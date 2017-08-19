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 Политика Украины
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 Суд продлил меру пресечения Розенблату до 17 октября

розенблат

Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения народному депутату Бориславу Розенблату на 2 месяца - до 17 октября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, согласно постановлению суда, Розенблат и дальше будет носить электронный браслет и не сможет оставлять определенные судом места пребывания без разрешения следователя.
Адвокаты народного депутата заявили ряд ходатайств, но суд их не удовлетворил.

По словам Розенблата, такое решение для него является абсолютно ожидаемым.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко в беседе с журналистами заявил, что САП абсолютно довольна решением суда. "Решение является таким, каким оно и должно быть. Мы ходатайствовали именно о таком решении. Мы исходили из таких собранных материалов, которые свидетельствуют о том, что к Розенблату должна быть применена именно такая мера пресечения и должны быть возложены на него те обязанности, которые возложены на него в данном случае", - сказал Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розенблат потерял свой загранпаспорт и сдал диппаспорт, - прокурор САП Кравченко

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.
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я нічого не розумію.... це якийсь пєрдимонокль.
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Алі друже я так розумію що дата йоговиходу на свободу обговорюється в А.П.. і ми будемо з вами поставлені до відома......
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Це залежить від бала, яке від нього о чекають. Але далі йому шлях на істеричну Батьківщину, бо його п'ятак смердить.
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Нє вінаватий он! Ана сама к нему прішла! Рукі прочь от соломоновича!
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суд прадліл мєру прєсічєнія розенпуку.....

Суд продлил меру пресечения Розенблату до 17 октября - Цензор.НЕТ 14
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Испортили отпускной сезон Соломоновичу. А мог бы с Вадиком оттопыриться.
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Ну в цього хоч майно арештоване... Хоч якийсь +, хоча там і готівки...
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А кто знает как и где сидят прищученые государственные воры?В Крестах не сидят уж точно...
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в мене вроаження одне- що вся ген.прокуратура бере приклад зі свого шефа хєн.плокулола югіка. ох бідні німці.......
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Німці вже звикли брати російське бабло, так що вони не бідні.
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та я про те Друже як югік в аеропорту по синькі німців торбив....
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так він очі в сірка позичив...до ціх пір з ними ходе. тільки в окулярах- тіпа вумний.
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...На Луганщині бойовик ЛНР прийшов влаштовуватися на роботу в патрульну поліціюСуд продлил меру пресечения Розенблату до 17 октября - Цензор.НЕТ 6288
На Луганщині бойовик ЛНР прийшов влаштовуватися на роботу в патрульну поліціюОцей дядько з фото прийшов вчора на новий набір в управління патрульної поліції в містах Сєверодонецьк, Лисичанськ, Рубіжне.Перед тим, як потрапити на комісію Артем Бєлік, він же Гладишев, пройшов кілька перевірок, в тому числі і внутрішню в МВС. Викрити його вдалося через анонімний дзвінок мешканця Кримінної, міста, в якому нині проживає Бєлік-Гладишев.Аби потрапити до патрульної поліції, кожен претендент має пройти кілька тестів та перевірок. Це як загальні, накшталт:- комп'ютерний тест на знання загальних навичок, в тому числі на логіку- тест на знання законодавства (Закон Украйни про Національну поліцію, Конституція України)Читайте также: В школах Луганска мальчики и девочки будут учиться раздельно- Медична комісія- Тест на фізичну підготовку (віджимання, біг, підтягування)Так і внутрішні. По своїм базам перепровіряють МЗС та СБУ. Принайні, в цьому впевнені члени комісії. Бо все, що вони знають про кандидата - його особиста справа. В ній копії особистих документів (паспорт, анкета з автобіографією і найближчими родичам, військовий квиток, трудова книжка, дипломи), висновок медичної комісії, рекомендація і висновки психолога, результати тестів і результат перевірки. Тут треба детально, бо саме тут і проблема. Назва перевірки "УІП КП 102 ГУНП Луганської області". Робиться це на запит для "перевірки відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади з підвищеним корупційним ризиком". Відповідь, на цей запит приходить на одній сторінці, якщо жодних впроваджень нема. Якщо щось було (адмін штраф чи кримінальне впровадження) - воно окремими аркушами підшивається до відповіді на запит. У Гладишева - одна сторінка.Тобто, в комісію з 5 людей (три з яких громадськість, а інші двоє діючі копи) по відбору на роботу в патрульну поліції прийшла людина, в особовій справі якого нема жодних правопорушень, в якої нормальні результати тестування, яка ніби як пройшла всі внутрішні перевірки, має вищу освіту, незакінчену другу і намір довчитися, працювала в достатньо солідній польсько-українській компанії, з розмови та за вище наведеними ознаками адекватна та розумна. Яким могло бути рішення?Єдине, що псувало майже ідеальну картину - в особистій справі був підколотий папірець. На ньому був номер телефону і запис: "анонімний дзвоник від місцевого мешканця. Потрібно звернути особливу увагу на кандидата через наявність інформації щодо його можливої участі в НЗФ".Через цей папірець в комісії виникла дискусія. Думки розділилися порівну. Голова комісії зважив на те, що фактів можливої участі в НЗФ не наведено, лише анонімний дзвоник. Окрім того, наче ж кандидат пройшов внутрішні перевірки МВС та СБУ. То ж він цілком логічно вирішує, що це скоріше за все наклеп. 3:2 на користь Бєліка.Один з членів комісії вирішує перевірити Бєліка в "Чистилищі" центру "Миротворець". Бачить там оце... Суд продлил меру пресечения Розенблату до 17 октября - Цензор.НЕТ 9712 IliiaKusaСкріншот з сайту "Миротворець" ... Повертається до комісії і показує "акаунт" Бєліка в "Миротворці". "Переписуй протокол" - миттєво каже голова комісії. 0:5. Не пройшовБєлік мешкає в Кремінній за адресою, яка вказана на сайті. Не ховається від органів. Запитів в "Миротворець" на зняття з бази через можливу помилку не відправляв. Скоріш за все, навіть і не знає, що там є.Я не дарма попідкреслював "ніби як" та "наче ж". Члени комісії не можуть знати тих, хто приходить. Вони впевнені, що внутрішня перевірка перед тим, як кандидати потраплять на комісію, працює. А радше, сподіваються. У даному випадку лише нотатка про анонімний дзвоник та небайдужість одного з представників комісії не дозволили пройти в поліцію людині, яка на фото. Звичайно, хочеться зрозуміти, чи насправді є якість внутрішні перевірки від МВС та СБУ щодо кандидатів в поліцію. Бо ці люди матимуть зброю і набагато більше легитимних важелів для її застосування.Суд продлил меру пресечения Розенблату до 17 октября - Цензор.НЕТ 7784Roy...
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Та садись вже Розик!Харе брыкаться.Раньше сядешь,раньше выйдешь
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Намекаете на те,що як що це станется,то по значимости события,переплюнет Энергетическую стратегию Гроси?
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Этого пидараса, как и всех ранее заявленных и пропиаренных - будут судить 300 лет! А потом оправдают, за отсутствие доказательств.
Скока было уже этих цырков!!!
Слышь, картавый уёбок, мне это уже остопиздело!
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Свободу Розенблату! Не поддавайся, Розенблатушка, мы с тобой!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд продлил меру пресечения Розенблату до 17 октября
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