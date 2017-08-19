 52 картины из крымского музея находятся в розыске Интерпола, - прокуратура. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик.
"Надеюсь, что больше не возникнет вопросов относительно сообщения об объявлении в розыск картин Музейного фонда Украины.
Произведения искусства, а именно 52 картины Музейного фонда Украины, которые в марте 2014 были противоправно вывезены на временно оккупированную территорию полуострова Крым, внесены в учеты Генерального секретариата Интерпола как "похищенные"", - написала она.
18 февраля 2014 года Симферопольский художественный музей отправил в Мариупольскую картинную галерею им. Куинджи 53 работы русских художников XVIII-XIX вв. Выставка в планировалась до 31 мая 2014 года, но была закрыта раньше, поскольку крымские музейщики потребовали вернуть экспонаты. По сообщению российских СМИ, в конце марта 2014 года картины из мариупольского музея забрала группа отставных военных из Крыма, и доставила полотна на аннексированный полуостров.
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