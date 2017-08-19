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 Террористы атаковали позиции ВСУ из танка и минометов: 1 боец ранен

обстрел боевик белое

Российско-террористические войска 19 августа продолжали обстреливать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, наиболее горячо было на донецком направлении. В районе авдеевской промзоны оккупанты фактически всю ночь били по украинским позициям из танка, минометов различных калибров и гранатометов. Кроме того, под вражеским огнем оказались укрепления на подступах к Пескам, Зайцево, Новолуганскому.

На луганском направлении боевики проявляли активность у Крымского. Там они дважды открывали огонь по бойцам ВСУ.

На мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования выпустили более 20 мин калибра 82 миллиметра возле Павлополя и Старогнатовки.

Сегодня один украинский военный был ранен.

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Напомним, за минувшие сутки (18 августа) незаконные вооруженные формирования 25 раз нарушили режим тишины. В ходе боевых действий трое украинских воинов получили ранения.
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так она может и есть, только танчик увидеть надо для этого.
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Без неё - плохо, но.... она сама кацапов не убивает. Фантастический сценарий: нам дали 20 тыс. Джавелинов ( и даже привезли их на передовую) и что, война сразу кончиться? Разве что в мультике....
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Нет. Место нахождения танка -вот главный вопрос. Не видно и .чаще всего, не слышно выстрела .Об этом не однократно говорили участники АТО- найти танк сложная задача.
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Не хватает оперативного визуального он-лайн-мониторинга зоны боевых действий непосредственно на передовой. Ну и непризнаются пока (шиловоенная вмешкетайна), получили ли коды доступа для оперативной корректировки огня радарами AN/TPQ.
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Про тайну- согласен. А про танк- локально 1 танк очень тяжело.
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не знаю. Как-то эти дивайсы вычисляют орудие по одному выстрелу.
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Если стреляет из закрытой позиции - его просто так не достать. особенно ели позиция в жилой застройке.
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Приближаются праздники, нашим парням нужно подготовиться отвечать...
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Все танки и пушки стреляющие в сторону Европы должны быть уничтожены!
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ну що сказать....... який президент такі і відповіді.ну не дає він воно відповіді
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Так дай достойный ответ врагу, пойди уничтожь этот танк.
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так все добровольцы теперь под колпаком. , это же не вылкулы с трухановыми и мураевыми.
сказано же торговых партнеров не трогать.
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это не позиционная война. Это просто расстрел»

в связи с тем, что объявленный режим прекращения огня соблюдает только украинская сторона, а оккупанты его постоянно нарушают. «У нас войска имеют приказ не открывать огонь в ответ, а не на упреждение… Они открывают огонь в критической ситуации, когда удержать позицию под обстрелом не представляется реальным. Отсюда все потери», - . «Это не война, а просто расстрел наших позиций»,
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.....это не война и не растрел !!!! это хуже - ЭТО УБИЙСТВО ЗАЩИТНИКОВ УКРАИНЫ !!!! понятно тебе ???? УБИЙСТВО !!!
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"террористи атакували...". а чому до сих пір на державному рівні, ні днр, ні лнр не визнані, як террористичні утворення?
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Какая нафиг война? Импорт товаров из России в Украину вырос в 1,5 раза! то торговые партнеры нашей власти.
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так атаковали или опять цинично обстреляли.....Не хватало еще пацанам без нужной поддержки еще в ближний бой вступать.
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Всі ці фронтові зведення вже вкотре викликають в душі просто обурення, оскільки Президент України як Верховний Головнокомандуючий має віддавати АДЕКВАТНІ ситуації накази. Думається, що якби на передовій був його син, ці накази були би дещо іншими. Або б якщо особисто Порошенко супроводжував загиблих українських воїнів до рідних домівок - щоб побачив очі батьків, що втратили своїх синів від такого бездарного керівництва. До речі, в Конституції України сказано, що Президент України є її гарантом. Чому ж він вперто не виконує статтю Конституції, в якій сказано про те, що життя і здоровя громадян України є найвищою цінністю держави. Чи не є це підставою для імпічменту Порошенка?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы атаковали позиции ВСУ из танка и минометов: 1 боец ранен
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