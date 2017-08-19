EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Политика Украины
  35  0
Все про:Интерпол (415) картина (190) музей (504)

 52 картины из крымского музея находятся в розыске Интерпола, - прокуратура. ДОКУМЕНТ

52 картины Музейного фонда Украины, которые в марте 2014 были противоправно вывезены в оккупированный Крым, внесены в учеты Генерального секретариата Интерпола как "похищенные".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик.

"Надеюсь, что больше не возникнет вопросов относительно сообщения об объявлении в розыск картин Музейного фонда Украины.

Произведения искусства, а именно 52 картины Музейного фонда Украины, которые в марте 2014 были противоправно вывезены на временно оккупированную территорию полуострова Крым, внесены в учеты Генерального секретариата Интерпола как "похищенные"", - написала она.


52 картины из крымского музея находятся в розыске Интерпола, - прокуратура 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Народному художнику Украины Ивану Марчуку вернули картины, - советник министра МВД Апостол. ФОТОрепортаж

18 февраля 2014 года Симферопольский художественный музей отправил в Мариупольскую картинную галерею им. Куинджи 53 работы русских художников XVIII-XIX вв. Выставка в планировалась до 31 мая 2014 года, но была закрыта раньше, поскольку крымские музейщики потребовали вернуть экспонаты. По сообщению российских СМИ, в конце марта 2014 года картины из мариупольского музея забрала группа отставных военных из Крыма, и доставила полотна на аннексированный полуостров.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины52 картины из крымского музея находятся в розыске Интерпола, - прокуратура. ДОКУМЕНТ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти