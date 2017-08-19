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 Политика Украины
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Все про:вооружение (3469) завод (332) ремонт (819) Укроборонпром (461) Чорновол Татьяна (553)

 "Укроборонпром" пустил с молотка единственный завод по ремонту инженерно-саперной техники, - Чорновол

укроборонпром

Профильное госпредприятие "Нежинский завод по ремонту инженерной техники" приостановило свою работу в связи с тем, что полгода назад завод был продан из-за задолженности в 11 млн. грн.

Об этом в своем блоге пишет народный депутат Татьяна Чорновол, передает Цензор.НЕТ.

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"Военные инженеры мне жаловались, что ни один род войск не оказался в таком затруднении, как они. Что ни одна единица в линейке техники в Украине не производится, все что на фронте - наследство Советского Союза. И это наследство постоянно требует ремонта, но ремонт - кустарный, потому что профильное госпредприятие "Нежинский завод по ремонту инженерной техники" не работает в связи с тем, что полгода назад завод продан с молотка. Повторю - полгода. Не до войны, не во времена Януковича, а в этом году. Хотя все там было, и цеха и оборудование. И долгов ввиду бюджета Минобороны и войну в стране - кот наплакал - только 11 млн.грн. совсем не та сумма, чтобы зарезать завод", - подчеркнула Чорновол.

"Процедура банкротства была запущена в 2012 году, а в 2017 она была завершена уничтожением завода как такового. Ведь в этом году на аукционе был как раз реализован наиболее "живой" кусок завода, главный цех со всем оборудованием вообще за смешные 1.8 млн.грн. А без него завода фактически нет. Зато работы по ремонту инженерной техники ведутся здесь же в Нежине, сразу за забором завода на территории военной инженерной части. Здесь делается все то, что должно делаться на заводе, но без наличия заводского оборудования, фактически в кустарных условиях. В военной части "выкручиваются" как могут, 260 единиц техники отремонтировано в прошлом году. Но, это полный дебилизм - делать ремонт в гараже с домкратом, если рядом специализированные цехи завода", - отметила нардеп.

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"А все потому, что воинская часть относится к Минобороны, а завод - "Укроборонпрома". Каждый занят своим: военные - ремонтируют, а "Укроборонпром" - разбазаривает. Я не могу никак понять, как можно было профукать единственный завод по ремонту инженерной техники в Украине. Как так можно было не вытянуть, не запустить предприятие, у которого кредиторской задолженности смешные - 11 млн. грн? Зато "Укроборонпром" сейчас хочет полтора миллиарда грн. из бюджета на строительство нового патронного завода. И это при том, что количество патронов на складах у нас исчисляется в миллиардах, а в ближайшие годы мы точно не собираемся воевать ни с Индией, ни с Китаем", - добавила Чорновол.

