 "Отвечать за содеянное будет тот, кто сидел за рулем", - Геращенко о ДТП с кортежем Дыминского

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал на странице в Facebook советник главы МВД, нардеп (НФ) Антон Геращенко.
Он напомнил, что вчера во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием кортежа олигарха Петра Дыминского.
"В результате грубого нарушения правил дорожного движения автомобилем "Mercedes" погибла прекрасная молодая девушка Наталия Трила. Полицией по факту смертельного ДТП начато криминальное производство. Водителю-убийце грозит от 5 до 10 лет лишения свободы", - сообщает Геращенко.
Он также подчеркивает, что отвечать за содеянное будет тот, кто сидел за рулем.
"Не фунт и не стрелочник. Это принципиальная позиция Министра МВД Арсен Аваков, Главы Нацполиции Сергея Князева и моя. Если следствие установит, что за рулем Mercedes был Президент ФК "Карпаты", совладелец телеканала "Zik" Петр Дыминский, - то именно Петр Дыминский пойдет под суд", - пишет Геращенко.
Он пообещал детально информировать общество о ходе расследования этой трагедии.
"Она будет лакмусовой бумагой, которая покажет всем, что Революция Достоинства была не напрасна", - написал нардеп.
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там также есть серия -где сбивают женщину за рулем сидел сенатор в стельку
пьяный.. а потом бамц-- и уже за рулем сидел один из его охранников... а простой
полицейский додумался до простой вещи- авто увезли на штрафную площадку после
ДТП, а во время аварии сработали подушки безопасности так вот по следам ДНК на
подушках точно нашли и установили- чье ДНК было на подушке водителя в момент
срабатывания оказалось сенатора...а есть еще и боковые шторки и подушки.. тем
более в Мэрсе и тюнингового ателье АМG
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Путин не привез денежные потоки, но привез наводнение и селевые потоки:
-Видишь, там на горе возвышается крест
-Под ним с десяток солдат.. повеси-ка на нем..
Но, учитель, на касках блистают рога,
Чёрный ворон кружит над крестом,
Объясни мне сейчас, пожалей дурака,
А распятье оставь на потом.
Онемел Спаситель и топнул в сердцах
По водной глади ногой, -
Ты и верно дурак, и Диман с качечкочкой на перевес весь в слезах
Побрел с пескарями домой.
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Омельченко поперхнулся
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винили что виновата девушка что авто олигарха неслось на огромной скорости
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62 года, был депутатом от "Нашей Украины", потом от "Партии Регионов", потом был НИКЕМ.
Уже 11 лет он вне политики.
Состояние 100 млн, от бизнеса отошел, ...
Короче говоря - ПЕНСИОНЕР!
Вот Ахметова посадил бы - вот это была бы "лакмусовая бумажка", не бумажка - РУЛОН!
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сором"язливість))) прикрашає людину!
і друге - вони будуть тиснути на слідство й суд?!
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А тому кто будет сидеть (недолго), нам так не жить (обида)
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А если он сидел за рулем, но не нарушал ПДД, что тогда? Или у нас уже теперь по умолчанию виноват тот, кто выжил в ДТП? А погибший в ДТП не может быть его виновником, так получается по словам Пиаращенка?
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Скоко раз оно хвалилось и булькало с экранов, а закрыл лишь на максимальный срок гопников, которые якобы(?) на него покушались!...
Кому нужен этот мерзкий хомячок ?...
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ужас конечно...... дороге все равно кто за рулём, у неё есть правила....
Свежо, вот буквально вчера Киев светофор, стою, загорается зельный, трогаюсь (хорошо что всегда делаю расчет на дебилов едущих на красный) и тут чудо с айфоном в руке на субару проезжает на красный, я ей сигналю еле успеваю остановится в полуметре от неё аж холодок по спине пошел (а ведь мог влететь ей прямо в водительскую дверь), а это чучело едет как не в чём не бывало..... догоняю, ровняюсь, опускаю стекло и говорю - чтоже ты делаешь "солнышко" тебе же ещё детей рожать ты же так погибнешь...... реакцыя тела - средний палец и по газам с подрезаниями....я не злопаметный и хотел помочь, но..... найдётся тот кто не будет утормаживаться и отправит к чертям это недорозумение... вот как -то так...
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Гроші та зв'язки зроблять свою справу.
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