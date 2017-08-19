 Суд избрал меру пресечения трем чиновникам "Укрзализныци" в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета, - САП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
Указанная мера пресечения касается бывшего заместителя главы "Укрзализныци", директора одного из ее департаментов и заместителя директора одного из филиалов. Их имена не уточняются.
"Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля на срок 59 дней, а также возложены дополнительные обязанности, а именно: сдать документы для выезда за границу, уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места проживания и тому подобное", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось, 15 августа НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя, директору одного из департаментов и заместителю директора одного из филиалов "Укрзализныци".
Чиновников подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями, в результате чего компания понесла убытки в размере 10,2 млн долл. Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК ("Злоупотребление властью или служебным положением").
По версии следствия, в начале 2014 года подозреваемые, используя свое служебное положение и будучи членами Тарифной комиссии Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины - коллегиального органа "Укрзализныци", применили без имеющихся на то оснований в пользу ряда экспедиторских организаций льготные тарифные ставки на грузовые перевозки. То есть чиновники определили, что тарифы будут льготными, если перевозчики выполнят гарантированные объемы перевозок. Перевозчики условия не выполнили, но льгота все равно была предоставлена.
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А.то бывает вот такая ситуация
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