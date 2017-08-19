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 Политика Украины
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Все про:Горбулин (43) Россия (71906) санкции (6393)

 США вынудят Евросоюз определиться насчет России, - Горбулин

горбулин

Введение Соединенными Штатами новых санкций против России переформатирует систему международных отношений и подтолкнет другие страны к четкому определению своих позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор Института стратегических исследований Национальной академии наук, советник Президента Украины Владимир Горбулин в своем материале для ZN.UA.

По его словам, с 2014 года многие страны мягко дистанцировались от недружественных действий России по отношению к Украине и избегали решительных шагов, но сейчас ситуация изменилась. "Абстрактный разговор о том, что "ценности для нас важнее денег", придется подтверждать действиями", - убежден эксперт.

По мнению Горбулина, европейские лидеры не в восторге от радикальных действий Вашингтона, но не пойдут на конфронтацию с США из-за комплекса внутренних проблем. "Брюсселю проще принять новую активную роль США, чем предлагать свой подход. Хотя бы потому, что своего подхода (кроме абстрактного "давайте жить дружно!") у Брюсселя, а вместе с ним - у Берлина и Парижа, не наблюдается… Все идет к тому, что выборы в Германии закончатся прогнозируемо и Ангела Меркель останется канцлером. А значит, радикальных изменений в политике не только Германии, но и ЕС не предвидится", - констатирует автор.

В то же время он предполагает, что Кремль постарается максимально эффективно использовать противоречия между ЕС и США для ослабления евроатлантической солидарности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции США могут обречь Россию на целое десятилетие стагнации, - Ходорковский

Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил документ. 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.


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Принуждение к ...с ЕС не знаю к чему принуждение. разве, что к соблюдению всех постулатов Международного права
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То й добре- бо ця патова ситуація з Мінськими Угодами вже остогидла.
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Достанет США Европу
США то с Россией не торгует, там пару процентов
А Европа сильно делала свой маленький бизнес
Как говорят в Одессе: "Будем жить, будем посмотреть"
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Не переживай, лермонтов, нищая кацапия, как торговый партнер, скоро будет никому не интересна.
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Да мне по барабану нищая кацапия
Меня волнует богатая Украина
Добавляю тебя в друзья
Будем жить, будем посмотреть. Кому ты друг
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И не только ЕС! Главная коррупционной матка "украв",т.е. Пэдра,уже до конца года должна осуществить полную перезагрузку власти!Врать, крутится и извивается как ссыкливая вошь на гребешке не получится,поскольку без ее мудильно-тупого сговора с х"лом через фиртю,ни одно серьезное решение не принималось.Ответит и она по-полной!
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ляпають на сф порохоботи без хреста 05.08.2017 16:59Ответить і так підряд 4-и рази 05.08.2017 17:03
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стукачі на рекорд?чи як?а по темі?0?
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У тебя флаг американский!
Не гунди, большие люди из Госдепа знают что делать.
Раз поставили Пэдра, не тебе решать.
А вот поинтересоваться тобой, им будет полезно
Информация пользователя отправлена
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НЕКРАСОВ - НЕ ПИСАТЕЛЬ, НЕКРАСОВ СТУКАЧ!!! Ай-я -яй!!!
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Так и есть.
Смотрю, читаю, анализирую.

Работа такая.
И тебя в друзья добавлю, легче общаться будет
Ты ж мне друг?
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І чим я тобі досадив?
Я ж тебе навіть не знаю.
А ось коли на россійській мові пишеш, то я тебе теж в друзі добавляю
Щастя (СЧАСТЬЯ) на твоїй рідній мові
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стукачей никто не уважает на каком языке не пиши)Нехай щастить, у нас доречi кажуть зазвичай
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красава Стэфан! у шокорыгов инфаркт будет
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Извините за репосты, но это мой какой ни есть, но всё шанс
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Брат, с миру по нитку не получится, можешь не успеть

