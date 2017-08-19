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 Террористическая ячейка в Барселоне уничтожена, - глава МВД Испании

теракт барселона

В ходе расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе уничтожена террористическая ячейка, ответственная за эти атаки.

Об этом заявил в субботу, 19 августа, министр внутренних дел Испании на пресс-конференции в Барселоне Хуан Игнасио Соидо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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Полиция предполагает, что террористическая сеть состояла из 12 человек, пятеро из которых были убиты после нападения в Камбрильсе, четверо были задержаны. Ведутся поиски еще трех предполагаемых террористов.

После терактов в Каталонии Мадрид не намерен повышать уровень террористической угрозы до максимального. Еще два года назад в стране был объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, что означает "существенный риск теракта". Вместе с тем, по словам главы МВД Испании, после терактов 17 августа усилены меры безопасности по всей стране. О каких именно мерах идет речь, Соидо не сообщил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Осуждая это преступление, мы выражаем нашу поддержку и солидарность Испании, - Гройсман о теракте в Барселоне

Между тем террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракты в Барселоне и Камбрильсе. "Солдаты халифата" совершили нападения на христиан и евреев, ранив и убив в общей сложности более 120 человек, заявила группировка 19 августа в Telegram. Ранее террористы уже заявили о своей ответственности за нападение в Барселоне.

Тем временем каталонское следствие сомневается в том, что за рулем автофургона, въехавшего в толпу людей на улице Рамбла, действительно находился 17-летний Мусса Укабир, застреленный позже полицией в Камбрильсе. До сих пор он считался главным подозреваемым в непосредственном исполнении теракта.

"Это одна из возможностей, но к настоящему моменту она теряет свой вес", - заявил глава каталонской полиции Жозеп Луис Траперо. По его словам, в настоящее время нет достаточных доказательств того, что Укабир находился за рулем автофургона. В данный момент полиция ведет поиск 22-летнего марокканца, брата одного из убитых в Камбрильсе.

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Спустя два дня после терактов в Каталонии в больницах остаются 54 человека, из них 50 в Барселоне и четыре в Камбрильсе, сообщила каталонская служба неотложной помощи. Двенадцать пациентов находятся в критическом состоянии, еще 25 получили тяжелые ранения. Среди раненых много иностранцев. В частности, по данным МИД ФРГ, в результате терактов пострадали 13 немцев.

Напоминаем, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. В результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты. Через несколько часов после этого в Камбрильсе в 100 километрах южнее столицы Каталонии группа злоумышленников пыталась прорваться на автомобиле к пешеходной зоне. Но машина перевернулась, а в завязавшейся перестрелке с полицией террористы были убиты. Позже в больнице скончалась женщина, которую сбил автомобиль злоумышленников. Вечером 18 августа стало известно, что среди них был и водитель автофургона, въехавшего в толпу пешеходов в Барселоне.
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а шо каже пеця?
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Задержаны Л.Месси,Ж.Пике,подозреваемому бразильцу Н удалось скрыться в Париже
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Донбасс далеко, можно и отдохнуть....

но когда приблизится!
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це тільки в Барселоні, всю парашку треба знищити, тоді й тероризм сам зійде нанівець
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кратко и абстрактно говоря, очень кратко и очень абстрактно)- за Крестовые походы
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ну..... эээ... целью Крестовых походов тоже было "отбить Гроб Господний и Святую Землю у неверных" + потом события связанные с образованием Израиля- кароче очень много событий привели к тому что радикальные мусульмане ненавидят христиан

Это все очень кратко
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ну тут нет однозначного ответа- кто-то может сказать ,что христиане хотят захватить арабские земли т.к на них много нефти и газа...

ИМХО- я думаю что радикальные мусульмане воюют с христианами- просто потому что христиан больше, вот и все. Индусов же они не трогают, вроде бы- хотя, у них там тоже когда-то было пару терактов.
Вообщем, были бы больше индусы распространены, а не христиане- тогда они воевали бы с индусами
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як це мусульмани не воюють з індусами?
https://cyberleninka.ru/article/n/indussko-musulmanskie-otnosheniya-v-indii-ot-nelyubvi-do-nenavisti

Mассовая резня мусульман в Бирме , убито 20000 за неделю!

https://www.youtube.com/watch?v=HPZucrHZrrw

Великая калькуттская резня". Межобщинные столкновения в Индии в 1946-1948 гг.

https://cyberleninka.ru/article/n/indussko-musulmanskie-otnosheniya-v-indii-ot-nelyubvi-do-nenavisti

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какие такие викы?
израиль был образован уже после 2й мировой, и израильтяне там вели много, так сказать, освободительных (для себя) войн, при этом оккупируя мусульманские земли (как сказали бы кацапы) - исконно мусульманские.
и все это при активной поддержке запада, и финансировании штатов.
и все это продолжается в той или иной степени до наших дней.
там не все так просто, и совсем не так давно.
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У этой ячейки пуповина однозначно в казлостане. Почему именно Каталония, Барселона? Да потому что ватники спят и видят независимую от Испании Каталонию. А поскольку кроме террора других рычагов нет, вот и действуют излюбленными методами гебнявого лиллипута.
Террористическая ячейка в Барселоне уничтожена, - глава МВД Испании - Цензор.НЕТ 2707
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это ты к спецслужбам обращайся пожалуйста. я о них писал...
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Молодцы! Обязательно сообщите об этом семьям и близким 14 погибших и более 30 раненых! Они будут счастливы, что она была обезврежена после...А вы и дальше будете у власти и при случае пиариться...
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А давайте ячейки ДНР, ЛНР зап...дячим, а Петя?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТеррористическая ячейка в Барселоне уничтожена, - глава МВД Испании
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