечить беспрепятственный доступ, хранение и распределение гуманитарной помощи", - говорится в заявлении МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН направила на оккупированную территорию Донбасса 20 грузовиков с товарами медицинского назначения, - Госпогранслужба
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Требуем от агрессора и оккупанта допускать гуманитарную помощь. . Это зачет
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Просили Параша войди, она вошла, и просящих удовлетворяла до смерти.
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Дамбаси навіть плакати самі намалювати не вміють. Користуються надрукованими за поребриком. Тільки ковбасу вміють жерти і кричати "Услиш Дамбас!"
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Ну, как хотели. Фотки второй раз выкидать не буду! Тольео из-за них и остальная Украина страдает.
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"На протяжении почти трех лет военных действий на Донбассе погибли по меньшей мере 2 500 мирных граждан Украины, от 7 000 до 9 000 были ранены", - горький урок для всех украинцев, но это плата за тех, кого не научили любить Украину. Они призывали путина,платят жизнями, имуществом все.
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Вчора була новина про чудіка,який грозився випригнути з вікна готелю.
Виявилось,що це донбасець і що ніяких іхтамнєтів він там не бачив,все про мірних шахтьоров торочив.Отакі вони...
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Я раз отвечу. Далее напишите кто вы. По принуждению делается в россии. Нет, если живешь на этой земле, то люби землю, соседей, свою историю...Мы это Украина, а вы кто?
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Ну а вы кто?
Намешано вас крови мама не балуй)))
Также если вы скажите русский то я панятия даже не имею где есть такая нацыя по логике нацыя не можит быть бе карней.
Если вы скажите рассиянин тогда всё панятно
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"Не люблю Украину в нынешнем сотоянии", - редкий тот случай, когда Крым ваша земля, но вы пошли при этом против воли народа вашей матери. А продолжением вашей нелюбви и есть смерти на Донбассе. Потом война придет к вам из-за кражи всего в Крыму , ведь нет состояния, а есть ваши поступки по отношению к Украине.
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Хотел еще написать, что много крымских татар в Крыму арестовано, убито...Но от этого форумчанина не слова о судьбе соотечественников его матери, видно любит он такое. Не успел сказать я ему.
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Интиресная мысль! Но ведь каренное насиление там украинцы! А русские всего лиш пирисиленцы а значит если что могут пакинуть чужую им страну благо радная строна не далико.
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Да если по человечиски живете то и африканцы не памеха.
А вот русские кто они? Меня всё непонятное напригает и застовляет задовать вапросы.
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в общем да, если интенсивность боевых весьма низкая, в сравнении с 14-15-м так вообще мир.
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Тому, що використовують системи залпового вогню. Ними обстрілюють міста, села... не

дивлячись на людей.
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ох Алі Друже ....мало ми по ним стріляли...ох мало......тоді для нас людей не було- були сєпари.і були кацапи. все.
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Відомо, але відсутність мозку у таких сєпарів приводить до смерті всіх.
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400 чоловік.
Але чому більше ніж за аналогічний період 2016?
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Избушка, избушка повернись ко мне задом, а к лесу передом. С удовольствием, Боря Моисеев.
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я привезла с отпуска картинку по Шевченко-семья. сад, подсолнухи ....красота
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Я в году 75 вообще был шоке,когда увидел его акварели.
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Сказать по правде-единственное различие между деревней и селом это то, что село это населенный пункт в есть есть церковь,а в деревне ее нет. Села и деревни есть и в Украине, и в расейке. В любом случае села и деревни Украины разительно отличаются от расеянских в лучшую сторону.
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в Україні на щастя я ні одної дєрєвні не бачив. приведіть мені докази будь ласка бо я вам не вірю .
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как долго жить то так хорошо будете крысы...?
так лучше стало жить чем в Украине...?\главный вопрос...\
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Ну жизнь в рассии на мой взгляд данное время лучше чем в крыму
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Нам і Одеси вистачає. Доречі- привіт з пляжа отримали? На Цензорі був, гарний такий.
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Во-первых Затока намного лучше, чем вы написали. Во-вторых из-за российского элемента в Крыму было некомфортно ранее. В-третьих сараи ваше естественное состояние. К вам ехать нет смысла, да и Крым скоро перестанет быть курортом.
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Ты в Затоке хоть бывал ,вот тебе фото из Затоки..на "сараи" посмотри...За полгода жертвами войны на Донбассе стали 400 мирных жителей, - МИД - Цензор.НЕТ 1402
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мирні ? це ті що перед бтр-ми з іконами стояли ? це ті що до цих пір укров не навидять ?
для мене є даунбас. і ДОНБАС !!!!! і я ці дві назви не путаю.
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Типа жителей в Афгане, в кишлак заходишь, такие добрые приветливые, только спиной повернешься, так и норовят нож всадить.
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під снєжним місцеві даунбасовці здали місцезнаходження нашої батереї. 17 загиблих. стріляли з території росії. ось так шанавний друже....... а місцеві з міста добропілля нам техніку ремонтували.
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а хрена в том афгане было делать в чужих кишлаках и аулах, не иначе как насаждать имперские порядки и захватывать чужие земли и народы!
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Ждать приветливости от тех, кого пришли убивать? Как это по-кацапски!
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Они думают,что Мазари Шариф в прошлом..,дебилы бл...,как они ошибаются.
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Ну было такое,а какого хрена мы туда попёрли,не х..й шастать!
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А тем временем, "Торговля с оккупантами бьет рекорды".
ЦИТАТА: За первое полугодие 2017 года рост количество закупок у страны-агрессора увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим годом. (Госкомстат Украины)

...По итогам первого полугодия, импорт товаров и услуг, произведенных в РФ, составил почти три миллиарда гривен. В то же время Украина экспортировала в Россию собственных товаров на два миллиарда.
полностью: Торговля с оккупантами бьет рекорды
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так вот из какого гавна местные петриёты таблицы берут...
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Шановна редакція, змініть заголовок.
Жертви- це не лише вбиті, а й поранені.
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Мабуть саме про це і мріяли донецькі бабці з іконками, закликаючи хуйла "ввєсті"..
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А нет никаких "МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ", когда идёт война либо берешь в руки оружие и защищаешь свою свободу, имущество (а не жизнь), либо отдаешь свою жизнь, имущество и свободу на откуп другим, то есть становишься фактическим РАБОМ, который тоже несёт полную ответственность за свою безответственность, невежество и трусость, всем чем имеет, включая собственную жизнь!
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Ну вы братец пиринули.
Есть мирные жтели каторые нетрально атноситься к власти нынешней и нехотят не вчем участвовать.
В даном случае нетральные люди просто несмогли пакинуть место баев и пастродали
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это РАБЫ и ПОДДАННЫЕ, учите историю цивилизации, чем отличаются ГРАЖДАНЕ от НЕГРАЖДАН (и какие у кого права и обязанности)!
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Это так, но в следствии наглости и неприятия всего они стали перед выбором и пострадали.
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Без кацапов разберемся, иди коней с говна лепи, гуседав
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа полгода жертвами войны на Донбассе стали 400 мирных жителей, - МИД
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