 С начала войны на Донбассе погибло более 2,7 тыс. гражданских, - Красный Крест

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Международном Комитете Красного Креста в Украине на своей странице в Facebook.
"Более 2,7 тыс. гражданских погибло из-за военного конфликта в Украине, более миллиона семей были вынуждены покинуть свои дома. Люди по обе стороны линии разграничения, которые стали заложниками конфликта, продолжают страдать, а медицинские и гуманитарные работники рискуют жизнью, чтобы оказать им помощь", - говорится в сообщении.
В организации отметили, что вследствие боевых действий вынужденными переселенцами также стали более миллиона семей, а мирные жители, оставшиеся по обе стороны линии разграничения, нуждаются в медицинской и гуманитарной помощи.
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Сегодня умер ещё один. Царство небесное, Жека!
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населення розмовляло українською.Це були корінні українці, які
шанували свою культуру, мову, звичаї, історію, неймовірно прекрасні та чудові
люди.
Червона комуна увірвалася в мирне життя Сходу, мов смерч. Московські кати
влаштували штучний голодомор працьовитому люду. Відібравши все, довели до
відчаю. Зерно гноїлося на станціях, а в селах вмирали від голоду діти. Трупи
збирали і вкидали до ями, утворивши сотні братських могил. Страшним злочином
стало підібрати колосок в полі розстрілювали на місці.Коли українців майже не залишилось, почалось масове переселення з Росії на
українські землі. Звозили увесь москальський непотріб, що не звик до праці на
землі.Після такого переселення української мови не стало чути, появились чужі звичаї,
пияцтво, чужоземна лайка...І тепер вони намагаються довести, що Схід їх. Той самий Схід, кожен крок землі
пам'ятає плач голодних дітей, вбитих руками кривавих асвабадітєлєй, де тоді, як
і зараз, проливалась кров сотень тисяч українців.
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Чи там неправда була?
Чи ніхто путіна з військами не запрошував,з прапорами російськими не бігав,наших військових не зупиняв?
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2. "Чи ніхто путіна з військами не запрошував,з прапорами російськими не бігав,наших військових не зупиняв?" - я думаю что основная масса была из проплаченных провокаторов и завезённых автобусами кацапов из паРаши + выведенные попами московского патриархата, + все смотрели только кацапские каналы о том что в Киеве переворот и сжигают "русскоязычных" - если взять видео с Майдана с соответствующими коментами - то не поверить невозможно...
так что...
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Видалив то видалив.
2.Навіть місцеві форумчани говорять про негативне відношення донбасян до всього українського.
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нафтынужен...
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а ты рыпнулся как будто на тебе шапка загорелась...
я что - тебе писал...? обратись к специалисту - хороший поможет...
вроде всё - ответов не жду, ато точно поищу в твоём городе специалиста для тебя...
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Безсоромні і бездушні провокатори.
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Недавече все организации трубили, что десять тысяч и более
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Згідно з архівними документами, до Донецької (тоді
поширювалася і на територію нинішньої Луганської області), Дніпропетровської
(до якої частково належала і нинішня Запорізька область) і Харківської
областей мали бути переселені колгоспники з Росії, а до Одеської (тоді
поширювалася і на територію нинішніх Миколаївської та Херсонської областей) - із
Білорусі та Росії. До кінця 1933 року із Західної області РРФСР до Дніпропетровщини було відправлено 109
ешелонів з переселенцями та їхнім крамом, з Центрально-чорноземної області Росії до Харківської області- 80 ешелонів, з Іванівської до Донецької - 44 ешелони,
водночас із Білоруської РСР до Одеської області направили 61 ешелон, з Горьківської
області - 35
ешелонів з людьми.Як кажуть дослідники, переселенцям,які прибували у вимерлі від голоду села на Сході та Півдні
країни, надавализначні пільги...З них знімали всі недоїмки зі сплати податків, їх звільняли від сплати сільгоспподатку на три
роки, рік вони могли не постачати державі молоко та м'ясо, кожна родина
безкоштовно отримувала будинок і садибу, ремонт яких до їх переселення мали
забезпечити місцеві колгоспи. Тим, у кого не було корови, її надавали
безкоштовно, а на кожні дві-три родини - давали коня.Ці умови були відмінні від тих, в яких опинилися ті, хто
вижив післяь Голодомору в Україні, твердить Ніна Лапчинська:"Переселенці були поставлені у значно кращі умови, ніж те місцеве населення, що залишилося
після Голодомору. Люди два роки страждали від недоїдання, останні 9 місяців
просто вмирали від голоду. Але їм не тільки не надавали допомоги, їх
зобов'язували відремонтувати
хати померлих для приїжджих. Крім того, вони мали виділити
із вирощеного врожаю
стільки зерна, скільки переселенці залишили у себе в коморах
вдома. Навіть,
згідно з документами, забезпечити столами і
табуретками".
Крім того, документи свідчать, що будинки, у яких вже оселилися переселенці, не могли
повернути їхнім власникам, яким вдалося втекти від голоду у 1932 році, і які
поверталися додому у 1933-му. Паралельно із цим видаються документи, присвячені облаштуванню побуту переселенців - від
потреби у відкритті російських груп у школах, до звезення підручників,
літератури та газет російською мовою."Якщо уважно подивитися на карти, то території переселення збігаються з тим, що вони
там назвали Новоросією", - каже пані Лапчинська про висновок
дослідників музею. Дослідник також додає, що згодом до цих регіонів стали переселяти і українців із "соціально-неблагонадійних" прикордонних регіонів
України, але вони
потрапляли на Схід та Південь вже без тих пільг, що мали
переселенці із Росії
та Білорусі....З Кубані переселяються до Сибіру цілі станиці, населені
переважно українцями. Переселення станиці Полтавська та інших - це перший
випадок застосування геноцидної практики масових переселень в СРСР.
... керівник столичної (Харківської) ОГПУ сказав, що в
результаті голоду "етнографічний матеріал буде змінено". Італійський
консул у Харкові Сержіо Граденіго писав послу Італії в Москві, що
"наслідком теперішнього лиха в Україні буде російська колонізація цієї
країни, яка призведе до зміни її етнографічного характеру. В майбутньому і,
либонь дуже близькому майбутньому, ніхто більше не говоритиме про Україну чи
про український народ, а то і про українську проблему, бо Україна стане де
факто територією з переважно російським населенням"
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А в остальном - всё зашибись!
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ще з часів івана IV грозного стала для московії, спадкоємиці Золотої Орди,
об`єктом N1 для експансії у збиранні "руських земель". Але українці самі ,
борючись за владу один з одним, ще з князівської доби самі заклали фандамент
для майбутнього занепаду і руїни своєї держави. Головна
внутрішня біда України- зрадники+ відсутність національної єдності+
антидержавницькі рішення переважної більшості діячів у вирішальні моменти
історії ( як наприклад за часів УНР безхребетна і нерішуча політика
Грушевського, Вінниченка) + ототожнення елітою своїх власних інтересів з
національними (русьі князі, козацька страшина Гетьманщини, порошенка і Ко).
Якщо сюди додати жадібність і продажність багатьох козацьків ватажків і
злягання з московською владою, то шансів відстояти
державність не було. За часів Київської Русі князі борючись за престол завжди
звертались по допомогу до ворогів (угорців, поляків, половців, печенігів,
ростово-суздальців) і приводили війну і занепад. Так само було за часів
Козаччини- московитам поталанило розділити Україну на 2 табори, підкупивши
козацьку старшину.
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А сколько погибло от гранат и другого незаконного оружия в других городах?
До войны развлечений с гранатами было гораздо меньше.
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