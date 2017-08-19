 Кива требует от Порошенко не дать Левочкину сбежать за границу

Об этом Кива написал в Facebook, сообщает Espreso.tv.
"Я обращаюсь к президенту Порошенко не дать возможность предателю - Сергею Левочкину бежать из страны! Бывший глава администрации Януковича нервничает и пытается отрицать свою работу на ФСБ с помощью неуклюжего алиби", - заявил Кива.
Кива уверен, что в НАБУ и прокуратуре уже давно есть все подробности встреч Левочкина с агентами ФСБ.
По его мнению, в НАБУ в деталях знают все о его передвижениях, его оффшорах, о людях, которым он сдавал свою яхту, о том, как и когда он ее ремонтировал, кому и сколько платил.
"А пока Левочкин думает что ответить, предлагаю ему ответить и на такие вопросы: откуда Левочкин взял 60 млн евро на покупку 6 участков земли и дома в Ницце во Франции? Откуда Левочкин взял 50 млн евро на покупку яхты" Белуга "? Откуда Левочкин взял сотни миллионов долларов на другую недвижимость в Украине и за ее пределами? ", - спрашивает Кива.
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https://narodna-pravda.ua/2017/08/19/na-shyrokomu-lanu-polkovnyk-genshtabu-nakazav-znyaty-prapory-ukrayiny-z-bojovyh-mashyn-volonter/
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с другой стороны, Лёвочкин тоже скорее чёрт, чем ангел
задача в том, чтобы определить своё место в этой куче дерьма
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Але хіба міг бідний студент, що щойно закінчив Вищу школу КДБ, придбати собі за копійки успішну кондитерку Карла Маркса? Отож....
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І коли то Петя був бідним студентом?
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19.08.2017 10:50
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нах с пляжа, кремлеботы
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он занят
а разные Кивы, Гади, Лизы Богуцкие из кожи вон лезут, чтобы только привлечь к себе внимание
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