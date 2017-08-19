 Кабмин открыл диапазон для внедрения в Украине 4G

Как передает

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"В пятницу, 18 августа 2017 года, правительство внесло изменения в план использования радиочастотного ресурса Украины. В частности, принято решение о гармонизации спектра для систем подвижной (мобильной) связи четвертого поколения в диапазоне 1800 МГц", - сказано в сообщении.

Как отмечается, открытие диапазона 1800 МГц для внедрения радиотехнологии 4G позволит стимулировать развитие отечественной сферы телекоммуникаций, цифровой экономики, будет способствовать повышению инвестиционного климата Украины.

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"Уже до конца текущего года предполагается проведение тендера на выдачу 4G-лицензий. Ожидаемые поступления в государственный бюджет будут составлять минимум 3,975 млрд грн", - отметили в Кабмине.

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