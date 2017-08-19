 Прокуратура Черкасщины расследует фальсификацию выборов главой и секретарем областного избиркома

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба прокуратуры области.
"Следствием установлено, что 03.11.2015 председатель Черкасской областной избирательной комиссии с целью фальсификации результатов выборов, вступив в преступный сговор с секретарем избирательной комиссии, вместе и по предварительному сговору с ним, без ведома членов комиссии открыли опечатанный сейф с протоколами районных избирательных комиссий и внесли данные из них в обычную электронную таблицу, позволило определить, какие из партий преодолели 5% барьер", - сказано в сообщении.
Далее вышеуказанные лица, действуя с целью улучшения результатов выборов для своих местных организаций политических партий умышленно включили недостоверные сведения в электронные избирательные документы и распечатали их. После этого председатель Черкасской областной избирательной комиссии подписал и объявил постановление об утверждении избирательных списков местных организаций политических партий и об обнародовании результатов выборов Черкасского областного совета.
Как отмечает пресс-служба, 14 августа 2017 главе и секретарю Черкасской областной избирательной комиссии сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 (включение в избирательные документы заведомо недостоверных сведений, совершенное членом избирательной комиссии вместе и по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Согласно постановлениям следователя судьи Приднепровского районного суда города Черкассы к подозреваемым применена мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.
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