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Все про:задержание (6118) СБУ (14756) Франция (1966)

 СБУ задержала француза, похитившего у компаний 200 млн евро и 5 лет скрывавшегося в странах Европы. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киевской области гражданина Франции, которого французский суд приговорил к тюремному заключению за хищение EUR200 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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"В рамках партнерского взаимодействия с Национальной полицией и жандармерией Франции украинская спецслужба получила информацию о возможном пребывании в Украине преступника, осужденного французским судом к 7 годам лишения свободы за хищение у европейских компаний EUR200 млн. Мужчина более 5 лет скрывался от французского правосудия в ряде европейских стран", - говорится в сообщении.

СБУ задержала француза, похитившего у компаний 200 млн евро и 5 лет скрывавшегося в странах Европы 01

СБУ задержала француза, похитившего у компаний 200 млн евро и 5 лет скрывавшегося в странах Европы 02

СБУ задержала француза, похитившего у компаний 200 млн евро и 5 лет скрывавшегося в странах Европы 03

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты экономики СБУ оперативно установили, что разыскиваемый три дня назад прибыл на территорию страны.

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Кроме того, правоохранители идентифицировали и задержали другого иностранца, который "путешествовал" вместе с французским гражданином. Он - один из участников организованной группировки, находится в международном розыске за совершенные в Евросоюзе преступления.



В настоящее время составлен протокол задержания. Материалы дела переданы в органы прокуратуры для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и последующей выдачи двух разыскиваемых Интерполом и Европолом лиц Национальной полиции и жандармерии Франции, указали в СБУ.
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"Француз" кокаин нюхает а таких в уголовке не держат-Трактир на Пятницкой ...
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опять хотят бабок сбить.... типа - делится надо.... дебилы....
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Ахметов с Коломойским украли 50 миллиардов доларов и нигде не скрываются .
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У них свой пацан в президентах,чего им скрываться.
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Некоторые
почему-то думают, что на Западе высокоморальные люди?...Просто
там красть опасно...

Пусть
приходят в Украину, тут смогут развернуться...
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Не удивлюсь, если выяснится, что он бывший гражданин одной из бывших стран снг
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Он - что, откупиться не мог? Жадина - говядина!
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За такие бабки можно было вступить поросёнковскую барыжную бригаду БПВ
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100% бы занял первое место в списке будочников и сидел в зраде, как белый человек и был бы лепшим другом диабетчика бухающего))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ задержала француза, похитившего у компаний 200 млн евро и 5 лет скрывавшегося в странах Европы. ВИДЕО+ФОТО
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