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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1928) арест (10370) Укрзализныця (1182) САП (588)

 Суд избрал меру пресечения трем чиновникам "Укрзализныци" в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета, - САП

прокуратура антикоррупционная специализированная

Следственный судья Соломенского райсуда Киева 18 августа 2017 года полностью удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), согласованное прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), об избрании меры пресечения должностным лицам ПАО "Укрзализныця" в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля на срок 59 дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

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Указанная мера пресечения касается бывшего заместителя главы "Укрзализныци", директора одного из ее департаментов и заместителя директора одного из филиалов. Их имена не уточняются.

"Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля на срок 59 дней, а также возложены дополнительные обязанности, а именно: сдать документы для выезда за границу, уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места проживания и тому подобное", - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщалось, 15 августа НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя, директору одного из департаментов и заместителю директора одного из филиалов "Укрзализныци".

Чиновников подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями, в результате чего компания понесла убытки в размере 10,2 млн долл. Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК ("Злоупотребление властью или служебным положением").

По версии следствия, в начале 2014 года подозреваемые, используя свое служебное положение и будучи членами Тарифной комиссии Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины - коллегиального органа "Укрзализныци", применили без имеющихся на то оснований в пользу ряда экспедиторских организаций льготные тарифные ставки на грузовые перевозки. То есть чиновники определили, что тарифы будут льготными, если перевозчики выполнят гарантированные объемы перевозок. Перевозчики условия не выполнили, но льгота все равно была предоставлена.
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Чому організаторів Дубневичів за Яйця не візьмуть ?
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А браслетики еще остались или с кого-то сняли?
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Не иначе Розенблата в ФРГ отпустили. ,а серьезно,чего они так СИЗО избегают,привыкать надо.Статьи серьезные.
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Круговорот коррупционеров в Украине:дом. арест,браслет ,бабло=свобода.Это у них типа процесс,борьба с коррупцией на высшем уровне,низов это не касается..
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Берешь часовую отвертку и легко снимаешь этот браслет с ноги. Главное, эащелки не сломать, а то догадаются.
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Запропонуйте їм співпрацю з слідством - хай здадуть того в міністерстві, кому бабло заносили, повернуть завдані державі збитки і ідуть нахрен. а якщо ні, то тюрьма з конфіскацією. До речі про арешт майна чомусь нема інфи чи я щось пропустив.
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Браслет ,наверное, нужен.
А.то бывает вот такая ситуация


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд избрал меру пресечения трем чиновникам "Укрзализныци" в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета, - САП
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