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Все про:нападение (1692) Россия (71904) Исламское государство (526)

 ИГ взяло на себя ответственность за нападение в российском Сургуте

нож

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападения в российском городе Сургут.

Об этом сообщает в своем Twitter организация SITE Intel Group, которая отслеживает медийную активность террористов, со ссылкой на подконтрольное боевикам агентство AMAQ, передает Цензор.НЕТ.



Об этом также сообщает Reuters со ссылкой на связанное с боевиками агентство Amaq.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина с ножом напал на прохожих в России, восемь человек ранены

В МВД России заявляли, что версия теракта не является основной. Проверялись данные о возможных психических отклонениях у нападавшего.

Мужчина напал с ножом на прохожих в центре Сургута около 11:20. Он ранил семерых человек, затем полицейские застрелили его после предупредительного выстрела в воздух. На нем был обнаружен муляж "пояса смертника". В связи с нападением возбуждено уголовное дело по признакам преступления "покушение на убийство".

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У кацапья другая версия. :D

https://www.youtube.com/watch?v=J4-rqxdYY9k


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Такий собі теракт, мєльчает ІД, от з пилкою і гранатою, в Криму, опори різати, о це дійсно терактище
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Ну да, а что еще они могут сказать...
Пришёл приказ с кремля - нужно подчиняться...

Сейчас все игиловцы ищут на карте Сургут - нужно хоть знать, где именно они это устроили...
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Ну да, а что еще они могут сказать...
Пришёл приказ с кремля - нужно подчиняться...

Сейчас все игиловцы ищут на карте Сургут - нужно хоть знать, где именно они это устроили...
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Что-то мало жертв. Неужели микроавтобуса не нашлось? Больше похоже на отвлекающий маневр расеянских кураторов ИГ.
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Це скільки треба часу, щоб на верблюді з Іраку до Сургута?
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ЛИЧНО бывал в Кагалыме (правда до 2000 года ) это от Сургута 300км вглубь так вот что тогда что сейчас там АРАБОВ ПРОСТО НЕТ и про ИГИЛ никто не знает но видно хуйло разнарядку дало на убийство.
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где игил, а где той сургут... как они его ваще нашли?, я например, и на карте сразу не найду...
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как нашли? элементарно, Ватсон!
не секрет, что в ИГ воевало (и воюет до сих пор) довольно много россиян. у них в раше мусульман довольно много, часть радикально настроенных поехала в Сирию, Ирак. этот, наверное, вернулся.
подождем пока "ополченцы" Донбасса с тяжелым вооружение вернутся в родные рязани...
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Все думали на Воронеж, ан нет, Сургут подали. Ну Сургут так Сургут. Воронежу не расслабляться!
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В Рашке рука ИГИЛа, как у нас Рука Москвы.Говоря голосом Саши Бородача-" Поздгавляю,преступление гасгыто!"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИГ взяло на себя ответственность за нападение в российском Сургуте
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