 США вынудят Евросоюз определиться насчет России, - Горбулин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор Института стратегических исследований Национальной академии наук, советник Президента Украины Владимир Горбулин в своем материале для ZN.UA.
По его словам, с 2014 года многие страны мягко дистанцировались от недружественных действий России по отношению к Украине и избегали решительных шагов, но сейчас ситуация изменилась. "Абстрактный разговор о том, что "ценности для нас важнее денег", придется подтверждать действиями", - убежден эксперт.
По мнению Горбулина, европейские лидеры не в восторге от радикальных действий Вашингтона, но не пойдут на конфронтацию с США из-за комплекса внутренних проблем. "Брюсселю проще принять новую активную роль США, чем предлагать свой подход. Хотя бы потому, что своего подхода (кроме абстрактного "давайте жить дружно!") у Брюсселя, а вместе с ним - у Берлина и Парижа, не наблюдается… Все идет к тому, что выборы в Германии закончатся прогнозируемо и Ангела Меркель останется канцлером. А значит, радикальных изменений в политике не только Германии, но и ЕС не предвидится", - констатирует автор.
В то же время он предполагает, что Кремль постарается максимально эффективно использовать противоречия между ЕС и США для ослабления евроатлантической солидарности.
Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил документ. 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.
4936 72
Материалы по теме: Санкции против России
В МИД Турции объяснили, почему не одобряют санкции ЕС против РФ: Предпочитаем политическое урегулирование и диалог(61)
США ответят на сокращение дипмиссии в РФ к 1 сентября, - Тиллерсон(91)
За два года в России уничтожено 17 тонн санкционных продуктов(127)
В Совфеде РФ предлагают ограничить присутствие Siemens на российском рынке в ответ на новые санкции ЕС(189)
Партия регионов надеется, что усиление роли русского языка поможет ей победить - Deutsche Welle(8)
ЕС солидаризуется с националистическими силами в Украине, - в Совфеде РФ сравнили санкции за поставки Siemens в Крым с подрывами линий электропередач(113)
Новые санкции США противоречат интересам Германии и ЕС, - Габриэль(166)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
США то с Россией не торгует, там пару процентов
А Европа сильно делала свой маленький бизнес
Как говорят в Одессе: "Будем жить, будем посмотреть"
Ответить
Ответить
Ответить
Меня волнует богатая Украина
Добавляю тебя в друзья
Будем жить, будем посмотреть. Кому ты друг
Ответить
Ответить
А ще щось можеш ляпнути?
Ответить
Ответить
стукачі на рекорд?чи як?а по темі?0?
Ответить
Ответить
Не гунди, большие люди из Госдепа знают что делать.
Раз поставили Пэдра, не тебе решать.
А вот поинтересоваться тобой, им будет полезно
Информация пользователя отправлена
Ответить
Ответить
Смотрю, читаю, анализирую.
Работа такая.
И тебя в друзья добавлю, легче общаться будет
Ты ж мне друг?
Ответить
Ответить
Я ж тебе навіть не знаю.
А ось коли на россійській мові пишеш, то я тебе теж в друзі добавляю
Щастя (СЧАСТЬЯ) на твоїй рідній мові
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
скинь футболку!
Ответить
Ответить
Форумчан прошу помощи…
Болезнь супруги уже вымотала, а моих ресурсов уже не хватает…
Потому и прошу помощи…
Не знаю, что и еще сказать, если есть возможность - выручайте
Карточка ПриватБанка - 4149 6258 0503 3204
Бердникова Наталья Николаевна
Спасибо…
Извините за репосты, но это мой какой ни есть, но всё шанс
Ответить
Обратись прямо к нашему Президенту
Сайт петиций
У него деньги есть, а мы голоса дадим. Требуется всего-то 20 000 голосов
И пусть наш Гарант посмеет отказать!"
Ответить
Ответить
Раз разнеженные и размякшие, в своём европейском "райку", буржуа - не имеют яиц (или желания) сопротивиться кацапским профитам, то это всё равно кто-то должен сделать - наступить кацапскому двух-головому петуху на шею и свернуть её нах! Пусть, это будут Штаты, Австралия, Канада, да, кто угодно(!) - лишь бы помог вырвать горлянку у кремлёвского петушатника и спалить нах его курятник, вместе с обслугой.
Всем станет трохи легче жить...
Ответить
Намає такої країни в світі від якої хоч на трошки, щось там критично залежало від рашки. Є чудово, немає ще краще.
Ответить
Кандидат от "правых" на должность канцлера ФРГ: "Крым никогда не вернется в Украину."
Ответить
Потолок Турчинова - спикер ВР, там да - он был на своем месте.
Ответить
пока барыги у власти
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
когда местные, форумные патриоты говорят о том, что Европа что-то там должна (прекратить торговлю с рашей/ ввести еще более жесткие санкции/ давить на олигархов и т.д.) они забывают ,что кран от газопровода из раши в ЕС находится у них в руках. казалось бы, поверни вентиль и привет российским поставкам, а значит и поступлениям денег. но нет! дурные-дурные, а мыла не едят. ибо транзит.
простим их. люди за столько лет войны просто устали жить в постоянном напряжении.
Ответить
Ответить
Ответить
Жена - гражданка США.
Дочь - гражданка Франции.
Сын - гражданин Великобритании.
Трудно нынче российскому патриоту...
Ответить
_Евроляди!
Ответить
Ответить
Ответить
В последнее время политики Германии разного сорта
и уровня выступают фактически в поддержку разбойничьей политики России (не
только Путина, не надо себя обманывать).
В связи с этим полезно вспомнить об истории
взаимоотношений России и Германии на протяжении нескольких последних столетий.
Если предположить, что Пётр I был на 100 %
русский, a император Павел был действительно сыном голштинского принца - внука Петра I,
ставшего потом императором Петром III (в чем есть большие сомнения), то начиная
с ХIX века Россией правила немецкая династия. Все принцессы, на которых
женились Российские императоры, были выходцами из княжеств Германии. У
последнего Российского императора Николая II, если и была русская кровь, ее
было не больше 1/64 или скорее 1/128.
Первая Мировая война была начата между
родственниками - Германским кайзером Вильгельмом и его племянником - Российским
императором Николаем II. О роли Германии в финансовой поддержке большевиков и октябрьском
перевороте написано много. Первой западной страной, которая признала большевиков, была Германия. Об экономическом и военном сотрудничестве большевистской
России и Германии перед Второй мировой войной также написано много. Как неопровержимо доказал историк Суворов (выходец из Украины
Резун), нападение Германии на сталинский СССР было превентивной мерой, поскольку
все войска СССР были стянуты к границе и были готовы к наступлению в Западную Европу. Поэтому позиция Германии, давнего исторического союзника России,
в поддержку ее агрессивных устремлений, не должна вызывать удивления.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
------------------------------------------
Путин поручил сократить число посадок россиян.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Человек который видит основы явления!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить