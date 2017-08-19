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 Сегодня террористы атаковали позиции ВСУ из танка и минометов: 1 боец ранен

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Российско-террористические войска 19 августа продолжали обстреливать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, наиболее горячо было на донецком направлении. В районе авдеевской промзоны оккупанты фактически всю ночь били по украинским позициям из танка, минометов различных калибров и гранатометов. Кроме того, под вражеским огнем оказались укрепления на подступах к Пескам, Зайцево, Новолуганскому.

На луганском направлении боевики проявляли активность у Крымского. Там они дважды открывали огонь по бойцам ВСУ.

На мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования выпустили более 20 мин калибра 82 миллиметра возле Павлополя и Старогнатовки.

Сегодня один украинский военный был ранен.

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Напомним, за минувшие сутки (18 августа) незаконные вооруженные формирования 25 раз нарушили режим тишины. В ходе боевых действий трое украинских воинов получили ранения.
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