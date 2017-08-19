 СБУ задержала француза, похитившего у компаний 200 млн евро и 5 лет скрывавшегося в странах Европы. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"В рамках партнерского взаимодействия с Национальной полицией и жандармерией Франции украинская спецслужба получила информацию о возможном пребывании в Украине преступника, осужденного французским судом к 7 годам лишения свободы за хищение у европейских компаний EUR200 млн. Мужчина более 5 лет скрывался от французского правосудия в ряде европейских стран", - говорится в сообщении.
Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты экономики СБУ оперативно установили, что разыскиваемый три дня назад прибыл на территорию страны.
Кроме того, правоохранители идентифицировали и задержали другого иностранца, который "путешествовал" вместе с французским гражданином. Он - один из участников организованной группировки, находится в международном розыске за совершенные в Евросоюзе преступления.
В настоящее время составлен протокол задержания. Материалы дела переданы в органы прокуратуры для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и последующей выдачи двух разыскиваемых Интерполом и Европолом лиц Национальной полиции и жандармерии Франции, указали в СБУ.
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почему-то думают, что на Западе высокоморальные люди?...Просто
там красть опасно...
Пусть
приходят в Украину, тут смогут развернуться...
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