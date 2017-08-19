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 Политика Украины
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 Кандидат от "правых" на должность канцлера ФРГ: "Крым никогда не вернется в Украину."

крым карта

Политик утверждает, что полуостров уже не вернется в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, замглавы ультраправой политической силы "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд, собирающийся баллотироваться на пост канцлера ФРГ, считает необходимым снять санкции с России, признав оккупированный Россией Крым российским, сообщает Die Welt.

По его словам, антироссийские санкции не дают должного результата, и Германии следует признать Крым частью Российской Федерации. Гауланд считает, что таким образом удастся "вернуть Россию в европейский порядок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Национальные интересы Украины и внешние интересы США сейчас совпадают, но ситуация может измениться, - Горбулин

"Крым никогда не вернется в Украину. Санкции ничего не принесут. Россия является государством в Европе, и мы должны интегрировать ее в европейский порядок. Нужно остановить ее противопоставление НАТО", - заявил он.
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ничего, крым ей поможет развалиться, только последний идиот борется за право быть хозяином, в доме, который не в состоянии содержать.
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Только еще ГДР верните в состав Варшавского договора!...
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Если крым не вернется в Украине, мировой порядок будет кординально нарушен, что повлечет за собой дальнейшую угрозу Европе и миру в целом, такое звездануть мог только бездарный и слабый политик, продающий не только совесть ,но и будущее европейских стран , и стабильность в мире, это неотвратимо приведет к войне, такое может не предвидеть только конченный дэбил.
Далее, Крым- удавка на шее кацапиии, если она попытается всеми неправдами удержать Крым у себя , она сама развалиться на удельные княжества.
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Один хрен кацапы Крым добровольно не вернут, какие бы там санкции не были.
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Как говаривал Фирташ- Крым это Якоря, привязанные к ноге вовы....
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зато через санкції можна ослабити козломордих, а потім і прибити нахрін
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От кого, а от ДОЙЧЕН ШЛЮХЕН, не ожидал такой "поддержки" кацапо-фашистов. НО, как бы там ни было, есть проверенная десятилетиями теория: все шлюхи, которые пытаются сдружиться с кацапо-фашистами и гаффкают в их поддержку, всегда харькают кровью. Работает безотказно!
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Последствия "Восточной Германии" и фантомные боли после поражения в войне с последующей кацапской оккупацией и аннексией территорий Германии после Второй Мировой Воны. Это для них как последствия "Голодомора" для украинцев. Умом понимают что кацапов нужно остановить, но на уровне подсознания животный страх. Вот и "суетятся под клиентом" всякие маргиналы зашуганные из бывших сосковых колоний. "Совок" это ведь не только бедность! Это еще и состояние "испуганности души".
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баран, никогда не говори никогда, а вот ты канцлером точно не станешь, бо идиот
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У немцев канцлерство это трамплин на хлебную должность в Газпроме.
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Ну Юга, ты уголовное дело уже возбудил? Или каждому заграничному чму разрешено судить о нашей территориальной целосности?
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Если ничего не делать и ждать результата от санкций, то Крым никогда не возвратится. Фашик прав.
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Александер Гауланд - это попугай германских барыг, не сильно умных, но с неуемной жаждой наживы, жаждой бабла. Германские барыги плюют с большой колокольни на смерти украинцев, потому что считают их людьми второго сорта.
А раньше, именно из-за этого германская компания Bayer разработала смертоносный газ Циклон для концлагерей, компания Siemens финансировала Гитлера, использовала труд рабов в концлагерях и разработала крематории для концлагерей, производитель автомобилей Mercedez-Benz, концерн Daimler-Benz использовал труд 6000 узников концлагерей, которые работали по 18 часов в день! Hogo Boss - одевал фашистов!