"Куда более актуальным вопросом является ремонт инженерной техники. Которой не хватает, которая постоянно загружена в зоне АТО, которая давно нуждается в восстановлении. Как в таких условиях "Укроборонпром" мог потерять завод за смешную задолженность в 11 млн. грн. в противовес 1.5 млрд., которые хоть завтра "Укроборонпром" готов потратить на патронный завод? Если все называть своими словами: это бесхозяйственность, коррупция, предательство. Кстати, купил с молотка завод такой себе Дмитрий Пляцук помощник экс-депутата регионала Сивковича, заместитель министра обороны Саламатина - одиозного министра времен Януковича, что пустил вооруженные силы под нож. Именно во времена руководства Минобороны Саламатина и была запущена процедура банкротства завода, в интересах своего заместителя. А сейчас по-сути завершена", - резюмировала нардеп.
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Укроборонпром сам не принимает такие решения. Это правительство может решить
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А почему продали - нет заказов... Так не бывает. Третий год идет война, а войскам не нужна инженерная техника ? И на бандюковича и на рыгов уже не спишешь Зрада - не зрада, но информация к размышлениям есть
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Подача от Чорновол.нужно подождать-может появится заявление Фонд Госимущества должно ответить на эту инфомацию и прояснить всю ситуацию
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Цікаво...
Як виявилось,патронів на складах -мільарди...А такі тут страждання були.
От завод профукали,продали за безцінь якомусь регіоналу.
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Ну як що...Третій рік війни, а у нас і досі нема патронного заводу. І галас- "чому?","зрада!"
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В статті написано-И это при том, что количество патронов на складах у нас исчисляется в миллиардах, а в ближайшие годы мы точно не собираемся воевать ни с Индией, ни с Китаем", - добавила Чорновол.Источник: https://censor.net.ua/n452299
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Дякую-пропустив. Тобто все ще гірше з Танею, ніж я думав. Жаль.
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Патронний завод і завод по ремонту технікі це різні речі, так , патронів на 2014 рік було близько 7 млрд, але набої до снайперок волонтери поштучно везуть з Канади .
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Новий патронний завод планують під стандарти НАТО будувати?
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танюша, щоб не відбулося- не тобі хайло відкривати, себе ти вже проявила, досить. сиди в парламенті, поки не винесли і ради Бога, мовчи
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проклятая и Богом забытая страна....
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наХйу пошло,поклонник гаФняного пЯтушка!
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Доки є люди, які її не забули, країну не забудуть .
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А чого інфа так пізно стала доступною загалу? Бо хтось інший хотів викупити, та в нього не вийшло? Так, Тетяно? Чи як?
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А это производство на Богдан нельзя перенести?
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Чинганчгук - а Чинганчук - плоская задница... - привет! А что ты забыл в этой теме? Здесь так много цифирей и юр.терминов.....Ты уверен что это твое? Давай встретимся в теме про политику? Политики как мы все знаем проходимцы и идиоты...- мы легко вдвоем впишемся в тему...(я как и ты страдаю врожденным скудоумием)...
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А у него тут семейный подряд на Цензоре,так что они вдвоём с жёнушкой заклюют тут тебя под десятью разными никами
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Пашинский пидар жидосоевый... Распять тебя суку..
Спустит на металлолом БАТы и ИМРки..минные тралы..
Еще войне конца не видно... а этот пидар видит разминирование только руками саперов!!!!
Сцука... я три года борюсь за поставки хоть какой-нибудь инженерной техники в войска.
Америкосы просто "Окуевают" в хорошем смысле этого слова от ручной работы наших саперов при разминировании...
Основная тактика инженерных войск НАТО... видишь минное поле... определи его координаты и отдай Арте... они све дело сделают... перепашут все до 0..
А нашим пацанам все как всегда... вручную...
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Хорт, це тебе за портрет Петра посадили, чи ти просто нік такий взяв...
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в Авдеевке наши Хлопці лопатой окапіваются...а у сепарни екскаватор гребет...вот тебе и разница((
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Горе "полководец" ты наш... Все свои подразделения на 0 всегда "работают" вручную... учи боевой устав...
Инженерная техник работает тлько на второй линии...
Или ты инженерныйгоре-конструктор уже создал бронированый экскаватор...бульдозер??
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"Укроборонпром" пустил с молотка единственный завод по ремонту инженерно-саперной техники :
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А Кисельов з Соловьовим ще нічого не казали? Щоб разом в один смітник.
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у нас есть сепары гепы -допы ,трухановы,мураевы,а у них есть адекваты,мало но есть.
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как только я услышу что он будет говорить в сторону Украины и военов глупости,я его первый заплюю.
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Любая война- это очень дорогая штука. Так что удивляться нечему.
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путін і москалі виноватіе
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Пустить с молотка, это новое выражение отдать потрошену?
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Естественный Отбор ,- Слабые Люди уступают Сильным , а почему ТО Слабые всегда подвергают Критике Сильных ,- То же самое с Заводами и Пароходами.
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Обращение руководства концерна "Укроборонпром" к правоохранительным органам.

Кому направлено обращение: Министру внутренних дел Авакову, Председателю СБУ Грицаку.
Дата обращения: декабрь 2015 года.
Суть обращения: О ситуации на ГП «Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения» (нанесение материального ущерба в результате проведения сомнительной финансово-экономической деятельности, введение непрозрачных схем и осуществление преступных сделок). Хищение материальных ценностей мобрезерва, срыв выполнения договоров между ГП «Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения» и Минобороны по капитальному ремонту 21-й единицы инженерной техники, которая запланирована к применению в зоне проведения АТО, безосновательная реализация ТМЦ по сниженным ценам на сумму 230 тыс гривен, а также незаконный вывоз стенда проверки двигателей для бронетанковой техники стоимостью 20 000 долларов США.
P.S. Обращение оставлено без ответа.
P.P.S. Фамилии Авакова и Грицака хорошо читаются? Вопросы еще есть?

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да, и еще - Таня шизоидная п...да, говнометатель, даже не способна сформулировать и понять суть вопроса.
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Как только приближается осень или весна,так у Танюхи такая активность начинается
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укроборонпром" пустил с молотка единственный завод по ремонту инженерно-саперной техники, - Чорновол
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