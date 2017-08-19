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 Политика Украины
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Все про:Левочкин (558) Порошенко (13567) Кива (81)

 Кива требует от Порошенко не дать Левочкину сбежать за границу

Председатель Социалистической партии Украины Илья Кива требует от президента Петра Порошенко не дать сбежать за границу экс-главе администрации Януковича Сергею Левочкину .

Об этом Кива написал в Facebook, сообщает Espreso.tv.

"Я обращаюсь к президенту Порошенко не дать возможность предателю - Сергею Левочкину бежать из страны! Бывший глава администрации Януковича нервничает и пытается отрицать свою работу на ФСБ с помощью неуклюжего алиби", - заявил Кива.

Кива уверен, что в НАБУ и прокуратуре уже давно есть все подробности встреч Левочкина с агентами ФСБ.

По его мнению, в НАБУ в деталях знают все о его передвижениях, его оффшорах, о людях, которым он сдавал свою яхту, о том, как и когда он ее ремонтировал, кому и сколько платил.

"А пока Левочкин думает что ответить, предлагаю ему ответить и на такие вопросы: откуда Левочкин взял 60 млн евро на покупку 6 участков земли и дома в Ницце во Франции? Откуда Левочкин взял 50 млн евро на покупку яхты" Белуга "? Откуда Левочкин взял сотни миллионов долларов на другую недвижимость в Украине и за ее пределами? ", - спрашивает Кива.

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Кива требует от Порошенко не дать Левочкину сбежать за границу 02

Кива требует от Порошенко не дать Левочкину сбежать за границу 03

Кива требует от Порошенко не дать Левочкину сбежать за границу 04

Кива требует от Порошенко не дать Левочкину сбежать за границу 05

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В окопе тебе Путин дал бы только вшей и смерть и твоей семье --- поверь мне я коренной донецкий . Перестань быть дебилом -- извини .
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Я не сторонник Путина и в этом с тобой согласен, но если сейчас я на коммуналку и продукты работаю, и ничего другого позволить себе не могу,как раньше.
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Мой папа лежит рядом на моем диване -- он приехал ко мне из Донецка 18 июля 2014 года --- в одной рубашке и штанах и 32 мя гривнами в кармане ---- все осталось на ВОЙНЕ . Вы просто не понимаете , что такое ВОЙНА от которой вас спас лично ПОрошенко как и вашу семью и народ Украины . Когда нибудь поймете -- если снова не выберите ВОРОВ и Предателей Украины типа Януковича и они вас не купят за кг гречки -- как последних дешевок .Чтобы жить как европейцы ( пенсии --зарплаты ) -- нужно изменить свое отношение к жизни . Мы уже вряд ли будем иметь как в Германии 1500 евро пенсии -- а вот дети наши имеют полный шанс на это . Так дайте им жить и не мечтать за кг МАНДАРИН к Новому году как при СССР и постиранный три раза презерватив и притрушенный детским тальком . Забыли ???
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Согласен. Нельзя выбирать вора и предателя типа Януковича! Бо он назначит министром экономического развития Порошенко
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А за часів совка твоє життя було ще кращим? Може ти "шахтьйор на пенсії"? НІ? Тоді чому ти не на передовій?
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петух, тебе там выше ответили, зачем постишь одно и то же, методичка?
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Должно сбежит в Испанию на яхте, Виллу достроить?
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Требует Кива от президента. а пишет в Фейсбуке. А почему президенту не скажет ? Странно.как то ...
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кива дотрындится, шо пэтя его посадит за наезды на уважаемого им льовочку)))
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Кива марионетка авакяна по заданию авакяна кива и вещает . откуда у кивы оперативные данные на лёвочкина? пытаются расшатать лёвочкина да денег с него сбить . вот и цена этим супер разоблачениям .
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Для особо тупых -- врагов Украины , ватников , дебилоросов и прочего навоза Украины ----------А что вам лично сделал Порошенко ?? Порошенко , Яценюку , Турчинову нужно памятники ставить -- они приняли разворованную страну в 2014 году ( на счетах Казначейства было ноль ) --сегодня 20 млрд долларов на счетах НБУ --- в 2014 году армии Украины не было -- даже аккумуляторов не было --- сегодня ВСУ одна из сильнейших и боеготовых армий Европы , и мы Украина сдерживаем армию России уже три года на одном месте . С Порошенко здороваются и положительно решают вопросы сильнейшие мира и Президенты мира и он не Х,,,ЙЛО --- как Путин и это понятно каждому . И самое ГЛАВНОЕ --касающееся всех граждан УКраины -- Порошенко не ввел ВОЕННОЕ положение --- а это значит не перевел Украину на ПРОДУКТОВЫЕ карточки вместо зарплат и пенсий , не ввел конфискацию всего автотранспорта на нужды фронта , не запретил собрания и ПРЕССУ --- при военном положении -- не согласных с ВЛАСТЬЮ стреляют за углом без суда и следствия . Не надо хаять Порошенко . При Войне и Порошенко -- 90 % украинцев не чувствует , что в Украине идет война уже три года . И куча дебилов еще и трандит за это на Порошенко , Яценюка и Турчинова .
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А не проще-ли сделать всё по новой накатанной схеме? Арестовать и назначить залог. Так будет лучше бюджету.
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Сразу вопрос : а почему они там установлены ?
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ребята, все понимают, что Кива - еб2нутый
с другой стороны, Лёвочкин тоже скорее чёрт, чем ангел
задача в том, чтобы определить своё место в этой куче дерьма
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Ківа стібеться? У Льовочкіна є на Порошенка неспростовні докази, що він російський шпигун ще з 2005-го. Навіщо він Петру в Україні?
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Добре ви проінформані,мабуть Льовочкін вам особисто ті докази демонстрував.
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Ні. Я зрозумів це набагато пізніше. Лише під час Іловайська. Але Льовочкін, як "сірий кардинал" української політики, мав це знати ще тоді, коли Порошенко розвалив помаранчеву команду. Це і стало початком відліку, коли країна почала скачуватись туди, де вона є зараз.
Але хіба міг бідний студент, що щойно закінчив Вищу школу КДБ, придбати собі за копійки успішну кондитерку Карла Маркса? Отож....
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А може Юля то помаранчевих розвалила?
І коли то Петя був бідним студентом?
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А ви не в курсі про пресконференцію покійного Зінченка? Про "любих друзів"? Дуже раджу послухати, в ютубі вона є
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а у меня есть неопровержимые данные, что Юля - агент фсб
нах с пляжа, кремлеботы
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Так ти, виходить, покриваєш агента фсб? Це стаття. В тебе є адвокат? Можу допомогти. Отримаєш по мінімуму.
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та хай біжуть усі виродки, з такими судами, нехай краще ушльопують з України, нашо їх колекціонувати, менше їх залишиться-краще буде, а толку не буде, навіть як що йому повідомлять підозру, з двух зол треба обирати
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А что вам лично сделал Порошенко ?? Порошенко , Яценюку , Турчинову нужно памятники ставить -- они приняли разворованную страну в 2014 году ( на счетах Казначейства было ноль ) --сегодня 20 млрд долларов на счетах НБУ --- в 2014 году армии Украины не было -- даже аккумуляторов не было --- сегодня ВСУ одна из сильнейших и боеготовых армий Европы , и мы Украина сдерживаем армию России уже три года на одном месте . С Порошенко здороваются и положительно решают вопросы сильнейшие мира и Президенты мира и он не Х,,,ЙЛО --- как Путин и это понятно каждому . И самое ГЛАВНОЕ --касающееся всех граждан УКраины -- Порошенко не ввел ВОЕННОЕ положение --- а это значит не перевел Украину на ПРОДУКТОВЫЕ карточки вместо зарплат и пенсий , не ввел конфискацию всего автотранспорта на нужды фронта , не запретил собрания и ПРЕССУ --- при военном положении -- не согласных с ВЛАСТЬЮ стреляют за углом без суда и следствия . Не надо хаять Порошенко . При Войне и Порошенко -- 90 % украинцев не чувствует , что в Украине идет война уже три года . И куча дебилов еще и трандит за это на Порошенко , Яценюка и Турчинова .
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Раньше на сячетах казначейства было ноль . а сёйчас в карманах людей ноль .
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Да и в этом пороховатник врёт... смотрим начало 2014 года когда Яйценутый стал премьером http://index.minfin.com.ua/index/ekr/?2014
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ти ще забув добавити як Порох зробив долар в3 рази дорожчій та таріфи в10 р. податки на пенсію та формули ВРОТДАМ+і богато інших досяджень...
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А президент знает, что этот Кива "требует". Или это для народного употребления... У нас народ любит тех, кто "хорошо сказанул"... Некоторые прямо захлебываются от восторга...
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президенту не до Кивы сейчас
он занят
а разные Кивы, Гади, Лизы Богуцкие из кожи вон лезут, чтобы только привлечь к себе внимание
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Кивок на кого ты батон крошишь? Дурилка ты картонная