Обратись прямо к нашему Президенту
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У него деньги есть, а мы голоса дадим. Требуется всего-то 20 000 голосов
И пусть наш Гарант посмеет отказать!"
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лермонтов, до сих пор живешь в стране советов? не хочешь помогать - промолчи.
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Таки да, кто-то должен поставить точку в этой кацапской вакханалии!
Раз разнеженные и размякшие, в своём европейском "райку", буржуа - не имеют яиц (или желания) сопротивиться кацапским профитам, то это всё равно кто-то должен сделать - наступить кацапскому двух-головому петуху на шею и свернуть её нах! Пусть, это будут Штаты, Австралия, Канада, да, кто угодно(!) - лишь бы помог вырвать горлянку у кремлёвского петушатника и спалить нах его курятник, вместе с обслугой.
Всем станет трохи легче жить...
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США зроблять так, що рашка скаже Європі "денег нет". Європа відповість "ну ви там, тримайтесь. Всього вам доброго".
Намає такої країни в світі від якої хоч на трошки, щось там критично залежало від рашки. Є чудово, немає ще краще.
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Та вже визжат!
Кандидат от "правых" на должность канцлера ФРГ: "Крым никогда не вернется в Украину."
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Мне кажется что Горбулин на посту секретаря РНБО был бы в разы эффективнее Турчинова.
Потолок Турчинова - спикер ВР, там да - он был на своем месте.
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не думаю что Горбулин или кто-то другой может больше сделать
пока барыги у власти
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Ну на самом деле да, пока ЭТИ у власти - никто не сможет. Ни Горбулин, ни другой кто. Это я так - помечтать "а вдруг ?!".
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ЕС придётся выбирать между деньгами и безопасностью. Мир и спокойствие важнее
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Мы, Секлета Филиповна, что-то одно, а вы... а вы - что-то другое.
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Горбулина только могиола исправит. Старик не соображает что прогнозы "США вынудят Евросоюз" и "радикальных изменений в политике ... ЕС не предвидится" противоречат друг другу.
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это - не баг, это - фича. Горбулин сказал так, что каждый может там увидеть то, что ему больше понравится.
когда местные, форумные патриоты говорят о том, что Европа что-то там должна (прекратить торговлю с рашей/ ввести еще более жесткие санкции/ давить на олигархов и т.д.) они забывают ,что кран от газопровода из раши в ЕС находится у них в руках. казалось бы, поверни вентиль и привет российским поставкам, а значит и поступлениям денег. но нет! дурные-дурные, а мыла не едят. ибо транзит.
простим их. люди за столько лет войны просто устали жить в постоянном напряжении.
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Ну ты и перднул в лужу. Перекрыть транзит - это как наступить себе на яйца и ожидать , что враг оглохнет от твоих воплей. Как только будет хоть попытка перекрыть транзит, сразу остановится европейская помощь Украине и оживут северные, южные, турецкие и прочие потоки. Ты, великий аналитег, слушай что дядя Горбулин говорит и не отсвечивай.
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дорогой, я тут сколько уже читал возмущенных постов о торговле на крови ЕС с рашей... довольно много людей тут (да вот хоть ты) не хотят "наступать себе на яйца". но они упорно требуют чтобы этот номер проделал ЕС со своими "яйцами". что это, если не великий пример стратегического мышления? к тому же я тут каждый день читаю, что Европа ни черта не помогает Украине. так о чем жалеть?
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Жена - гражданка США.
Дочь - гражданка Франции.
Сын - гражданин Великобритании.
Трудно нынче российскому патриоту...

США вынудят Евросоюз определиться насчет России, - Горбулин - Цензор.НЕТ 6390
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_Да евробляди уже как раз таки определились. Примерно этак к миллениуму. Как уйло стало фюрером всея рашки, так и понеслась евроизда по кочкам. Со всеми их принципами, ценностями и прочей показной шелухой. Ни две чечнских войны, ни Грузия, ничем им не помешали делать гешефт с людоедами.

