 Кабмин открыл диапазон для внедрения в Украине 4G

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на Правительственном портале.
"В пятницу, 18 августа 2017 года, правительство внесло изменения в план использования радиочастотного ресурса Украины. В частности, принято решение о гармонизации спектра для систем подвижной (мобильной) связи четвертого поколения в диапазоне 1800 МГц", - сказано в сообщении.
Как отмечается, открытие диапазона 1800 МГц для внедрения радиотехнологии 4G позволит стимулировать развитие отечественной сферы телекоммуникаций, цифровой экономики, будет способствовать повышению инвестиционного климата Украины.
"Уже до конца текущего года предполагается проведение тендера на выдачу 4G-лицензий. Ожидаемые поступления в государственный бюджет будут составлять минимум 3,975 млрд грн", - отметили в Кабмине.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Кабмин одобрил условия внедрения в Украине 4G.
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Слава кабмину...
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https://www.facenews.ua/news/2017/371952/
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Кабмин разродился -так вернее.
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или в первую очередь биткоины ̶у̶р̶е̶г̶у̶л̶и̶р̶о̶в̶а̶т̶ь̶ прибрать надо?
все для людей...
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