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Каждому Свое Время и свой Час ,-Светится ,а потушенная Звезда никогда не засияет,- Такова судьба Предателя не в Оболочке , а Внутри.
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Чем ниже рейтинг липецкого упыря, тем больше будет появляться кив для расстаскивания голосов оппозиции к шоколадному режиму. Все это гавканье срежиссированно самой будкой
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Социализм это когда налоги превышают 50% но и социальные выплаты населению тоже превышают 50% ВВП. Например в Швеции налоги 61%, а соцвыплаты населению 85% - на содержание аппарата управления, армии, флота, дипконсульств, полиции всего 15%! У нас 57,5% + 20% НДС на то что получили на руки + тарифы (включая Роттердам+) + сборы и поборы от школы до больницы. Раздутый аппарат управления открыто "съедает" 51% ВВП (2015). Соцвыплаты Медицина - 3%, образование -2,6%, наука 0, 27%... Какой из Кивы на хрен социалист! Он просто тупой баран! Если бы он был социалистом, то должен бы не "льовочкина ловить", а создавать независимые профсоюзы, бороться если не за снижение налогов, то хотя бы за их антикоррупционное перераспределение, за сокращение стоимости госаппарата и его сокращение в 12 раз... Не считайте Киву социалистом. Это дурной политический маргинал. Чучело.
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Ты жил при СОЦИАЛИЗМЕ СССР ?? Когда бля убивают в очереди за бутылку водки или когда " лавочная комиссия " делит среди рабочих и инженеров на заводе --колбасу и бабские лифчики ??? Рот прикрой теоретик .
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Почему Кива марионетка,достаточно вспомнить как он арестовывал пикетчиков ЛЭП идущую в Крым.Сегодня он патриот а завтра..
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Эта че еще за кива такая,очередной зиц-председатель Фунт чего то там выискался?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКива требует от Порошенко не дать Левочкину сбежать за границу
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