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 Спорт
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Все про:договорняк (18) Жданов (140) хоккей (125)

 "Жду детальной информации от Федерации хоккея Украины", - Жданов прокомментировал сообщение о "сливе" матча сборной по хоккею на ЧМ-2017

хоккей

Игроки сборной Украины по хоккею будут наказаны, если будет доказано, что они "слили" матч против команды Южной Кореи на домашнем чемпионате мира в дивизионе 1А в апреле этого года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

"По новости о том, что на чемпионате мира игроки сборной Украины "слили" свою последнюю игру с командой Южной Кореи: жду детальной информации от Федерации хоккея Украины. Если это окажется правдой, буду требовать наказания по всем нормам спортивного права. Как бы обидно ни было, мы не имеем права скрывать такие факты, а наоборот, показать пример борьбы с "договорняками"", - отметил он.

"Договорные матчи были, есть и останутся позором, а те, кто участвуют в этих схемах, от менеджеров до игроков, должны быть строго наказаны в соответствии с действующим законом Украины", - добавил министр.

Отметим, ранее издание "Обозреватель" сообщило о том, что два хоккеиста сборной Украины (вратарь Эдуард Захарченко и защитник Владимир Варивода) признались в сдаче матча команде Южной Кореи на чемпионате мира 2017 года в дивизионе 1А. Согласно закону Украины "О предотвращении влияния коррупционных правонарушений на результаты официальных спортивных соревнований" за попытку сдать поединок спортсменам грозит штраф от 560 тысяч гривен или ограничение свободы от двух до пяти лет. Возможен вариант лишения свободы на такой же срок со специальной конфискацией.

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Слили... не слили...
Спорт давно перестал быть спортом в полном своем смысле...
И как принято... почему-то нонче глаголить...
Ничего личного..... Это просто бизнес...
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Опоздали на целый день.
Украинские сайты уж 40 часов об этом трындят.
Ссыкотно Цензору такую новость подавать было, одобрения сверху ждали?
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а ребята молодцы..за те копейки, что платит педерация можно только шайбы подавать на лёд)
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А у нас еще и хокеисты есть? Наверно обратно ДАУНБАС Колесникова.
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Посмотрите украинские футбольные команды на еврокубках, там одни сливы, например Киевское Динамо, разные матчи, разная игра с одной и той же командой.
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Цензор.НЕТНовостиСпорт"Жду детальной информации от Федерации хоккея Украины", - Жданов прокомментировал сообщение о "сливе" матча сборной по хоккею на ЧМ-2017
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