Кандидат от "правых" на должность канцлера ФРГ: "Крым никогда не вернется в Украину." - Цензор.НЕТ 5949
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А че там с Судетами произошло, а чмо фашисткое?
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Главное чтоб московиты вовремя мост в нашу Кубань построили, ДО развала Немытой, хотя про мост не верю
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Как же быстро распространяется зараза по Европе
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1 крысм можно будет вернуть когда раша развалится
2 сейчас крысм нам нафик не нужен .
3 крысчане сами попросятся назад
4 сейчас надо просто напоминать, что Крым - Украина . Говорить об оккупации и тд
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Нужно тесно.. в этом вопросе работать со Штатами.. а на точку зрения Германии.. ложить... большую озабоченность
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что-то есть таки голландское и не только в его фамилии...
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Знают, что победы им не видать и похоже заранее бронируют себе материальную поддержку от орков на будущее.
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если мир отвернется от проблемы крыма, ждите ядерной гонки, все небольшие государства поймут цену бумажкам с договоренностями о ненападении на примере Украины, такие деятели как путлер и его фашиствующие подпевалы подожгут мир войной.
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да и прибор на тех правых .все правые и левые закончатся вместе с нефтебаксами раиськи.
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а можно еще шкуры зверей продавать иностранным купцам с офигенной для туземцев выгодой .пеньку опять же...грибы,ягоды.
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ІдІот гауленд думає, що буде жити вічно))) От сміху буде, якщо він випадково і "бєзврємєнно" окочуриться, а на наступний день Крим буде повернуто в Україну )))
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Проиграл в игру. Фраза прикольная под занавес: - Охереть, Марлоу., Робяты? Вы все о чём? Крым ваш? Тут с этими петями всю Украину как бы не про... или ваша детвора на Марсе будет жить? Короче, охереть. Марлоу
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Гарантами безопасности Украины по Будапештскому меморандуму являются Великобритания, США, и РФ. Но именно Германия и Франция уговорили Турчинова не дразнить парашу и временно отдать Крым, чтобы украинская армия успела укрепиться. Но Путин не остановился и еще оккупировал часть Донбасса. Теперь Кандидат от "правых" на должность канцлера ФРГ заявил, что "Крым никогда не вернется в Украину" и что необходимо украинский Крым подарить РФ. Это есть предательство европейских ценностей, демократии, свободы. Это есть предательство Украины, Польши, Прибалтики, Чечни, Грузии, Молдавии и всех тех кто поверил Евросоюзу. Цивилизованный мир должен осудить подобную политику, осудить кандидата от "правых" на должность канцлера ФРГ. Если сегодня не остановить Путина, то завтра он оккупирует Прибалтику, Польшу, Румынию, Венгрию, начнет бомбить Германию
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При нынешних отношениях украинской власти с оккупантами - наверное не вернется.
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ультраправые абсолютно управляемы, везде в мире, их используют для нагнетания и конфликтов, если это надои есть подозрение что с одной конторы
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Гителр тоже подобные речи толкал, пока яду не выпил
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Есть старая авиационная пословица
"наше дело правое - не мешать левому, на педали жмем нейтрпльно и деньгу гребем нормально". Пословица о командире корабля и праваке.
Ну так вот, ФРГ вы уже переигрываете должности в экипаже.
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Комэск, я не сильно обращаю внимание кто и где в профиле (без шуток). Все зависист от девайса с которого работаю. Сейчас с нотника.
Кстати с праздником спаса, (и днем ВВС, пусть и совковым).
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а что еще мог сказать гэдээровский выкормыш Голенд, завербованный "штази" еще в юные годы (как и Меркель, как и Шрёдер)...? А КГБ и "штази" - это как ладонь и палец - одно целое.
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Нехай онуки німців - вихідців зі Східної Прусії - візьмуть за яйка цього чиновника і скажуть йому дещо лагідне. На відміну від криму, для повернення Східної Прусії є шикарний плацдарм.
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Причем тут Меркель с правой оппозиции, ее злейшим врагам?
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Все документы Штази были Вывезены и некоторые их Читают и Совсем не Секретно
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Нет, для этого у нас есть левые Die Linke. Эти ближе к нацистам.
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Тоже мне авторитет, альтернативщики. Они это уже 4й год говорят, а кроме того они против ЕС, Евровалюты и мигрантов. Только они никогда не будут управлять страной.
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А где бундес-trolik? :D
Скучно без его клоунады, сейчас бы рассказал нам, что AfD-вообще не политики, и не на что не претендуют.
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Европа говорит одно, а делает другое, в интересах Украины.

