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 Политика Украины, Технологии
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Все про:Кабмин (10487) 4G (9)

 Кабмин открыл диапазон для внедрения в Украине 4G

4g

В пятницу, 18 августа 2017 года, Кабинет министров Украины внес изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины и открыл диапазон 1800 МГц.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на Правительственном портале.

"В пятницу, 18 августа 2017 года, правительство внесло изменения в план использования радиочастотного ресурса Украины. В частности, принято решение о гармонизации спектра для систем подвижной (мобильной) связи четвертого поколения в диапазоне 1800 МГц", - сказано в сообщении.

Как отмечается, открытие диапазона 1800 МГц для внедрения радиотехнологии 4G позволит стимулировать развитие отечественной сферы телекоммуникаций, цифровой экономики, будет способствовать повышению инвестиционного климата Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин запускает процедуру продажи лицензий связи 4G

"Уже до конца текущего года предполагается проведение тендера на выдачу 4G-лицензий. Ожидаемые поступления в государственный бюджет будут составлять минимум 3,975 млрд грн", - отметили в Кабмине.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Кабмин одобрил условия внедрения в Украине 4G.
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Открыл диапазон для внедрения...
Слава кабмину...
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Как то написано не человеческим,не живым языком...выделены частоты для 4G- и то как то понятнее
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як Заходу перевірити, чи все в нас так гарно - а легко. Особисто я вражена ((
https://www.facenews.ua/news/2017/371952/
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а 3G закрыли диапазон не открывая ?
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Явно что кто то кому то дал/даст взятку, или проведут тендер для своих только, или не доплатят, или переплатят... Кто то на кого то потом подаст в суд, кто то на кого то скинет компромат...Программа "Схемы" проведет расследование.... Вообщем все будет как обычно..., но это будет потом... А пока слава 4G... - Украина последняя страна на континенте, которая еще не внедрила этот формат... -
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Для такой густонаселенной страны как Украина мало будет одного 1800 Мгц диапазона, нужно сразу было открыть и 2600 MГц диапазон для крупных городов, а малонаселенных местах и 850 МГц (так как 800 уже занят CMDA800.
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Зашибись, давно жду LTE, батарейку садит не намного сильнее 3G, но скорость намного веселее.
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Что значит " открыл диапозон"? Это на Нобелевскую тянет.
Кабмин разродился -так вернее.
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у вас чо до сих пор нет 4г? ахахах вы чо африканцы чтоль
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А че "мелочиться"???...???Валяйте СРАЗУ в 10G???!!!Кому какая разница???и БАБЛА "срубите" за счёт любителей гречки...
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лучше бы сделали все, что бы Paypal пришел в Украину.
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Водафон перегоняет своих крепостных на пакеты с высокой оплатой, мотивируя что уже "Нет таких пакетов как у вас были, отменили", Не подключайтесь к ним, отношение к абонента хамское, как ранее у укртелекома.Вероятно злые что за 3жи заплатили, а развернутся не дали, ну а на ком злость согнать??
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підтримую. гівняне 3Джі за межами міст. А реклами тіпа там 5Джі вже...
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Какой нормальный вообще возьмёт ВОдафон. Это кацапячая перемаркированая шваль бывшая МТС, со всеми вытекающими как полный контроль кацапячего ФСБ с записью всех ваших разговоров ,СМС,ММС. Да и вобще нафиг кацапское дерьмо поддерживать.
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балаболы, когда paypal деньги выводить будет?
или в первую очередь биткоины ̶у̶р̶е̶г̶у̶л̶и̶р̶о̶в̶а̶т̶ь̶ прибрать надо?

все для людей...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин открыл диапазон для внедрения в Украине 4G
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