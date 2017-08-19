 Террористы атаковали позиции ВСУ из танка и минометов: 1 боец ранен

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, наиболее горячо было на донецком направлении. В районе авдеевской промзоны оккупанты фактически всю ночь били по украинским позициям из танка, минометов различных калибров и гранатометов. Кроме того, под вражеским огнем оказались укрепления на подступах к Пескам, Зайцево, Новолуганскому.
На луганском направлении боевики проявляли активность у Крымского. Там они дважды открывали огонь по бойцам ВСУ.
На мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования выпустили более 20 мин калибра 82 миллиметра возле Павлополя и Старогнатовки.
Сегодня один украинский военный был ранен.
Напомним, за минувшие сутки (18 августа) незаконные вооруженные формирования 25 раз нарушили режим тишины. В ходе боевых действий трое украинских воинов получили ранения.
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шиловоенная вмешкетайна), получили ли коды доступа для оперативной корректировки огня радарами AN/TPQ.
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сказано же торговых партнеров не трогать.
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в связи с тем, что объявленный режим прекращения огня соблюдает только украинская сторона, а оккупанты его постоянно нарушают. «У нас войска имеют приказ не открывать огонь в ответ, а не на упреждение… Они открывают огонь в критической ситуации, когда удержать позицию под обстрелом не представляется реальным. Отсюда все потери», - . «Это не война, а просто расстрел наших позиций»,
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