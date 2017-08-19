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Все про:Афганистан (175) США (13245) стратегия (96) Трамп (1348)

 Трамп обдумывает новую стратегию по Афганистану, - Белый дом

трамп

Президент США Дональд Трамп провел совещание со своими советниками по национальной безопасности о стратегии действий в Афганистане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Также читайте: Главный стратег Трампа Бэннон покидает свой пост в Белом доме, - Associated Press

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хаккаби Сандерс сообщила, что президент "изучает и обсуждает варианты действий", чтобы "защитить американские интересы" в Южной Азии. Она не упомянула Афганистан и добавила, что президент сообщит о принятом решении в подходящее время.

В совещании, которое прошло в Кэмп-Дэвиде, загородной резиденции президентов США в Мэриленде, приняли участие вице-президент Майк Пенс и министр обороны Джеймс Мэттис.

Несмотря на значительную поддержку США и иных государств НАТО, правительственные войска Афганистана до сих пор не способны эффективно противостоять боевикам "Талибана". Американские военные характеризуют сложившуюся ситуацию, как "патовую".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащие ВСУ и дальше будут работать в Афганистане в рамках миссии НАТО, - Минобороны

Администрация США сообщила, что перед тем, как принять новую стратегию действий в Афганистане, будет проанализирована ситуация во всем регионе, включая Пакистан и Индию. Обсуждаются различные варианты, как существенного усиления группировки в Афганистане, так и вывода всех американских войск.
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Похоже мокши уже переносят свою столицу на китайскую территорию...
Трамп обдумывает новую стратегию по Афганистану, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7482
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Потрібно створювати проамериканську ісламську релігійну організацію яка і візьме під свій контроль владу в Афганістані. Демократичні принципи управління в дикунській країні не працюють! Потрібно рубати голови та руки і спалювати живцем, дикуни розуміють тільки силу. Але робити це потрібно руками самих афганців під прапором ісламу. І бажано щоб ці ісламські лідери не зійшли з розуму як Бен Ланден і не почали війну проти США, а для цього їх потрібно натравити на Росію і пообіцяти створення великого халіфату на землях Середньої Азії. Поступово ці нові ісламісти захоплять весь Афганістан, почнуть війну з Іраном і одіозними режимами в Середній Азії, які погано контрольовані Вашингтоном.
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От кого замість Трампа мали обрати американці.))
Всі питання порішає.
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Україна також має розробляти стратегію дій на постросійському просторі, щоб після усунення путіна контролювати дикунські орди РФ в спокої та під контролем і не допускати агресії в сторону України та інших союзників США. Поки в нас немає стратегії контролю дикунів на просторах РФ США ніколи не дозволить нам перемогти в цій війні. Україна має запропонувати зрозумілу та ефективну стратегію дій "після путіна", щоб США бачили що ситуація буде контрольована і стабільна, що не буде етнічних чисток, масових вбивств, релігійних війн та єврейських погромів. Після зачистки путіна територія має бути прогнозованою та лояльною до США, ну і до України звісно! А поки український нарід не може навести лад у власній країні, годі мріяти про летальну та ядерну зброю! Потрібно рішуче наводити порядок в Україні і це змінить підходи до допомоги Україні зі сторони союзників.
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На этом сайте зацепить Гриценка чревато деактивом.
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А хіба зв'язок Дзеркала та Гриценко таємниця?
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Тайна - связь Цензора с Гриценко и связь Гриценко с Коломойским.
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вся влада в одній світлині- себе не бачать.
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ти довбойоб чи аватар ? для таких як ти пояснюю - всі винуваті окрім наших сук продажних. а вони на прикормці у хуцйла.
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соплі з вух витри із очей також. і побачиш і почуєш.
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та ладно тобі.... я взагалі то тєбє гражданін не грюблю.... так просто пояснюю-слабенький ти в колінцях.
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"Заседание продолжается,господа присяжные заседатели".(с).
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Там нечего оценивать. Мозгов шо у корюшки сушеной
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Занадто багато на кульці конфліктів з патовою ситуацією. Хто і коли їх вирішуватиме?
Чи вони водночас гримонуть?
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у большинства этих конфликтов один источник.
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a "світові фінансисти" это что - партия такая или "одиннарот"?
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Это ты в рашатудей прочитал? Держи,ванек,почитай за своих братух по диагнозу

"...
Rising self-described white nationalist Matthew Heimbach also has praised Putin's Russia as "the axis for nationalists," according to an interview by Business Insider. "I really believe that Russia is the leader of the free world right now," he told the news website. "Putin is supporting nationalists around the world and building an anti-globalist alliance, while promoting traditional values and self-determination."
http://www.chicagotribune.com/news/opinion/page/ct-trump-putin-russia-perspec-0517-20170516-story.html
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Жиринжопский и Трамп Шампусь мочат в сортире сурьёзная братва...
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"Трамп обдумывает новую стратегию по Афганистану, - Белый дом" - а может пытается отвлечь внимание от Украины, чтобы оставить в покое своего кумира, мясника путлера.
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а шо Маккейна не запросив на обговорення стратегії?!
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це він тебе забув спитати.
Представником ВПК при Трампі є Пенс. І його статус вищий ніж у Маккейна.
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за 4 года войны между братьями Гитлером и Сралиным было 14 "котлов",какой был самый крупный из них?
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Чи можуть штати і росія мати в цій справі спільні інтереси?
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Не верю, что ЦРУ не в курсе кто является поставщиками оружия талибам.
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самым крупным "котлом" 2 Мировой войны считается чЛенинградский в него попало 4 миллиона человеков.
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Мою любимую с молодости юности песню на стихи Дмитра Павличка "Два кольори" певица Alexa Neinze исполнила на французском языке.Красава.
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Члены президентского комитета по искусствав - консультативной группы, действовавшей под почетным председательством супруги президента США Мелании Трамп - объявили в пятницу об отставке

"Ваша поддержка групп, пропагандирующих ненависть и террористов, убивших и травмировавших соотечественников-американцев в Шарлотсвилле, заслуживает упреков и самого решительного осуждения, - говорится в заявлении. - Ваша попытка уравнять обе стороны противостояния не выдерживает критики. Отказ администрации осудить раковую опухоль ненависти лишь придает сил тем, кто желает Америке зла".
"Превосходство, дискриминация и злоба не являются американскими ценностями, - указывают в заключение авторы письма. - Ваши ценности - это не ценности Америки. Мы должны быть выше этого и мы действительно выше этого. Если это неясно для вас, то мы призываем вас также уйти с поста".
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я ж говорила что эта рыжая падаль наломает дров, он же поц
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Афганистан живёт в моей душе
Мне слышатся бессонными ночами
Стихи Лоека в гневе и печали
И выстрелы на дальнем рубеже......
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чтобы "защитить американские интересы" в Южной Азии

а если Азия захочет защитить свои интересы в Америке?
и может статься что пока трамп будет думать про среднюю Азию
что-то нехорошее развернётся в самой Америке, он кстати этому способствует хорошо
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп обдумывает новую стратегию по Афганистану, - Белый дом
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