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 Политика Украины, Происшествия
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Материалы по теме:
Все про:ДТП (6001) Дыминский (6) Львовщина (1592) Геращенко_Антон (945)

 "Отвечать за содеянное будет тот, кто сидел за рулем", - Геращенко о ДТП с кортежем Дыминского

дтп

Правоохранительные органы проведут прозрачное расследование смертельного ДТП во Львовской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал на странице в Facebook советник главы МВД, нардеп (НФ) Антон Геращенко.

Он напомнил, что вчера во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием кортежа олигарха Петра Дыминского.

"В результате грубого нарушения правил дорожного движения автомобилем "Mercedes" погибла прекрасная молодая девушка Наталия Трила. Полицией по факту смертельного ДТП начато криминальное производство. Водителю-убийце грозит от 5 до 10 лет лишения свободы", - сообщает Геращенко.

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Он также подчеркивает, что отвечать за содеянное будет тот, кто сидел за рулем.

"Не фунт и не стрелочник. Это принципиальная позиция Министра МВД Арсен Аваков, Главы Нацполиции Сергея Князева и моя. Если следствие установит, что за рулем Mercedes был Президент ФК "Карпаты", совладелец телеканала "Zik" Петр Дыминский, - то именно Петр Дыминский пойдет под суд", - пишет Геращенко.

Он пообещал детально информировать общество о ходе расследования этой трагедии.

"Она будет лакмусовой бумагой, которая покажет всем, что Революция Достоинства была не напрасна", - написал нардеп.

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Намекну из одного сериала США "Голубая кровь" про полицию..
там также есть серия -где сбивают женщину за рулем сидел сенатор в стельку
пьяный.. а потом бамц-- и уже за рулем сидел один из его охранников... а простой
полицейский додумался до простой вещи- авто увезли на штрафную площадку после
ДТП, а во время аварии сработали подушки безопасности так вот по следам ДНК на
подушках точно нашли и установили- чье ДНК было на подушке водителя в момент
срабатывания оказалось сенатора...а есть еще и боковые шторки и подушки.. тем
более в Мэрсе и тюнингового ателье АМG
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ЗИК....... а чому далі не продовжуєш ? видно насолив тобі Саакашвілі пєтя... ну дякуй богу що ще не на шибениці.
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"Если следствие установит, что за рулем Mercedes был Дыминский, - то именно Дыминский пойдет под суд", - пишет Геращенко." ---- Что-то очень слабо верится !!
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Конечно не пойдёт,пойдёт под суд попка-шофёр,но Гаедошик с Аваковым подоят не хило Дыминского
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Никто ни за что отвечать не будет,пока воры в Украине остаются при власти ,слесарь Петя или учительница Марья Ивановна ответили бы по полной а эти нет !
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песня хуйла в кримневаш.