Украиньськи высокопосадови кулуарные лжецы говорять проукраиньське, а сами воруют вагонами.
Вы хотели гибридных действий из Европы?
Вот они - заявление от правых.
Может, санкции кто-нибудь отменит? Нет, они будут лишь усиливаться.
БОЛТАТЬ СВОИМ ЯЗЫКОМ ПАТРЫОТЫЧНО в кыеве И НИХРЕНА НЕ ДЕЛАТЬ В КРИТИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ - и вы здесь будете указывать, зacpaнцы, что говорить и делать Европе?!
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"Немецкая Мари Ле Пен" в штанах.
Сколько у него рейтинг? И насколько он упал после этого заявления?
А по большому счету, "чей Крым" и "вернется он в состав Украины или не вернется", имеет значение ТОЛЬКО МНЕНИЕ НАРОДА УКРАИНЫ!
Только народ Украины может или "окончательно отказаться" от Крыма... или хоть СТО ЛЕТ бороться за его возвращение вопреки мнению хоть ВСЕХ СТРАН МИРА.
И в конце-концов ВЕРНУТЬ!
Посмотрите на Японию, им совершенно ПОФИГ, что "остальной мир" признает острава кацапскими и продолжает БОРОТЬСЯ за их возвращение!
И шансы у них, ой какие высокие...
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А мнение россии не интересно? Она ж не отдает его. Про мнение большинства крымчан я молчу, а оно понятно какое.
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Совершенно НЕ ИНТЕРЕСНО.
Рассия - не нация, не народ. Искусственное создание и искусственное объединение, которое не имеет ни национальных корней, ни национальной истории, ни национальной идеи.
Потому, то на Рассии пропагандистами постоянно вдалбливается патриотизм и нац-идея - без этого постоянного вдалбливания они легко и быстро РАЗВЕЮТСЯ.
И все желания-хотелки - временны и легко ИЗМЕНЯТСЯ в сознании людей:
Сегодня "КрымНАШ", а завтра "ЗАБЕРИТЕегоБогаРади".
По этому, в историческом контексте мнение Рассии совершенно НЕ ИНТЕРЕСНО и НЕ ВАЖНО.
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Будуть сгиглити і самі проситися, як тільки рабсєє жаба цицьки дасть
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Это все происки драной крысы шредера,через него и перекупают.
Выборы пройдут,риторика изменится,будут говорить,что их не так поняли.
Ну вообщем как с лепенихой.
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А с другой стороны, чего бы ему в Украину вдруг вернуться? Россия не отдает, воевать с ней никто не собирается, большинство крымчан назад не хотят
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ДляDE Alex Khankin
Причем тут Меркель с правой оппозиции, ее злейшим врагам?
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Это был ответ на реплику Владимира Лобанова, что голенд, Шредер и Меркель были завербованы штази
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Вместе со Шрёдером топчется у )(уйловской лохани.
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Мало ли что там трындит какои то кандидат, вот помню разсказ Эстонского президента - вас (Балтииские страны) никогда не примут в НАТО и ЕС, хочу заметить - станы Балтии в НАТО и ЕС, нее не как кандидаты - а полноценные участники, а тот канцлер уже под земльой и отмечу - он вообще то плохо ванговал.
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Лично мне в феврале 1997 году в Бонне прямо сказали: вы не будете членом ЕС, не позволим вам им стать
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И нахера цензор пишет нам этот бред сумашедшего?
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после перевоспитания Крым сам вернётса, а когда хватит перевопитовать решят Украина и не как не немецкии преследователь идей нацистов.
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Крым можно будет вернуть только ,когда экономика будут на европейском уровне и жизнь людей будет намного лучше теперешней.У них нет перспектив ,а у нас есть.
Нужно прежде всего снять растаможку и другие налоги на ввоз автотранспорта.Дать людям почувствовать себя европейцами.Снизить цены в магазинах и наполнять их качественным товаром собственного производства.Дать возможность зайти в Украину предприятиям, по выпуску всего и вся.Дать людям заработать,не на базаре ,а чтоб своё продавали, украинское.
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треба офіційно натякнути йому що він не правий і є гандоном. Навіть якщо переможе, не витирати пости з ФБ, як із Трампоном
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Ну я не удивлен все европейские "правые" повернуты на любви к кацапскому фюреру х@йлу. Шо Ле Пен ,шо венгерский йобик(одно название чего стоит ) И особенно они повернуты на этой любви,когда х@йло им как проституткам башляет денежку.
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Еще один сраный Ишак набирает очки за Газпромовские серебренники.
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"От мертвого осла уши.Получишь у Пушкина.До свиданья,дефективный".(с).
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Следуя логике хуйла - Германия недострана и как таковая никогда не существовала, немцы это русские, которых насильно заставили говорить на непонятном наречии великого и могучего и вообще - Германия недоразумение, случайно отколовшееся от родины арийцев с центром приблизительно в Замоскворечье...Дикари, одним словом.
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Одному только понравилась статья, какому то Подозрительному типу. а на самом деле шокирующая точка зрения. Но это не так, вернется Крым еще как вернется и не то, что вернется, а попросится сам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидат от "правых" на должность канцлера ФРГ: "Крым никогда не вернется в Украину."
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