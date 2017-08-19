 Трамп обдумывает новую стратегию по Афганистану, - Белый дом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Хаккаби Сандерс сообщила, что президент "изучает и обсуждает варианты действий", чтобы "защитить американские интересы" в Южной Азии. Она не упомянула Афганистан и добавила, что президент сообщит о принятом решении в подходящее время.
В совещании, которое прошло в Кэмп-Дэвиде, загородной резиденции президентов США в Мэриленде, приняли участие вице-президент Майк Пенс и министр обороны Джеймс Мэттис.
Несмотря на значительную поддержку США и иных государств НАТО, правительственные войска Афганистана до сих пор не способны эффективно противостоять боевикам "Талибана". Американские военные характеризуют сложившуюся ситуацию, как "патовую".
Администрация США сообщила, что перед тем, как принять новую стратегию действий в Афганистане, будет проанализирована ситуация во всем регионе, включая Пакистан и Индию. Обсуждаются различные варианты, как существенного усиления группировки в Афганистане, так и вывода всех американских войск.
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Всі питання порішає.
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Верим. Жги еще.
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Чи вони водночас гримонуть?
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"...
Rising self-described white nationalist Matthew Heimbach also has praised Putin's Russia as "the axis for nationalists," according to an interview by Business Insider. "I really believe that Russia is the leader of the free world right now," he told the news website. "Putin is supporting nationalists around the world and building an anti-globalist alliance, while promoting traditional values and self-determination."
http://www.chicagotribune.com/news/opinion/page/ct-trump-putin-russia-perspec-0517-20170516-story.html
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Представником ВПК при Трампі є Пенс. І його статус вищий ніж у Маккейна.
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"Ваша поддержка групп, пропагандирующих ненависть и террористов, убивших и травмировавших соотечественников-американцев в Шарлотсвилле, заслуживает упреков и самого решительного осуждения, - говорится в заявлении. - Ваша попытка уравнять обе стороны противостояния не выдерживает критики. Отказ администрации осудить раковую опухоль ненависти лишь придает сил тем, кто желает Америке зла".
"Превосходство, дискриминация и злоба не являются американскими ценностями, - указывают в заключение авторы письма. - Ваши ценности - это не ценности Америки. Мы должны быть выше этого и мы действительно выше этого. Если это неясно для вас, то мы призываем вас также уйти с поста".
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Мне слышатся бессонными ночами
Стихи Лоека в гневе и печали
И выстрелы на дальнем рубеже......
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а если Азия захочет защитить свои интересы в Америке?
и может статься что пока трамп будет думать про среднюю Азию
что-то нехорошее развернётся в самой Америке, он кстати этому способствует хорошо
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