Путин не привез денежные потоки, но привез наводнение и селевые потоки:
-Видишь, там на горе возвышается крест
-Под ним с десяток солдат.. повеси-ка на нем..
Но, учитель, на касках блистают рога,
Чёрный ворон кружит над крестом,
Объясни мне сейчас, пожалей дурака,
А распятье оставь на потом.
Онемел Спаситель и топнул в сердцах
По водной глади ногой, -
Ты и верно дурак, и Диман с качечкочкой на перевес весь в слезах
Побрел с пескарями домой.
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Хардин, ты же хвастался что деньги тоже незаконным способом добываешь.
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"Она будет лакмусовой бумагой, которая покажет всем, что Революция Достоинства была не напрасна", - написал нардепИсточник: https://censor.net.ua/n452309
Омельченко поперхнулся
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Надо полагать, что убийства на Майдане нардеп Антонина уже все нарасследовала.
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навряд, кстати в прошлой теме про это дтп уже боты или не знаю может просто дураки
винили что виновата девушка что авто олигарха неслось на огромной скорости
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Вітаю,як воно?Щось Джамала зовсім не бачу,ти не в курсі що сталося?
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Навіть якщо за кермом був Димінський,то за кермом був не він,а його штучний двійник,який зараз уже не виглядає як двійник,бо тепер уже не двійник.(с)
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Так,так, зараз рюкзаков стане в принципову позицію перед своєю зграєю!
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З таким міністром, як Аваков, Димінський швидко стане мільйонером. Звичайно, якщо зараз він мільярдер.
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"отвечать" буде "стрілочник" ( ніхто ) ...а от ZiK доведеться "переоформити" на нового власника ... навіть можна не здогадуватися хто це буде ...раз "говорящий тельбух" озвучив "пред'яву" ...
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Цікаво, чи новий власник Карпат зможе вивести їх з дупи?!
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Прапорець в мене блювотний. Вибачте , товариство.
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С деньгами не лохонут хотя бы?- А то у нас один тут сьездил в Москву на заработки. Мало того что не заплатили, так еще и морду дома теперь каждый день бьют.
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Та какая в ж*пу "лакмусовая бумажка"?!!
62 года, был депутатом от "Нашей Украины", потом от "Партии Регионов", потом был НИКЕМ.
Уже 11 лет он вне политики.
Состояние 100 млн, от бизнеса отошел, ...
Короче говоря - ПЕНСИОНЕР!
Вот Ахметова посадил бы - вот это была бы "лакмусовая бумажка", не бумажка - РУЛОН!
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"Это принципиальная позиция Министра МВД Арсен Аваков, Главы Нацполиции Сергея Князева и моя.Источник:https://censor.net.ua/n452309"
сором"язливість))) прикрашає людину!
і друге - вони будуть тиснути на слідство й суд?!
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Да нормально всё! Оплачено!
А тому кто будет сидеть (недолго), нам так не жить (обида)
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во геращенко даёт! следствие не проведено, суд не избрал обвиняемого, а он водителя обвинил. да может так сложится, что вообще аварию спровоцировала третья сторона и водитель этого мерседеса тоже окажется пострадавшей стороной.
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Ніпрощо. Не буде піаром лише у випадку, коли дійсно доведуть участь Диминського. От нашо зарані волати?
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Да никто там под суд не пойдет, обе тачки нарушали правила, погибшая точно нарушала. Максимум превышение скорости и это даже не условное, при том что погибшая поворот делала через главную дорогу.
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"Он также подчеркивает, что отвечать за содеянное будет тот, кто сидел за рулем." Источник: https://censor.net.ua/n452309

А если он сидел за рулем, но не нарушал ПДД, что тогда? Или у нас уже теперь по умолчанию виноват тот, кто выжил в ДТП? А погибший в ДТП не может быть его виновником, так получается по словам Пиаращенка?
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Ну раз боров встрял в дело, то точно - дело будет похеряно!
Скоко раз оно хвалилось и булькало с экранов, а закрыл лишь на максимальный срок гопников, которые якобы(?) на него покушались!...
Кому нужен этот мерзкий хомячок ?...
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Думаю, что в данном случае наше "правосудие" будет принципиальным как никогда. Правда не из-за девушки (за убийство простолюдинов аристократы не отвечают), а потому что Диминский подгадил шоколадным, пустив Саакашвили на свой канал ZIK.
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власть, деньги и дорогие машины пагубно влияют на людей.... должен отвечять за содеенное....

ужас конечно...... дороге все равно кто за рулём, у неё есть правила....

Свежо, вот буквально вчера Киев светофор, стою, загорается зельный, трогаюсь (хорошо что всегда делаю расчет на дебилов едущих на красный) и тут чудо с айфоном в руке на субару проезжает на красный, я ей сигналю еле успеваю остановится в полуметре от неё аж холодок по спине пошел (а ведь мог влететь ей прямо в водительскую дверь), а это чучело едет как не в чём не бывало..... догоняю, ровняюсь, опускаю стекло и говорю - чтоже ты делаешь "солнышко" тебе же ещё детей рожать ты же так погибнешь...... реакцыя тела - средний палец и по газам с подрезаниями....я не злопаметный и хотел помочь, но..... найдётся тот кто не будет утормаживаться и отправит к чертям это недорозумение... вот как -то так...
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Якщо слідство доведе...А воно рідко щось доводить.
Гроші та зв'язки зроблять свою справу.
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Такая симпотная девчонка погибла из-за этого 3,14дара...
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даже коту ясно, что охранник взял вину на себя.А при "порохе" такие дела (если вдруг в январе 2016 у корыта был не "порох" поправьте, может я ято-то упустил) решаются очень предсказуемо. Поэтому сказки от геращенко оставим порохоботам и , быть может, это дело попадет в дайджест об анаконде
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следствие, шо надо установит..на то воно и наше следствие =)
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как Сан Саныч ?... не смеши уроды в чоколадном королевстве не наказуемые
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Отвечать за содеянное будет тот, кто сидел за рулем", - Геращенко о ДТП с кортежем Дыминского
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