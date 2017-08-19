 ИГ взяло на себя ответственность за нападение в российском Сургуте

BREAKING: 'Amaq News Agency reported #ISIS responsibility for knife attack in #Surgut #Russia pic.twitter.com/5JPz8dK6Gs- SITE Intel Group (@siteintelgroup) 19 августа 2017 г.
Об этом также сообщает Reuters со ссылкой на связанное с боевиками агентство Amaq.
В МВД России заявляли, что версия теракта не является основной. Проверялись данные о возможных психических отклонениях у нападавшего.
Мужчина напал с ножом на прохожих в центре Сургута около 11:20. Он ранил семерых человек, затем полицейские застрелили его после предупредительного выстрела в воздух. На нем был обнаружен муляж "пояса смертника". В связи с нападением возбуждено уголовное дело по признакам преступления "покушение на убийство".
https://www.youtube.com/watch?v=J4-rqxdYY9k
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Пришёл приказ с кремля - нужно подчиняться...
Сейчас все игиловцы ищут на карте Сургут - нужно хоть знать, где именно они это устроили...
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Пришёл приказ с кремля - нужно подчиняться...
Сейчас все игиловцы ищут на карте Сургут - нужно хоть знать, где именно они это устроили...
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не секрет, что в ИГ воевало (и воюет до сих пор) довольно много россиян. у них в раше мусульман довольно много, часть радикально настроенных поехала в Сирию, Ирак. этот, наверное, вернулся.
подождем пока "ополченцы" Донбасса с тяжелым вооружение вернутся в родные рязани...
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