_Евроляди!
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крім Західної Європи зараз набирають силу інші гравці: Балтія, країни Східної Європи, де непевні хіба що тільки Сербія та Угорщина.
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Похоже решили таки сменить, директора и сотрудников бензоколонки
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В последнее время политики Германии разного сорта
и уровня выступают фактически в поддержку разбойничьей политики России (не
только Путина, не надо себя обманывать).
В связи с этим полезно вспомнить об истории
взаимоотношений России и Германии на протяжении нескольких последних столетий.
Если предположить, что Пётр I был на 100 %
русский, a император Павел был действительно сыном голштинского принца - внука Петра I,
ставшего потом императором Петром III (в чем есть большие сомнения), то начиная
с ХIX века Россией правила немецкая династия. Все принцессы, на которых
женились Российские императоры, были выходцами из княжеств Германии. У
последнего Российского императора Николая II, если и была русская кровь, ее
было не больше 1/64 или скорее 1/128.

Первая Мировая война была начата между
родственниками - Германским кайзером Вильгельмом и его племянником - Российским
императором Николаем II. О роли Германии в финансовой поддержке большевиков и октябрьском
перевороте написано много. Первой западной страной, которая признала большевиков, была Германия. Об экономическом и военном сотрудничестве большевистской
России и Германии перед Второй мировой войной также написано много. Как неопровержимо доказал историк Суворов (выходец из Украины
Резун), нападение Германии на сталинский СССР было превентивной мерой, поскольку
все войска СССР были стянуты к границе и были готовы к наступлению в Западную Европу. Поэтому позиция Германии, давнего исторического союзника России,
в поддержку ее агрессивных устремлений, не должна вызывать удивления.
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Все правильно. Только если раньше в агресии расеи Германия видела, хоть и призрачную, но свою выгоду, то теперь выгода от агрессивной политики расеи для германии весьма сомнительна, разве для отдельных купленных политиков.
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Богатый Сосед окружен Бедными ,- и всегда наблюдая как они между собой дерутся ,- Потирает руки , не входя в суть Драки,- Но придет Время и его размеренная жизнь Нарушится , пропадет Сон вместе с Благополучием и не где то Там , а в его собственном Доме.
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Ой, прикол. Показывают Мадагаскар3 . И даже в мультяшек сделали пародию на русских 😀😀😀
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Мне кажется вся эта возня с кремлем,только потому ,что козломордые имеют ядерное оружие. Чем они так ценны для Европы? Что в них такого особенного? Природные ресурсы,так они и так ими торгуют,что бы выглядеть хоть как то "людьми". Без ЯО они никто и зовут их никак,и это понимает сам плешивый.Кому они могут противостоять с обычным вооружением? Поэтому пользуясь случаем,выторговывают себе ,на деньги обитателей земли русской,удобные "позы".
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Рабссия начала кормить Германию с сентября 1919 года,а в Москве был создан штаб по оказанию помощи братским немецким революцинерам.Финансировал всё это личный банкир чЛенина Яков Ганецкий по прямому приказу Ульянова-чЛенина-Бланка...
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Роман Карцев! ПЛАН Путина! Великолепно!последнее выступление. :p https://www.youtube.com/watch?v=MOb877a7Zq4
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Мир ИЗМЕНИЛСЯ!!!Но не Горбулин...старые "подходы" могут засунуть себе в Ж...!!!...
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Из российских СМИ. РБК.РУ
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Путин поручил сократить число посадок россиян.
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кацаПсинский пропогондонский канал Лайф Гоффно-ньюс сдох смертью храбрых.Денех нет у Димона ...
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кацаПсины товар жидо-бандеровской Хунты не покупают.не пужаай рюсских патриотов...
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Годовой бюджет РАБссии 2017 года 247 миллиардов долларов.Такой бюджет был у маленькой Бельгии 9 лет назад...
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Дай Бог дядьке побольше лет жизни в светлом разуме!
Человек который видит основы явления!
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И о хорошем ! В Черное море опять вошел американский эсминец " Портер ",частый гость в наших краях и в частности у меня в Одессе . Так что всем спокойной ночи. P.S. А может предложить ему постоянную прописку у нас ?!
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Пусть остаётся! С превеликим нашим удовольствием.
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На сегодняшний день реально рулят в мире только США. Остальное просто шолупонь. Эта машина перемалывает все. США всегда добивается своих целей, даже когда остальным кажеться что они проиграли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША вынудят Евросоюз определиться насчет России, - Горбулин
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