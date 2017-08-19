 Кандидат от "правых" на должность канцлера ФРГ: "Крым никогда не вернется в Украину."

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, замглавы ультраправой политической силы "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд, собирающийся баллотироваться на пост канцлера ФРГ, считает необходимым снять санкции с России, признав оккупированный Россией Крым российским, сообщает Die Welt.
По его словам, антироссийские санкции не дают должного результата, и Германии следует признать Крым частью Российской Федерации. Гауланд считает, что таким образом удастся "вернуть Россию в европейский порядок".
"Крым никогда не вернется в Украину. Санкции ничего не принесут. Россия является государством в Европе, и мы должны интегрировать ее в европейский порядок. Нужно остановить ее противопоставление НАТО", - заявил он.
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Далее, Крым- удавка на шее кацапиии, если она попытается всеми неправдами удержать Крым у себя , она сама развалиться на удельные княжества.
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Югик всрався
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А раньше, именно из-за этого германская компания Bayer разработала смертоносный газ Циклон для концлагерей, компания Siemens финансировала Гитлера, использовала труд рабов в концлагерях и разработала крематории для концлагерей, производитель автомобилей Mercedez-Benz, концерн Daimler-Benz использовал труд 6000 узников концлагерей, которые работали по 18 часов в день! Hogo Boss - одевал фашистов!
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2 сейчас крысм нам нафик не нужен .
3 крысчане сами попросятся назад
4 сейчас надо просто напоминать, что Крым - Украина . Говорить об оккупации и тд
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https://www.youtube.com/watch?v=PjrTkeDiYcQ
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"наше дело правое - не мешать левому, на педали жмем нейтрпльно и деньгу гребем нормально". Пословица о командире корабля и праваке.
Ну так вот, ФРГ вы уже переигрываете должности в экипаже.
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Кстати с праздником спаса, (и днем ВВС, пусть и совковым).
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Скучно без его клоунады, сейчас бы рассказал нам, что AfD-вообще не политики, и не на что не претендуют.
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Украиньськи высокопосадови кулуарные лжецы говорять проукраиньське, а сами воруют вагонами.
Вы хотели гибридных действий из Европы?
Вот они - заявление от правых.
Может, санкции кто-нибудь отменит? Нет, они будут лишь усиливаться.
БОЛТАТЬ СВОИМ ЯЗЫКОМ ПАТРЫОТЫЧНО в кыеве И НИХРЕНА НЕ ДЕЛАТЬ В КРИТИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ - и вы здесь будете указывать, зacpaнцы, что говорить и делать Европе?!
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Сколько у него рейтинг? И насколько он упал после этого заявления?
А по большому счету, "чей Крым" и "вернется он в состав Украины или не вернется", имеет значение ТОЛЬКО МНЕНИЕ НАРОДА УКРАИНЫ!
Только народ Украины может или "окончательно отказаться" от Крыма... или хоть СТО ЛЕТ бороться за его возвращение вопреки мнению хоть ВСЕХ СТРАН МИРА.
И в конце-концов ВЕРНУТЬ!
Посмотрите на Японию, им совершенно ПОФИГ, что "остальной мир" признает острава кацапскими и продолжает БОРОТЬСЯ за их возвращение!
И шансы у них, ой какие высокие...
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Рассия - не нация, не народ. Искусственное создание и искусственное объединение, которое не имеет ни национальных корней, ни национальной истории, ни национальной идеи.
Потому, то на Рассии пропагандистами постоянно вдалбливается патриотизм и нац-идея - без этого постоянного вдалбливания они легко и быстро РАЗВЕЮТСЯ.
И все желания-хотелки - временны и легко ИЗМЕНЯТСЯ в сознании людей:
Сегодня "КрымНАШ", а завтра "ЗАБЕРИТЕегоБогаРади".
По этому, в историческом контексте мнение Рассии совершенно НЕ ИНТЕРЕСНО и НЕ ВАЖНО.
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Выборы пройдут,риторика изменится,будут говорить,что их не так поняли.
Ну вообщем как с лепенихой.
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Причем тут Меркель с правой оппозиции, ее злейшим врагам?
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Это был ответ на реплику Владимира Лобанова, что голенд, Шредер и Меркель были завербованы штази
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Нужно прежде всего снять растаможку и другие налоги на ввоз автотранспорта.Дать людям почувствовать себя европейцами.Снизить цены в магазинах и наполнять их качественным товаром собственного производства.Дать возможность зайти в Украину предприятиям, по выпуску всего и вся.Дать людям заработать,не на базаре ,а чтоб своё продавали, украинское.
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